Сергей Семак: «Зенит» только один раз победил в Сочи за последние 3 года. Нас ждет игра с хорошим соперником, шансы абсолютно равны»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Сочи».
Команды встретятся в 11-м туре Мир РПЛ. Игра состоится 7 октября, начало – в 14:00 по московскому времени.
– У сочинцев восемь поражений подряд во всех турнирах, команда замыкает турнирную таблицу в Премьер-лиге. Как избежать недооценки соперника?
– У нас нет никакой недооценки – за последние три года мы только один раз победили в Сочи. Это опытная команда, которая семьдесят пять процентов своих очков набирает в домашних матчах.
Естественно, ситуация с полем отразилась на их результатах – они провели все матчи на выезде, где играть всегда сложнее. Да и эти матчи по-разному складывались – сочинцы могли в каждом из них не уступить. Нас ждет игра с хорошим соперником, в которой шансы абсолютно равны, – сказал Семак.
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