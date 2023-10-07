«Зенит» пробил пенальти в РПЛ впервые за 16 матчей – в ворота «Сочи»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Балтика Краснодар Клаудиньо Сочи Футбол

«Зенит» впервые пробил пенальти в текущем сезоне Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга играет с «Сочи» в 11-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм). На 9-й минуте Клаудиньо открыл счет, реализовав 11-метровый. 

Это первый пенальти сине-бело-голубых в текущем розыгрыше чемпионата. C учетом прошлого сезона «Зениту» не давали пенальти 15 матчей подряд – после назначения Сергея Семака такого еще не было.

Только «Локомотив» и «Балтика» ни разу не били пенальти в сезоне РПЛ-2023/24. «Краснодар» – единственная команда, в чьи ворота не назначались 11-метровые.

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32 комментария

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Денис Олегович
Опережая московских болельщиков:

Поставили ручного судью из Питера, как только минимальные провалы начались! Чертова рука Газпрома! Империя зла! 🤡🤡🤡
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fil_spb
Т.е. одна из самых техничных и остроатакующих команд лиги полсезона не била пенальти. При том что поводов хватало. Ох уж эти газпромовские админресурс и судейство. Борзыкин был прав.
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igls54
Вот это я понимаю - админресурс в полный рост:)
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SMART789
Самая атакующая команда по всем показателям и ни одного пенальти

При этом ручной КДК пусть нести чушь про "неакцентированность" в каждом спорном моменте

Я говорю у них там задача сменить чемпиона во что бы то ни стало, не идет речи о равном отношении и честном судействе, его нет
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igls54
Ответ selso99
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А что не так с назначенным пенальти?
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sob4kin.s@yandex.ru
Ответ </c/>
поставил по случайному совпадению судья из спб...
он как раз его не поставил
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Борис Энгельгардт
Ответ igls54
А что не так с назначенным пенальти?
оголтелым москвичам без разницы, в чем суть, главное услышали слово зенит
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Петроград
Сколько можно этого судейского беспредела?!!
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Vaksinator
как же подсуживают зениту карманные судейки, москва негодует
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Саша
Ответ anton.zaiats
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он полностью из него
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Анатолий Дмитриевич
знаменитый админресурс Зенита: первый пенальти в чемпионате к 11 туру))
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Денис Олегович
Ответ bogoduhovevgenij56@gmail.com
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Поехавший что ли?)
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Groznyi2024
Кони и спартак за это время пробили штук по 10
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SMART789
Ответ Groznyi2024
Кони и спартак за это время пробили штук по 10
весной будут по традиции бить по 2 за тайм, особенно первых касается
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тралмейстер
Ответ SMART789
Самая атакующая команда по всем показателям и ни одного пенальти При этом ручной КДК пусть нести чушь про "неакцентированность" в каждом спорном моменте Я говорю у них там задача сменить чемпиона во что бы то ни стало, не идет речи о равном отношении и честном судействе, его нет
Зенит не должен стать чемпионом в этом году по-любому. Кто угодно - только не Зенит, иначе он догонит и даже может перегнать СМ по чемпионствам подряд. Этого в Москве допустить не могут, ни как. Тем паче Зенит не так уверенно играет и есть шанс. А где и судейство пособит.
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anton.zaiats
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Shumi-jr
Ответ Денис Олегович
Опережая московских болельщиков: Поставили ручного судью из Питера, как только минимальные провалы начались! Чертова рука Газпрома! Империя зла! 🤡🤡🤡
Причем никто не собирался оспаривать пенальти, но Питерским везде заговор мерещится, если даже никто не оспаривает пенальти, то начинаете спорить с гипотетическими болельщиками из Москвы …
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Roon95
Ответ Борис Энгельгардт
оголтелым москвичам без разницы, в чем суть, главное услышали слово зенит
главное понимать, что оголтелых намного меньше, чем адекватных, просто этим важно крикнуть , создать шум. У всех клубов такие кадры есть. Зенит не исключение
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dimkaa1
И ведь хватает наглости питерским иронизировать про админресурс..
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Виктор
Да не может быть! А где же был знаменитый админресурс?
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тралмейстер
Комментаторы принимают своих зрителей за идиотов. Рука сантиметрах 20-и от тела, а комментатор доказывает нам что рука прижата к телу. Слепой он или нас считает таковыми?
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Myakish69
что этот фарм себе позволяет?
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