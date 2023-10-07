Николсон о «Спартаке»: «ЦСКА падет в дерби»

Шамар Николсон высказался о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Команды встретятся в 11-м туре Мир . Матч состоится завтра, 8 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» – мой клуб и всегда им будет, а завтра падет в дерби.

Я всегда думаю о своих бывших партнерах по команде и о друзьях из «Спартака». Я скучаю по фанатам команды, которые всегда меня очень поддерживали», – сказал нападающий « », выступающий за « » на правах аренды.

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