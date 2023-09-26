«Зенит» должен побеждать, иначе к зиме Семак «подвиснет». Пока не вижу чемпионской игры». Экс-форвард петербуржцев Николаев о ближайших матчах

Андрей Николаев считает, что Сергей Семак может попасть в сложную ситуацию.

– Теперь « » предстоят матчи с аутсайдерами – « » и « ». На что петербуржцам в них рассчитывать? Будет ли легко, потому что обе команды в «подвале»? Или может быть даже сложнее, чем с «Локо»?

– Если никаких суперплохих погодных условий не будет, и с теми, и с теми должны побеждать. Но, понятно, будет нелегко: обе команды неплохие, обе бьются, чтобы не вылететь. Но «Зенит» должен побеждать, иначе к зиме Семак «подвиснет».

– Даже так?

– Да, потому что пока я не вижу ни чемпионской игры, ни того, за счет чего «Зенит» собирается возвращаться на первое место. А если он не на первом месте, я вообще не понимаю, за что он борется, на что он рассчитывает.

Если без еврокубков не побеждать в чемпионате, это неудовлетворительный результат для команды и тренера, – сказал бывший нападающий петербуржцев.

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