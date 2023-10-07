Ивич о 3:2 с «Ростовом»: «Эмоции – счастье. «Краснодар» показал что‑то уникальное и ценное»

Теги Ростов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич доволен волевой победой «Краснодара» над «Ростовом» (3:2).

– Поздравляю моих ребят за характер, они показали свое качество как команда. После счета 0:2 вернуться на поле и провести так второй тайм, забить три мяча… Они показали хорошую игру. Эмоции, которыми я могу описать этот матч, – счастье.

– Команда за счет эмоций переиграла «Ростов»?

– На самом деле, нужно мыслить реалистично. Соперник в первом тайме был лучше, это моя вина, что я не подготовил игроков. Но потом мы вышли на вторую половину, отреагировали как команда. Мы показали что‑то уникальное и ценное, еще раз поздравляю своих игроков, – сказал главный тренер «Краснодара».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ahtarisiti
Забивали исключительно воспитанники ну и Кордоба один
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gaymer feyl
Ответ Николай Дергачев
Алонсо, с детства за Краснодар)))
там автогол Комличенко
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТИГР 15
Ивич сам напортачил, сам же и исправил
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Импонирует в Ивиче, что человек признаёт свою вину! И не принижает соперника, как Карпин…👍
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Дергачев
Ответ Ahtarisiti
Забивали исключительно воспитанники ну и Кордоба один
Алонсо, с детства за Краснодар)))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ahtarisiti
Яйца стальные появились
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FEZ10
Ростов сколько матчей упустил в которых вел у счете? Команда физически не готова совсем .Вторые таймы вообще играть слабо
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав
Наконец-то у «Краснодара» характер появился!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Fedorov
команда с которой на всю жизнь!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Это хорошо что в РПЛ у Зенита появился достойные соперники, Краснодар и Крылья. Только Крылышки наверняка в очередной раз растащат зимой.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faust Doc
Ценная победа, хотя канеш в первом тайме безобразно играли, ну и Ростов был хорош.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faust Doc
Ответ Gaymer feyl
там автогол Комличенко
Правильно Колю воспитали!))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ответ Groznyi2024
Остался месяц до настоящей проверки
Осталось только разобраться кто кого будет проверять.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шухрат Казыев
Молодец Ивич
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Рановато говорить. Но прям чемпионская игра была. Если после зимних не будет спада, то у нас будет новый чемпион
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mg2000
Ответ Groznyi2024
Конечно Зенит будет проверять готовность Краснодара к чемпионству. Если не будет разгрома, то Краснодар готов, но думаю, что он будет, Краснодар играет в симпатичный футбол, но на встречных курсах у Зенита поинтереснее исполнители
Оборона Зенита может и начудить, а Краснодар сверхмотивирован.
Поставлю на быков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diablosax
Ответ FEZ10
Ростов сколько матчей упустил в которых вел у счете? Команда физически не готова совсем .Вторые таймы вообще играть слабо
Ну так а не Карпин ли виноват в том, что требует ТАКОЙ прессинг? У него что, чемпионы проект африки по физике? Играет в Ливерпуль парнями... Ну вот и хватает их на 45 минут...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Дергачев
Ответ Николай Дергачев
ну так там 90 процентов паспортистка играет, чего ещё ждать?))))
т9
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Дергачев
Ответ Gaymer feyl
там автогол Комличенко
да? ну тогда ладно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий