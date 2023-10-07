«МЮ» пропустил от «Брентфорда» после потери Каземиро в центре и неудачного выноса Линделефа в штрафной
«Манчестер Юнайтед» пропустил гол после серии ошибок.
В середине первого тайма Каземиро потерял мяч в центре поля. «Брентфорд» быстро организовал атаку, в штрафной площади Виктор Линделеф не смог нормально вынести мяч после прострела.
В итоге Матиас Йенсен получил мяч слева и пробил низом, отправив мяч в сетку на 26-й минуте.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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