«Ювентус» сможет расторгнуть контракт с Полем Погба в случае длительного бана.

Вчера стало известно, что повторная допинг-проба, запрошенная полузащитником туринского клуба, дала положительный результат на тестостерон. Игроку может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.

У « » будет право расторгнуть контракт с французом, если он будет дисквалифицирован более чем на 6 месяцев. Решение будет принято в сотрудничестве с представителями хавбека, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В случае максимального наказания клуб также будет в состоянии потребовать компенсацию ущерба.

Отмечается, что до временной дисквалификации был самым высокооплачиваемым игроком команды – его зарплата составляла 8 миллионов евро в год, еще 2 миллиона он может заработать в виде бонусов.

В период бана ему могут платить 42 477 евро в год – это минимальная зарплата.

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