Лапочкин о назначении Безбородова на матч «Сочи» – «Зенит»: «Не понимаю, зачем до игры возбуждать публику. В списке 23 человека»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Сергей Лапочкин Сочи Футбол

Сергей Лапочкин оценил назначение Владислава Безбородова на матч «Сочи» – «Зенит».

Безбородов – судья из Санкт-Петербурга. Игра пройдет сегодня в рамках 11-го тура Мир РПЛ.

«Я не понимаю, зачем Безбородова назначили судить матч «Сочи» и «Зенита». В списке 23 человека. Зачем до игры возбуждать публику, что арбитр из Санкт-Петербурга будет судить «Зенит»? Абсолютно не понимаю!

Да, я работал на матче, в котором петербуржцы встречались с «Локомотивом», но это был Суперкубок, совершенно другая история! В чемпионате такого не было никогда, и непонятно, зачем это надо. Как бы ни закончилась игра «Сочи» и «Зенита», я не вижу от этого никаких плюсов», — сказал бывший судья ФИФА.

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6 комментариев

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Papaphil
А когда Москва судит, ок?)
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maximilian_15
Ага, и 3 судьи на весь чемпионат
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Евгений Шазиев
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Он прав. Это дикость.
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