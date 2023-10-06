У «Юве» убытки в 124 млн евро по итогам финансового года. Клуб увеличит акционерный капитал 3-й раз за 5 лет – на 200 млн

«Ювентус» отчитался об убытках в 123,7 млн евро по итогам финансового года.

В отчете отмечается, что негативное воздействие на доходы и расходы по итогам финансового года-2022/23 оказали результаты итальянских и международных судебных разбирательств.

« » проинформировал, что увеличит акционерный капитал на 200 млн евро. 63,8% (128 млн евро) этой суммы должна покрыть компания Exor, а остальную часть – другие акционеры.

Это третье повышение капитала за последние 5 лет после увеличения на 300 миллионов в 2019 году и на 400 миллионов в 2021 году.

Exor – мажоритарный акционер «Ювентуса», компания принадлежит семье Аньелли.

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