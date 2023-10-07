Сперцян о характере «Краснодара»: «На этом строится чемпионская игра. Но нельзя играть как в 1-м тайме с «Ростовом»

Теги Ростов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян прокомментировал камбэк «Краснодара» в игре с «Ростовом» (3:2).

– Что произошло во втором тайме?

– Сначала хочу сказать, что так, как мы играли первый тайм, нельзя играть. Мы знали, что «Ростов» – очень хорошая команда, играет низом, хорошо выходит. У нас вообще не получился первый тайм.

Что мы сделали во втором тайме? Не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Спасибо болельщикам, которые поддерживали 90 минут. В прошлом сезоне было наоборот, сейчас мы реабилитировались.

– Была огненная речь в перерыве от Ивича?

– Огненной не было, он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 – скользкий счет в футболе. Хорошо, что так получилось.

– Можно сказать, что «Краснодар» показал чемпионский характер?

– Можно так сказать. Еще рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой, – сказал полузащитник «быков».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Ответ Дурачок
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ты настолько соответствуешь своему нику, что забыл о трёх пропущенных за 10 матчей? ну ок че
+17
-1
+16
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Valeriy Komarow
Ответ Дурачок
Комментарий скрыт
Бывает что не все матчи для того или иного клуба удачно начинаются, гораздо важнее как они заканчиваются.
+3
-1
+2
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Шухрат Казыев
Сделайте выводы по первому тайму.Так играть нельзя.
+1
0
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Red-White Forever
Начали говорить про чемпионскую игру.... ну и хорошо. Фильм Начало крушения....
+1
-1
0
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Diablosax
Ответ Red-White Forever
Начали говорить про чемпионскую игру.... ну и хорошо. Фильм Начало крушения....
Это журналист начал, прочитайте внимательно текст. Спортс просто вынес это в заголовок, будто это речь Сперцяна
0
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