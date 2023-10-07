«Манчестер Юнайтед» пропустил гол после серии ошибок.

В середине первого тайма Каземиро потерял мяч в центре поля. «Брентфорд» быстро организовал атаку, в штрафной площади Виктор Линделеф не смог нормально вынести мяч после прострела.

В итоге Матиас Йенсен получил мяч слева и пробил низом, отправив мяч в сетку на 26-й минуте.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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