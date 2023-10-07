Лапочкин о назначении Безбородова на матч «Сочи» – «Зенит»: «Не понимаю, зачем до игры возбуждать публику. В списке 23 человека»
Сергей Лапочкин оценил назначение Владислава Безбородова на матч «Сочи» – «Зенит».
Безбородов – судья из Санкт-Петербурга. Игра пройдет сегодня в рамках 11-го тура Мир РПЛ.
«Я не понимаю, зачем Безбородова назначили судить матч «Сочи» и «Зенита». В списке 23 человека. Зачем до игры возбуждать публику, что арбитр из Санкт-Петербурга будет судить «Зенит»? Абсолютно не понимаю!
Да, я работал на матче, в котором петербуржцы встречались с «Локомотивом», но это был Суперкубок, совершенно другая история! В чемпионате такого не было никогда, и непонятно, зачем это надо. Как бы ни закончилась игра «Сочи» и «Зенита», я не вижу от этого никаких плюсов», — сказал бывший судья ФИФА.
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