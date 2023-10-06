Клопп о проблемах с восстановлением Алькантары, не играющего полгода: «Это раздражает, особенно самого Тиаго. У него было два рецидива»
Юргена Клоппа раздражают проблемы Тиаго Алькантары с восстановлением от травмы.
Футболист «Ливерпуля» не играет почти полгода: последний матч до травмы он провел 26 апреля. В конце прошлого сезона он перенес операцию в связи с травмой бедра.
«Это просто раздражает, особенно самого Тиаго.
Сейчас у него было два рецидива в реабилитации, не очень серьезные, но достаточные для того, чтобы снова не играть. Конечно, это не та же самая травма, совсем нет, но немного похожая», – сказал тренер «Ливерпуля».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Тут проблема хроническая, и еше возраст. Думаю, историю Тиаго в Ливерпуле конец уже