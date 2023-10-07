Лапочкин о назначении Безбородова на матч «Сочи» – «Зенит»: «Не понимаю, зачем до игры возбуждать публику. В списке 23 человека»

Сергей Лапочкин оценил назначение Владислава Безбородова на матч «Сочи» – «Зенит».

– судья из Санкт-Петербурга. Игра пройдет сегодня в рамках 11-го тура Мир .

«Я не понимаю, зачем Безбородова назначили судить матч «Сочи» и « ». В списке 23 человека. Зачем до игры возбуждать публику, что арбитр из Санкт-Петербурга будет судить «Зенит»? Абсолютно не понимаю!

Да, я работал на матче, в котором петербуржцы встречались с «Локомотивом», но это был Суперкубок, совершенно другая история! В чемпионате такого не было никогда, и непонятно, зачем это надо. Как бы ни закончилась игра « » и «Зенита», я не вижу от этого никаких плюсов», — сказал бывший судья ФИФА.

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