Матео Кассьерра: «Зенит» больше не может терять очки. До зимней паузы надо максимально приблизиться к 1-му месту»

Теги Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра ТАСС Сочи Футбол

Матео Кассьерра надеется, что «Зенит» не будет терять очки до зимней паузы.

«Самое главное – что мы сегодня победили. Приехали в Сочи после двух поражений в чемпионате подряд от «Локомотива» и «Оренбурга», нельзя такого допускать. Поэтому было очень важно сегодня набрать три очка.

Очень рад, что удалось еще один гол в копилку положить, но большого значения этому не придаю, важно помогать команде, побеждать.

Мы знаем, что не должны позволять себе больше терять очки, хотим одержать как можно больше побед в предстоящих матчах до зимней паузы, чтобы максимально приблизиться к тому месту в таблице, на котором всегда хотим быть – а это первое», – заявил лучший бомбардир чемпионата России после победы над «Сочи» (2:0).

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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2 комментария

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Bring Me The Horizon
Ответ Иван Новиков
По классике. Обыграли фарм - вернулись править.
Фарм Зенит обыграл в 5 туре
+8
-1
+7
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