Неймар сообщил о рождении дочери: «Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас»

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Неймар стал отцом во второй раз.

У нападающего «Аль-Хилаля» и его девушки Бруны Бьянкарди родилась дочь. Футболист поделился этим событием в соцсетях. 

«Наша Мави появилась, чтобы дополнить нашу жизнь ❤🙏. Добро пожаловать, дочка!

Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас», – написал бразилец. 

Это второй ребенок Неймара. В 2011 году у него и его бывшей девушки Каролины Дантос родился сын Давид Лукка. 

Фото: twitter.com/neymarjr

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23 комментария

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Красная стрела
Ответ Алексей Виноградов
а мы все выбрали родиться в этом месте в это время. просто захотели уровень сложности повыше, чтобы скучно не было. ;-)
Ребята из Сирии или Африки, вообще предпочитают проходить жизнь на максимальной сложности. Респект им.
+36
0
+36
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T622222
Моргинштерн и Лорак )
+31
-5
+26
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denis_denis
она не выбирала..
+27
-5
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Алексей Виноградов
а мы все выбрали родиться в этом месте в это время.
просто захотели уровень сложности повыше, чтобы скучно не было. ;-)
+24
-2
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Akhor100
Ответ Алексей Виноградов
а мы все выбрали родиться в этом месте в это время. просто захотели уровень сложности повыше, чтобы скучно не было. ;-)
Прям настолько вам худо живется?) Мне кажется во времена страшных эпидемий и медицины уровня «приложите подорожник», когда люди лет до 40 жили явно посложнее было. Или времена рабства. Да и географически не самое отсталое и бедное место на земле мягко говоря.
+9
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АРТУР АЛИЕВ
Спасибо, что выбрала нас, а не ПСЖ
+4
-1
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Men77
Она точно уже родила?
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sashafan2
Родителей не выбирают
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wenk
Спасибо супермаркету за капусту
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aidos_1979
Лораковна?)
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topeleven
Ответ denis_denis
она не выбирала..
Дочь: «От таких денег не отказываются»
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Master Slova
Ответ CHELSEA_2008
Лицемер. Надеюсь остепенится и станет уважать свою девушку. Но в любом случае это хорошая новость.
она ему разрешает, к тому же в презервативе не считается
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CHELSEA_2008
Ответ Master Slova
она ему разрешает, к тому же в презервативе не считается
Она терпит за деньги по договору, но сказала что очень разочарована его поведением.
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Андрей Чехов
Ответ CHELSEA_2008
Она терпит за деньги по договору, но сказала что очень разочарована его поведением.
Если бы реально любила и уважала себя, не терпела бы "за деньги по договору", а поставила ультиматум и ушла.
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CHELSEA_2008
Лицемер. Надеюсь остепенится и станет уважать свою девушку. Но в любом случае это хорошая новость.
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Roman Araslanov
С дублем, Ней!
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Budabuda
Ответ Красная стрела
Ребята из Сирии или Африки, вообще предпочитают проходить жизнь на максимальной сложности. Респект им.
Ребята с Украины тоже любят соулс игры.
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