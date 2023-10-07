Неймар сообщил о рождении дочери: «Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас»

Неймар стал отцом во второй раз.

У нападающего « » и его девушки Бруны Бьянкарди родилась дочь. Футболист поделился этим событием в соцсетях.

«Наша Мави появилась, чтобы дополнить нашу жизнь ❤🙏. Добро пожаловать, дочка!

Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас», – написал бразилец.

Это второй ребенок . В 2011 году у него и его бывшей девушки Каролины Дантос родился сын Давид Лукка.

Фото: twitter.com/neymarjr

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