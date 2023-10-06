У «Юве» убытки в 124 млн евро по итогам финансового года. Клуб увеличит акционерный капитал 3-й раз за 5 лет – на 200 млн

Теги Ювентус серия А Италия бизнес деньги Футбол

«Ювентус» отчитался об убытках в 123,7 млн евро по итогам финансового года.

В отчете отмечается, что негативное воздействие на доходы и расходы по итогам финансового года-2022/23 оказали результаты итальянских и международных судебных разбирательств.

«Ювентус» проинформировал, что увеличит акционерный капитал на 200 млн евро. 63,8% (128 млн евро) этой суммы должна покрыть компания Exor, а остальную часть – другие акционеры.

Это третье повышение капитала за последние 5 лет после увеличения на 300 миллионов в 2019 году и на 400 миллионов в 2021 году.

Exor – мажоритарный акционер «Ювентуса», компания принадлежит семье Аньелли.

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6 комментариев

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ciao.ragazzi.2519
щас ещё за счёт погба разгрузят
+9
0
+9
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Kubinec_
после Паратичи долго разгребать будут
+5
-2
+3
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xQcoW
Могли бы Влаховича продать.
+2
0
+2
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Леван Мкртчян
Надо думать увеличение акционерного капитала идет за счет эмиссии привелигированных акций -- иначе смысла особого нет .
Переоценка активов и увеличение уставного капитала -- это отсрочка проблем, а не решение
0
0
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