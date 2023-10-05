Сергей Семак: «Зенит» только один раз победил в Сочи за последние 3 года. Нас ждет игра с хорошим соперником, шансы абсолютно равны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Сочи».

Команды встретятся в 11-м туре Мир . Игра состоится 7 октября, начало – в 14:00 по московскому времени.

– У сочинцев восемь поражений подряд во всех турнирах, команда замыкает турнирную таблицу в Премьер-лиге. Как избежать недооценки соперника?

– У нас нет никакой недооценки – за последние три года мы только один раз победили в . Это опытная команда, которая семьдесят пять процентов своих очков набирает в домашних матчах.

Естественно, ситуация с полем отразилась на их результатах – они провели все матчи на выезде, где играть всегда сложнее. Да и эти матчи по-разному складывались – сочинцы могли в каждом из них не уступить. Нас ждет игра с хорошим соперником, в которой шансы абсолютно равны, – сказал .

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