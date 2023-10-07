«МЮ» пропустил от «Брентфорда» после потери Каземиро в центре и неудачного выноса Линделефа в штрафной

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Каземиро Виктор Линделеф Матиас Йенсен Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил гол после серии ошибок.

В середине первого тайма Каземиро потерял мяч в центре поля. «Брентфорд» быстро организовал атаку, в штрафной площади Виктор Линделеф не смог нормально вынести мяч после прострела.

В итоге Матиас Йенсен получил мяч слева и пробил низом, отправив мяч в сетку на 26-й минуте.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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27 комментариев

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Mykytka
Будущий клуб чемпионшипа, юнайтинка из Манчестера
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Ебздрогыч
Может им в церковь сходить всей командой?
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Denis Mustaev
а так же сквозь руку вратаря Онаны
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Ложный Латераль
Ответ Ебздрогыч
Может им в церковь сходить всей командой?
Красные дьяволы в церковь)
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Izokot
Объясните мне непосвещенному, как можно было расстаться с Де Хеа?
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Valik Slovo
Ничего необычного. уже столько лет мю не топ клуб , а всё до сих пор удивляются что они проигрывают середнякам. К сожалению мю после фергюсона сам стал середняком, с редкими удачными отрезками.
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Иван Лапин
Ответ Izokot
Объясните мне непосвещенному, как можно было расстаться с Де Хеа?
Тен Хагу можно еще с десяток вопросов задать смело.
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Фауст
Ответ Bazilic
Бускетс, который до 35 лет играл на топ уровне?
с тем, как ты описал, он мог и до 40 за футболки хвататься.
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Bazilic
Ответ Фауст
ты перепутал все буквы в имени "Бускетс".
Бускетс, который до 35 лет играл на топ уровне?
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Фауст
Ответ Bazilic
Истинный уровень Каземиро без судейской поддержки в виде отсутствия желтых карточек
ты перепутал все буквы в имени "Бускетс".
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Mykytka
Ответ Roman Araslanov
Кто бы тявкал, но нет фанат безтрофейника)
Чего?)
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Roman Araslanov
Ответ Mykytka
Будущий клуб чемпионшипа, юнайтинка из Манчестера
Кто бы тявкал, но нет фанат безтрофейника)
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Иван Лапин
Опять Роналду в защите недоработал. Да чтож такое.
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Izokot
Днее дна.
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arslankolesov71@gmail.com
Если так посмотреть, это и вратарский мяч
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Lindeman
Классика от МЮ
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
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madrilenos
Перес конечно очень умно его продал за 80м
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Redmi Note9
И вот это играет в Лиге чемпионов ?
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Акира_1
После этого Тен Хаг будет критиковать игроков во всю силу или ещё нет? 🤔
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Барыга блинами
Меняйте уголька на турка - хуже уже не будет
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Rotick
И Онана под рукой пустил….комбо
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rigobersong
7хаг верим!:)
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