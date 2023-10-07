«Юве» вправе расторгнуть контракт с Погба, если его дисквалифицируют за допинг более чем на полгода. У хавбека самая высокая зарплата в команде
«Ювентус» сможет расторгнуть контракт с Полем Погба в случае длительного бана.
Вчера стало известно, что повторная допинг-проба, запрошенная полузащитником туринского клуба, дала положительный результат на тестостерон. Игроку может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.
У «Ювентуса» будет право расторгнуть контракт с французом, если он будет дисквалифицирован более чем на 6 месяцев. Решение будет принято в сотрудничестве с представителями хавбека, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В случае максимального наказания клуб также будет в состоянии потребовать компенсацию ущерба.
Отмечается, что до временной дисквалификации Погба был самым высокооплачиваемым игроком команды – его зарплата составляла 8 миллионов евро в год, еще 2 миллиона он может заработать в виде бонусов.
В период бана ему могут платить 42 477 евро в год – это минимальная зарплата.
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а вот и финансовая помощь от Элканна как и обещали )
Но в принципе ты прав, фраза "может грозить" выглядит глупо. Уже ведь грозит же дисквалификация)
А ещё закончить карьеру проваленной допинг пробой - такое себе.
А если внутри видят, что огня доказывать что-то уже нет...
То, к сожалению, разрыв.
И снова искать того, кто потянет 10-ку на спине..
Из текущих, если будет прогресс, то можно подумать о Фаджоли