«Зенит» пробил пенальти в РПЛ впервые за 16 матчей – в ворота «Сочи»

«Зенит» впервые пробил пенальти в текущем сезоне Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга играет с « » в 11-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм). На 9-й минуте открыл счет, реализовав 11-метровый.

Это первый пенальти сине-бело-голубых в текущем розыгрыше чемпионата. C учетом прошлого сезона « » не давали пенальти 15 матчей подряд – после назначения Сергея Семака такого еще не было.

Только « » и « » ни разу не били пенальти в сезоне РПЛ-2023/24. «Краснодар» – единственная команда, в чьи ворота не назначались 11-метровые.

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