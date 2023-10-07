Ивич о 3:2 с «Ростовом»: «Эмоции – счастье. «Краснодар» показал что‑то уникальное и ценное»
Владимир Ивич доволен волевой победой «Краснодара» над «Ростовом» (3:2).
– Поздравляю моих ребят за характер, они показали свое качество как команда. После счета 0:2 вернуться на поле и провести так второй тайм, забить три мяча… Они показали хорошую игру. Эмоции, которыми я могу описать этот матч, – счастье.
– Команда за счет эмоций переиграла «Ростов»?
– На самом деле, нужно мыслить реалистично. Соперник в первом тайме был лучше, это моя вина, что я не подготовил игроков. Но потом мы вышли на вторую половину, отреагировали как команда. Мы показали что‑то уникальное и ценное, еще раз поздравляю своих игроков, – сказал главный тренер «Краснодара».
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Поставлю на быков.