У «Краснодара» 8 побед и 3 ничьих с начала чемпионата России. Команда Ивича выиграла трижды подряд

Теги Ростов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» добился 8-й победы за 11 туров Мир РПЛ.

Команда Владимира Ивича сегодня совершила камбэк в игре с «Ростовом» (3:2).

«Быки» еще не проигрывали в текущем чемпионате России. Они выиграли 8 раз и трижды сыграли вничью.

На данный момент серия их побед насчитывает 3 матча, с учетом Фонбет Кубка России – 4.

Дальше «Краснодар» выступит в гостях у «Балтики» – это произойдет 21 октября.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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20 комментариев

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Давид Кочинян
Чемпион родился именно сегодня. Браво, быки! 🐂
+39
-2
+37
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Александр Беляков
Ответ Иван Есев
Ждём 11 ноября, в этом матче будет разыгрываться чемпионство
Скорее оно будет разыгрываться в ответном матче в Краснодаре
+28
-2
+26
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Иван Есев
Ответ Денис Чибиряк
Лучший камбэк "Краснодара"?
Камбэк в матче с Зенитом, с забитым мячом Окриашвили через себя на последней минуте как по мне сильнее
+17
0
+17
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Сергей48
Чемпионский график!🏆👍
+17
0
+17
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alexromanov
Краснодар приятно удивляет в этом сезоне. Раньше для Краснодара отыграться по ходу матча было практически нереальной задачей. Или сразу брали преимущество или проигрывали (чаще всего). А тут волевая победа и еще какая. Кайф
+13
-1
+12
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Саша Котляров
Молодцы👍👍👍 с победой жосткй матч был
+9
0
+9
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Евгений Кузнецов
да, так побеждают чемпионы! надеемся, что у Краснодара в этом сезоне всё получится!
+8
0
+8
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Александр Беляков
Ответ Давид Кочинян
Чемпион родился именно сегодня. Браво, быки! 🐂
Главное чтобы он в 15 туре в Питере не умер)
+18
-11
+7
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Direct free kick
обыграть физрука Валеру - программа минимум
+8
-1
+7
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Николай Максаков
Просто красавчики!!!(болельщик Зенита)
+9
-3
+6
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Otto Kretschmer
Это сильно
+4
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+4
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Levaevich
Чемпионом становится не тот, кто хорошо играет, а тот, кто выигрывает тогда, когда играет плохо.
+3
0
+3
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Денис Чибиряк
Лучший камбэк "Краснодара"?
+2
-1
+1
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hulk&boloto
Ответ Александр Беляков
Главное чтобы он в 15 туре в Питере не умер)
Ну от одной ничьи/поражения не умрет, сам если...
+1
0
+1
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Иван Есев
Ждём 11 ноября, в этом матче будет разыгрываться чемпионство
+6
-5
+1
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Зизуха
Краснодар чемпион!
+1
-1
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Faust Doc
Валидольная игра,. В первом тайме Ростов был просто еврограндом! Хорошо что дожали Ростов!
Красавцы!
+1
-1
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hulk&boloto
Ответ Direct free kick
обыграть физрука Валеру - программа минимум
Это программа второй степени, дальше Семак...
0
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