Клопп о проблемах с восстановлением Алькантары, не играющего полгода: «Это раздражает, особенно самого Тиаго. У него было два рецидива»

Юргена Клоппа раздражают проблемы Тиаго Алькантары с восстановлением от травмы.

Футболист « » не играет почти полгода: последний матч до травмы он провел 26 апреля. В конце прошлого сезона он перенес операцию в связи с травмой бедра.

«Это просто раздражает, особенно самого .

Сейчас у него было два рецидива в реабилитации, не очень серьезные, но достаточные для того, чтобы снова не играть. Конечно, это не та же самая травма, совсем нет, но немного похожая», – сказал тренер «Ливерпуля».

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