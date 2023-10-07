У «Краснодара» 8 побед и 3 ничьих с начала чемпионата России. Команда Ивича выиграла трижды подряд
«Краснодар» добился 8-й победы за 11 туров Мир РПЛ.
Команда Владимира Ивича сегодня совершила камбэк в игре с «Ростовом» (3:2).
«Быки» еще не проигрывали в текущем чемпионате России. Они выиграли 8 раз и трижды сыграли вничью.
На данный момент серия их побед насчитывает 3 матча, с учетом Фонбет Кубка России – 4.
Дальше «Краснодар» выступит в гостях у «Балтики» – это произойдет 21 октября.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Красавцы!