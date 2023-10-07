«Юве» вправе расторгнуть контракт с Погба, если его дисквалифицируют за допинг более чем на полгода. У хавбека самая высокая зарплата в команде

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия дисквалификации возможные трансферы допинг Поль Погба деньги Футбол

«Ювентус» сможет расторгнуть контракт с Полем Погба в случае длительного бана.

Вчера стало известно, что повторная допинг-проба, запрошенная полузащитником туринского клуба, дала положительный результат на тестостерон. Игроку может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет. 

У «Ювентуса» будет право расторгнуть контракт с французом, если он будет дисквалифицирован более чем на 6 месяцев. Решение будет принято в сотрудничестве с представителями хавбека, сообщает La Gazzetta dello Sport. 

В случае максимального наказания клуб также будет в состоянии потребовать компенсацию ущерба. 

Отмечается, что до временной дисквалификации Погба был самым высокооплачиваемым игроком команды – его зарплата составляла 8 миллионов евро в год, еще 2 миллиона он может заработать в виде бонусов.

В период бана ему могут платить 42 477 евро в год – это минимальная зарплата. 

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23 комментария

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Bill Zapulil
Ответ therealgreenman
Карьера просто слита…
Ну отчего же? Поиграл в молодости отлично, стал чемпионом мира со сборной. Почему вы думаете, что все подающие надежды на долгую карьеру должны, собственно их оправдывать? У него жизнь вот так складывается. Не самая плохая карьера.
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therealgreenman
Карьера просто слита…
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Мукунку хороший
Ответ Тимур Таубаев
Ну вполне возможно так и будет ) карьера слита , ес честно
Причем на кнопку слив,он сам благополучно давил)
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Мукунку хороший
Ну после бана куда нибудь в Лорьян или Клермон))
+3
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W. Hauff
Ответ Заяцволк
Как-то напрягает фраза "может грозить". Т.е. что, может и не грозить ? Его ещё и НЕ дисквалифицировать могут ? Это как вообще ? )
Суд будет, уважаемый. До того, как вынесут вердикт, обвиняемый будет подозреваемым.
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Kubinec_
клуб также будет в состоянии потребовать компенсацию ущерба.

а вот и финансовая помощь от Элканна как и обещали )
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Иван Иванов
Он похоже мафию утомил своими выходками при огромной зарплате. Подставили с допингом и шито крыто. )))
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Руслан Темиржанов
Они уже достали всех, Погба и ему подобные просто не хотят играть. Они уже богатые и им на клуб и болещиков наплевать.
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W. Hauff
Ответ Заяцволк
Ну формально да, это понятно ) Но какие вообще могут быть обстоятельства, где его оправдают за такое, при том, что 2 раза подтвердилось, и в правилах всё прописано ? )
Пускай об этом ломают голову его юристы. Нам-то зачем это?
Но в принципе ты прав, фраза "может грозить" выглядит глупо. Уже ведь грозит же дисквалификация)
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Алексей Толстюк
Ответ Заяцволк
Ну формально да, это понятно ) Но какие вообще могут быть обстоятельства, где его оправдают за такое, при том, что 2 раза подтвердилось, и в правилах всё прописано ? )
Опять же, даже если тебя примут во время ограбления до решения суда ты будешь подозреваемым.
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Эдуард Храпач
всё, мне понятно! это стратегия Джунтуоли! он играет "грязно", но уверен что во благо клуба! он организовал этот случай с Погба и теперь клуб расторгнет контракт с ним, скорее всего. за что я аплодирую Джуну, в то же время я понимаю что и от Бона избавились по его насточнию и тут я не согласен. Но одно стало понятно на 100%, начался большой проект Джунтуоли, он главный, и я думаю в течении трёх лет можно ждать победы в Серии А...
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Эдуард Храпач
Ответ Dzmitry Lavysh
у Юве есть вариант переподписать за адекватные его игре деньги.. Скажем 3-4 млн и на года 2.. А если внутри видят, что огня доказывать что-то уже нет... То, к сожалению, разрыв. И снова искать того, кто потянет 10-ку на спине.. Из текущих, если будет прогресс, то можно подумать о Фаджоли
надо посмотреть зарплату Николусс. так вот Погба даёт меньше. разрыв без сожалений:) ну правда.
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Заяцволк
Ответ W. Hauff
Суд будет, уважаемый. До того, как вынесут вердикт, обвиняемый будет подозреваемым.
Ну формально да, это понятно ) Но какие вообще могут быть обстоятельства, где его оправдают за такое, при том, что 2 раза подтвердилось, и в правилах всё прописано ? )
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Тимур Таубаев
Ответ Мукунку хороший
Причем на кнопку слив,он сам благополучно давил)
Это точно , запомнился прическами больше , чем футболом
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Тимур Таубаев
Ответ Мукунку хороший
Ну после бана куда нибудь в Лорьян или Клермон))
Ну вполне возможно так и будет ) карьера слита , ес честно
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Bill Zapulil
Ну отчего же? Поиграл в молодости отлично, стал чемпионом мира со сборной. Почему вы думаете, что все подающие надежды на долгую карьеру должны, собственно их оправдывать? У него жизнь вот так складывается. Не самая плохая карьера.
На клубном уровне, с тех пор как покинул Ювентус в возрасте 23 лет, он считай что завершил карьеру, и только выступление за сборную раз в 2 года поддерживало мнение о нём как топ-футболисте, а сейчас он к тому же может остаться без футбола минимум на два года (кому он, спрашивается, после будет нужен?) – так что ничем как «слить карьеру» это не назвать. И речи о том, должен или не должен, даже не идёт, это только констатация очевидного: талант, коего у него немерено, остался нереализован.
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Ничего Смешного
Ответ Bill Zapulil
Ну отчего же? Поиграл в молодости отлично, стал чемпионом мира со сборной. Почему вы думаете, что все подающие надежды на долгую карьеру должны, собственно их оправдывать? У него жизнь вот так складывается. Не самая плохая карьера.
Переходя на своём пике в мю за 100 млн от него ожидали всё же другого. Но как говорил Аршавин: «ваши ожидания…»
А ещё закончить карьеру проваленной допинг пробой - такое себе.
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Alex Legend
Ответ therealgreenman
Карьера просто слита…
Он уже выиграл всё что хотел
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Alan Dutch
Надеюсь Юве расторгнет с ним контракт и зимой подпишет Хёбьерга
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Dzmitry Lavysh
у Юве есть вариант переподписать за адекватные его игре деньги.. Скажем 3-4 млн и на года 2..
А если внутри видят, что огня доказывать что-то уже нет...
То, к сожалению, разрыв.
И снова искать того, кто потянет 10-ку на спине..
Из текущих, если будет прогресс, то можно подумать о Фаджоли
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Михо
Юве выгоднее было купить допинг пробу, или подмешать немного тестостерона Полю в еду, чем платить такую зп еще три года. Гениальный план)
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Заяцволк
Как-то напрягает фраза "может грозить". Т.е. что, может и не грозить ? Его ещё и НЕ дисквалифицировать могут ? Это как вообще ? )
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