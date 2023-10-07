Матео Кассьерра: «Зенит» больше не может терять очки. До зимней паузы надо максимально приблизиться к 1-му месту»
Матео Кассьерра надеется, что «Зенит» не будет терять очки до зимней паузы.
«Самое главное – что мы сегодня победили. Приехали в Сочи после двух поражений в чемпионате подряд от «Локомотива» и «Оренбурга», нельзя такого допускать. Поэтому было очень важно сегодня набрать три очка.
Очень рад, что удалось еще один гол в копилку положить, но большого значения этому не придаю, важно помогать команде, побеждать.
Мы знаем, что не должны позволять себе больше терять очки, хотим одержать как можно больше побед в предстоящих матчах до зимней паузы, чтобы максимально приблизиться к тому месту в таблице, на котором всегда хотим быть – а это первое», – заявил лучший бомбардир чемпионата России после победы над «Сочи» (2:0).
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