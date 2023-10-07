Николсон о «Спартаке»: «ЦСКА падет в дерби»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия лига 1 Франция Клермон Шамар Николсон Футбол

Шамар Николсон высказался о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Команды встретятся в 11-м туре Мир РПЛ. Матч состоится завтра, 8 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. 

«Спартак» – мой клуб и всегда им будет, а ЦСКА завтра падет в дерби.

Я всегда думаю о своих бывших партнерах по команде и о друзьях из «Спартака». Я скучаю по фанатам команды, которые всегда меня очень поддерживали», – сказал нападающий «Спартака», выступающий за «Клермон» на правах аренды. 

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12 комментариев

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Toha1090
Классный парень, жаль не получилось
+14
-2
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Геннадий Киселев
С учётом не самого лучшего расстования, приятно читать такое от Колянсона.
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-1
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Филипп Юзбашев
Ответ Toha1090
Классный парень, жаль не получилось
Посмотрим, может еще вернётся и возродит карьеру)
+4
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конечно слив Шамара напрашивался летом, но почему никого не взяли на замену, большой вопрос...
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Павел Ермаков
Опять троллинг.То Кощей из динамо разговорился,то Шамар.Надоели языком чесать.
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MarkAntoniy
Ох уж эти любители махать кулаками перед дракой и говорить ГОП перед прыжком))))
+1
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Дмитрий Шеховцов
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Падёт спартачок завтра, ЦСКА победит!
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Celsius
Когда, играя за Клермон, при этом 4/5 зарплаты получаешь от Спартака, то можно и припомнить красно-белых добрым словом, такая щедрая дойная корова Шамару в его карьере еще не попадалась.
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Olympo
И повторяй за мной мой мотив простой,
Веселый, заводной повторяй за мной,
Все забывай и пой мой мотив простой
Танцуй, танцуй со мной, повторяй за мной,
Бананылопалабомба е-е!
Бананылопалабомба е-е!
Бананылопалабомба е-е!
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Lol Ko
Ответ MarkAntoniy
Ох уж эти любители махать кулаками перед дракой и говорить ГОП перед прыжком))))
Так ему и не драться, и не прыгать. Чего бы не поговорить )
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