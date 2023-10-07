Глава «Юве» о допинге у Погба: «По-человечески жаль его. Поль был одним из самых больших потенциальных талантов последних лет»

Председатель совета директоров «Ювентуса» высказался о допинг-скандале с Полем Погба.

Вчера стало известно, что повторная допинг-проба, запрошенная полузащитником туринского клуба, дала положительный результат на тестостерон. Игроку может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.

«По-человечески очень жаль его. Он был одним из самых больших потенциальных талантов последних лет», – сказал Джон Элканн.

«Юве» вправе расторгнуть контракт с Погба, если его дисквалифицируют за допинг более чем на полгода. У хавбека самая высокая зарплата в команде

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