Николсон о «Спартаке»: «ЦСКА падет в дерби»
Шамар Николсон высказался о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА.
Команды встретятся в 11-м туре Мир РПЛ. Матч состоится завтра, 8 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Спартак» – мой клуб и всегда им будет, а ЦСКА завтра падет в дерби.
Я всегда думаю о своих бывших партнерах по команде и о друзьях из «Спартака». Я скучаю по фанатам команды, которые всегда меня очень поддерживали», – сказал нападающий «Спартака», выступающий за «Клермон» на правах аренды.
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Веселый, заводной повторяй за мной,
Все забывай и пой мой мотив простой
Танцуй, танцуй со мной, повторяй за мной,
Бананылопалабомба е-е!
Бананылопалабомба е-е!
Бананылопалабомба е-е!