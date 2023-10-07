Неймар сообщил о рождении дочери: «Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас»
Неймар стал отцом во второй раз.
У нападающего «Аль-Хилаля» и его девушки Бруны Бьянкарди родилась дочь. Футболист поделился этим событием в соцсетях.
«Наша Мави появилась, чтобы дополнить нашу жизнь ❤🙏. Добро пожаловать, дочка!
Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас», – написал бразилец.
Это второй ребенок Неймара. В 2011 году у него и его бывшей девушки Каролины Дантос родился сын Давид Лукка.
Фото: twitter.com/neymarjr
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