Клопп о проблемах с восстановлением Алькантары, не играющего полгода: «Это раздражает, особенно самого Тиаго. У него было два рецидива»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тиаго Алькантара Футбол

Юргена Клоппа раздражают проблемы Тиаго Алькантары с восстановлением от травмы.

Футболист «Ливерпуля» не играет почти полгода: последний матч до травмы он провел 26 апреля. В конце прошлого сезона он перенес операцию в связи с травмой бедра.

«Это просто раздражает, особенно самого Тиаго.

Сейчас у него было два рецидива в реабилитации, не очень серьезные, но достаточные для того, чтобы снова не играть. Конечно, это не та же самая травма, совсем нет, но немного похожая», – сказал тренер «Ливерпуля».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_El Nino_
Ответ Иван Павлов
Если к нему реально был интерес из Турции - надо было продавать. Провальный трансфер. Пролежит ещё год на больничной койке, пользы никакой не принесёт, следующим летом уйдёт свободным агентом.
Не сказал бы что он провальный трансфер. В сезоне когда почти взяли квадрупул, он играл почти основную роль
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RealJon
другие игроки как Амин Харит например, уже успели вернуться в строй после креста, играют по 90’.
Тут проблема хроническая, и еше возраст. Думаю, историю Тиаго в Ливерпуле конец уже
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Лубянский
Ответ RealJon
другие игроки как Амин Харит например, уже успели вернуться в строй после креста, играют по 90’. Тут проблема хроническая, и еше возраст. Думаю, историю Тиаго в Ливерпуле конец уже
Да не только в ливерпуле, а в целом к команде, которая на что-то претендует
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Тьяго в этом сезоне еще принесет ключевую пользу. Скриньте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ ta-tosha
Тьяго в этом сезоне еще принесет ключевую пользу. Скриньте
но только в кубке лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий