У «Краснодара» 8 побед и 3 ничьих с начала чемпионата России. Команда Ивича выиграла трижды подряд

«Краснодар» добился 8-й победы за 11 туров Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича сегодня совершила камбэк в игре с « » (3:2).

«Быки» еще не проигрывали в текущем чемпионате России. Они выиграли 8 раз и трижды сыграли вничью.

На данный момент серия их побед насчитывает 3 матча, с учетом Фонбет Кубка России – 4.

Дальше « » выступит в гостях у «Балтики» – это произойдет 21 октября.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию