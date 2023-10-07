«Зенит» пробил пенальти в РПЛ впервые за 16 матчей – в ворота «Сочи»
«Зенит» впервые пробил пенальти в текущем сезоне Мир РПЛ.
Команда из Санкт-Петербурга играет с «Сочи» в 11-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм). На 9-й минуте Клаудиньо открыл счет, реализовав 11-метровый.
Это первый пенальти сине-бело-голубых в текущем розыгрыше чемпионата. C учетом прошлого сезона «Зениту» не давали пенальти 15 матчей подряд – после назначения Сергея Семака такого еще не было.
Только «Локомотив» и «Балтика» ни разу не били пенальти в сезоне РПЛ-2023/24. «Краснодар» – единственная команда, в чьи ворота не назначались 11-метровые.
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Поставили ручного судью из Питера, как только минимальные провалы начались! Чертова рука Газпрома! Империя зла! 🤡🤡🤡
При этом ручной КДК пусть нести чушь про "неакцентированность" в каждом спорном моменте
Я говорю у них там задача сменить чемпиона во что бы то ни стало, не идет речи о равном отношении и честном судействе, его нет
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