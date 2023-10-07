Глава «Юве» о допинге у Погба: «По-человечески жаль его. Поль был одним из самых больших потенциальных талантов последних лет»

Теги Ювентус серия А Италия допинг Поль Погба Джон Элканн Футбол

Председатель совета директоров «Ювентуса» высказался о допинг-скандале с Полем Погба.

Вчера стало известно, что повторная допинг-проба, запрошенная полузащитником туринского клуба, дала положительный результат на тестостерон. Игроку может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет. 

«По-человечески очень жаль его. Он был одним из самых больших потенциальных талантов последних лет», – сказал Джон Элканн.

«Юве» вправе расторгнуть контракт с Погба, если его дисквалифицируют за допинг более чем на полгода. У хавбека самая высокая зарплата в команде

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10 комментариев

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Смари Муха
Ничего не жаль, сам напросился.
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Толик Изверг
Человеку уже 30 лет, а у него всё ещё "потенциал". Дурачок, одним словом, тупо забил на футбол, хотя мог бы в таком возрасте претендовать и на ЗМ, все данные для этого были. Более безголовым был только Балотелли.
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corazón blanco
А сам наверное потирает ручки после этого интервью) Разгрузят зарплатную ведомость.
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Johnie
Ключевое слово - "был".
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igls54
Как пол-Погба выглядел в последние годы
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Snv
куском govna он был
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Кокич
Ты не поверишь Боб, как мне жаль,
что твоя гнедая сломала ногу.
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Mohnatiy
Был, был, был... и перестал быть. Причём давно.
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Pertinax Gandi
"А вообще Поль, ты молодец. Теперь мы сэкономим 25 миллионов баксов", - подумал про себя руководитель "Ювентуса".
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