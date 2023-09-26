«Зенит» должен побеждать, иначе к зиме Семак «подвиснет». Пока не вижу чемпионской игры». Экс-форвард петербуржцев Николаев о ближайших матчах
Андрей Николаев считает, что Сергей Семак может попасть в сложную ситуацию.
– Теперь «Зениту» предстоят матчи с аутсайдерами – «Оренбургом» и «Сочи». На что петербуржцам в них рассчитывать? Будет ли легко, потому что обе команды в «подвале»? Или может быть даже сложнее, чем с «Локо»?
– Если никаких суперплохих погодных условий не будет, и с теми, и с теми должны побеждать. Но, понятно, будет нелегко: обе команды неплохие, обе бьются, чтобы не вылететь. Но «Зенит» должен побеждать, иначе к зиме Семак «подвиснет».
– Даже так?
– Да, потому что пока я не вижу ни чемпионской игры, ни того, за счет чего «Зенит» собирается возвращаться на первое место. А если он не на первом месте, я вообще не понимаю, за что он борется, на что он рассчитывает.
Если без еврокубков не побеждать в чемпионате, это неудовлетворительный результат для команды и тренера, – сказал бывший нападающий петербуржцев.
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При этом, сбг не так уж и сильно отстали, все еще впереди.
Во-первых,не купили кого он просил.
Во-вторых, Малком,Кузяев,Родригао это была основа в том сезоне.
В-третьих,по игре плохо сыграли пару матчей,во всех остальных не везло,было достаточно моментов нереализованных(игры с ЦСКА,Динамо...)