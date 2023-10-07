Роман Павлюченко: «Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа. Надо реабилитироваться после матчей с «Крыльями» и «Динамо»
Роман Павлюченко поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА.
«После того как «Спартак» проиграл две последние игры 0:4 и 0:3, хотелось бы, чтобы сыграли на ноль. Я думаю, что ребята понимают, что это все-таки дерби. Еще когда я играл, болельщики всегда говорили, что простят все, но не поражение от ЦСКА.
Сейчас после двух неудачных матчей с «Крыльями Советов» и «Динамо» надо как-то реабилитироваться. Все взрослые мужики – поймут. Думаю, «Спартак» сможет обыграть ЦСКА и все эти поражения свести к нулю.
Вариантов, кроме победы, у них не остается. Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа.
Также лично мне хочется, чтобы Джикия играл в старте. В игре с «Динамо» после 0:3 он, конечно, не очень понравился. Решение за тренерским штабом, но мне кажется правильным, если бы Джикия вышел с первых минут», – сказал бывший игрок «Спартака».
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Много на себя берут эти ветераны спартачка
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Актуальный вопрос для абаскаля -
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