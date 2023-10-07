Роман Павлюченко: «Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа. Надо реабилитироваться после матчей с «Крыльями» и «Динамо»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Георгий Джикия Павел Павлюченко Футбол

Роман Павлюченко поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА.

«После того как «Спартак» проиграл две последние игры 0:4 и 0:3, хотелось бы, чтобы сыграли на ноль. Я думаю, что ребята понимают, что это все-таки дерби. Еще когда я играл, болельщики всегда говорили, что простят все, но не поражение от ЦСКА.

Сейчас после двух неудачных матчей с «Крыльями Советов» и «Динамо» надо как-то реабилитироваться. Все взрослые мужики – поймут. Думаю, «Спартак» сможет обыграть ЦСКА и все эти поражения свести к нулю.

Вариантов, кроме победы, у них не остается. Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа.

Также лично мне хочется, чтобы Джикия играл в старте. В игре с «Динамо» после 0:3 он, конечно, не очень понравился. Решение за тренерским штабом, но мне кажется правильным, если бы Джикия вышел с первых минут», – сказал бывший игрок «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
А с чего вдруг спартак должен обыгрывать цска?😂
Много на себя берут эти ветераны спартачка
Из-за того, что они трехтуровые чемпионы?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mitos
На Федуна уже не получится перевести стрелки)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Artem Piatkov
Помню как Павлюченко лично поучаствовал в 1:5 с ЦСКА и 1:4 с Динамо Киевом в 2008 :))
ты только это запомнил? таких как он сейчас чистых форвардов нет у нас именно россиян, да и таких как аршавин тоже нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Посторонним В
а если обыграет - будет не полная...
Актуальный вопрос для абаскаля -
https://www.youtube.com/watch?v=jTJz0MHGVbc
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kane575
К новости не тот Павлюченко в тегах привязан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Круглов
Меня разрывают противоречия, конечно я хочу победы Спартака, но в случае проигрыша Абаскалья , скорее всего, уволят, а этого я хочу больше. Нет больше сил смотреть как этот "спациалист" измывается над командой, в которой 2 состава могут бороться за чемпионство!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Кузьмин
Это он так про Черчесова?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
катастрофы не будет от поражения, катастрофа возможна, если команда не проявит характера в дерби...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жорж Бу
А ведь будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий