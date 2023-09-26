«Зенит» должен побеждать, иначе к зиме Семак «подвиснет». Пока не вижу чемпионской игры». Экс-форвард петербуржцев Николаев о ближайших матчах

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Николаев Оренбург Сочи Футбол

Андрей Николаев считает, что Сергей Семак может попасть в сложную ситуацию.

– Теперь «Зениту» предстоят матчи с аутсайдерами – «Оренбургом» и «Сочи». На что петербуржцам в них рассчитывать? Будет ли легко, потому что обе команды в «подвале»? Или может быть даже сложнее, чем с «Локо»?

– Если никаких суперплохих погодных условий не будет, и с теми, и с теми должны побеждать. Но, понятно, будет нелегко: обе команды неплохие, обе бьются, чтобы не вылететь. Но «Зенит» должен побеждать, иначе к зиме Семак «подвиснет».

– Даже так?

– Да, потому что пока я не вижу ни чемпионской игры, ни того, за счет чего «Зенит» собирается возвращаться на первое место. А если он не на первом месте, я вообще не понимаю, за что он борется, на что он рассчитывает.

Если без еврокубков не побеждать в чемпионате, это неудовлетворительный результат для команды и тренера, – сказал бывший нападающий петербуржцев.

Худший старт «Зенита» при Семаке: беда с победами, хромает оборона, зато нашли бомбардира

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ Ковид 07.10.52
Главное чтобы в кабинетах чемпионская игра не останавливалась...
Ты про кабинеты в Тарасовке? Там уже открыта чайхана для судейского корпуса РПЛ, обслуживание по высшему разряду.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Владимирович
Ну Зенит уже не так силен, как даже в прошлом году, а конкуренты, наоборот, подтянулись.
При этом, сбг не так уж и сильно отстали, все еще впереди.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ Ковид 07.10.52
Здесь про один клуб из одного городка. а вас все коровы соседские беспокоят...тьфу...
Почему коровы, там скотинка несколько мельче.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vvdimirov
глупость написал, лишь бы о себе заявить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Николаев высказался, ждем мнения Терешковой
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Не подвиснет.
Во-первых,не купили кого он просил.
Во-вторых, Малком,Кузяев,Родригао это была основа в том сезоне.
В-третьих,по игре плохо сыграли пару матчей,во всех остальных не везло,было достаточно моментов нереализованных(игры с ЦСКА,Динамо...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihamoscow
Не Зенит стал слабее , другие команды подтянулись , тем самым чемпионат стал намного интереснее …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий