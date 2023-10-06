Аарон Рэмзи: «Роналду – один из величайших в истории футбола, но он такой же, как и любой другой человек. Звучит скучно, но это правда»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Кардифф Сити высшая лига Саудовская Аравия чемпионшип Аль-Наср Эр-Рияд Аарон Рэмзи Футбол

Аарон Рэмзи сказал, что Криштиану Роналду ничем не отличается от других людей.

Валлийский хавбек, выступающий за «Кардифф Сити», играл с форвардом сборной Португалии в «Ювентусе».

«Он такой же, как и любой другой человек! Это звучит скучно, но это правда.

Роналду – шутник и любит посмеяться, но когда приходит время тренироваться или играть, он сосредоточен.

Он один из величайших игроков в истории футбола, поэтому было интересно увидеть его поближе и посмотреть, как он работает.

Криштиану изо всех сил стремится быть как можно лучше каждый день, он так безжалостен во время матчей. Было приятно проводить с ним время и наблюдать, как он делает нереальные вещи», – сказал Рэмзи о нападающем «Аль-Насра».

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47 комментариев

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Роман
Роналду пример для подражания. И на него равняются миллионы спортсменов, футболистов.
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Иван Петров
Ответ Leon Betov
Роналду простой человек, а не поцелованный богом (и фифой) талант. Он не был супер вундеркиндом, а всего достиг своим трудом. Поэтому миллионы будут брать пример с него
Он был супервундеркиндом. Уже в 18 лет было понятно что он будет среди лучших футболистов поколения.
+25
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Cearvm
Ответ Leon Betov
Роналду простой человек, а не поцелованный богом (и фифой) талант. Он не был супер вундеркиндом, а всего достиг своим трудом. Поэтому миллионы будут брать пример с него
Все достигли в футболе своим трудом, эту байку придумали из-за сравнения с Месси. Роналду был нереальным талантом, в 19 лет на Евро-2004 следили только за ним, хотя у португальцев играл Фигу. Роналду не был на виду мировой общественности в лучшем случае в 17-18 лет.
+14
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Роман
Роналду пример для подражания. И на него равняются миллионы спортсменов, футболистов.
Надеюсь, миллионы спортсменов и футболистов не будут после него кидать капитанские повязки, бить детей-аутистов и просит переписать чужие голы на себя)
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leon01
Ответ Великий Алонсо
И ведь правда, Роналду лучший футболист в истории, все кто разбираются в футболе это понимают.
...и тебя вылечат
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Смари Муха
Ответ VERBLYUD
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2 мвп на чм которые ему подарили?

На чм-2014 по всем фронтам проигрывал Хамесу и Мюллеру и еще много кому

А на смехотворном чм-2022 4 гола забил с пенок. Судьям хотя бы спасибо сказал.😂
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Роман
То, что он пропустил предсезонку в 22-году перед ЧМ говорил о его непрофессионализме и эгоизме. Результат - пролёт на ЧМ и клуб ЛЧ в Европе себе не нашёл. Так мог поступить только глупый и самоуверенный человек.
+12
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neuner
Ответ VERBLYUD
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как он ЧМ "выиграл" весь мир и так видел, а приплетать сюда КА, где всего 2 топ сборные и который из-за Месси стали проводить каждый год, это цирк вообще))
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rej1sta
Ответ Real_v_dushe
Это сказало о том, что для него был его ребёнок на первом месте, а не о непрофессионализме.
И новый клуб от горя искал.
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Zed_patriot
Ответ leon01
...и тебя вылечат
не в этом веке
+3
-1
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Дороф
Ответ Zed_patriot
Роман здорового человека
Сказал фанат Барселоны курильщика.
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Zed_patriot
Ответ Роман
То, что он пропустил предсезонку в 22-году перед ЧМ говорил о его непрофессионализме и эгоизме. Результат - пролёт на ЧМ и клуб ЛЧ в Европе себе не нашёл. Так мог поступить только глупый и самоуверенный человек.
Роман здорового человека
+5
-4
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Bestman
Ответ AF007
Если бы Роналду объективно оценивал свой уровень, негатива к нему у людей было в разы меньше. Все бы спокойно признавали, что несмотря на свои симуляции, истерики, гримасы и прочие женоподобные выходки он один из лучших нападающих в истории. Но он считает себя ровней Месси, Пеле, Марадоне и другим Гениям. В ответку портка со всей силой жалят во все его слабые стороны (зависимость от полузащиты, врожденное неумение управлять игрой в роли плеймейкера, дичайшая деградация в штрафных, дальних ударах и дриблинге, начиная с 29 лет), чтобы опустить паренька на землю
Марадона с 258 голами и 0 ЛЧ никакая не ровня Роналду
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Alex Armstrong
Мистер откровенность)) Две руки, две ноги. И ежу понятно , что как все
Просто тяга к успеху у этого чувака не человеческое. И зависть других к нему тоже))
А так да , один из величайших в истории , спорить могут только душевнобольные.
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ML26
Ответ Yiman
От хрусталика можно превратиться в стабильного игрока, путем тренировок персональных и диеты
Ну да, о хронических травмах ты, конечно же, не слышал? Особенно у игрока, которого нога сложилась в гармошку из-за перелома. Может ты с Уилшером его путаешь? Он любил нарушить режим, в отличии от Ремзи
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aidos_1979
Ответ Zed_patriot
Роман здорового человека
Чуть выше Роман не здорового?)
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Роман
Ответ Real_v_dushe
Это сказало о том, что для него был его ребёнок на первом месте, а не о непрофессионализме.
Ребенка он оплакивал в качалке с улыбкой на лице? А ещё Мендеш с горя шерстил все топы в Европе, чтобы утешить его?. А ещё Тен Хаг его с "горя" не уважал и посадил на банку.? 🤔
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Alex Armstrong
Ответ Men77
Ты прав, поэтому он вечно второй в своем поколении. А в истории даже не в топ 3)
В топ 3 из ныне играющих нет никого
А с 13 по 18 г.г. равных ему не было на поле
Инфа сотка
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Ваганов Фидаиль
Сам себя сделал, через работу и труд!
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Скаут Селуса
Порхай как бабочка, жаль...что ты не Месси. М.Али☝
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Alex Armstrong
Ответ VERBLYUD
Месси - 2 раза МВП на ЧМ, 2 раза МВП на КА Пеле, Марадона, Зидан, Роналдо, Кройф - все становились МВП на ЧМ. Криштик - 😭😭😭
МВП от МВП отличается. Над МВП Месси гнильцой пахнет. В 14 году весь мир ржал. В п.о. он был одним из самых бесполезных. Его тогда даже в аргентине, по опросу болельщиков ,по итогам турнира, лучшим в собственной сборной не признали. В Катаре уже не ржали, просто иронично улыбались, типа ?все всё понимают" и маркетинг правит миром.
Коч, такие МВП Рону на фиг не нужны. Позор один
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titov-and-trubach
Ответ VERBLYUD
Месси - 2 раза МВП на ЧМ, 2 раза МВП на КА Пеле, Марадона, Зидан, Роналдо, Кройф - все становились МВП на ЧМ. Криштик - 😭😭😭
Все, кого ты перечислил, играли за команды, у которых была история побед в этом турнире или эта история продолжилась без этих футболистов. Криштиану, банально, играл почти всю карьеру за среднюю команду, которую делал лучше. Я не считаю 2004 год, когда ему было 19 лет и 2022 год, когда ему было 37. Когда Криштиану был на пике, в сборной играли Бруну Алвеши, Мейрелеши, Велозу, Алмейды, Эдеры и др. средние игроки, звезд там почти не было. Пепе да сам Роналду.
Вот проведи он хотя бы 2-3 цикла с Фернандешами и Рамушами - да, можно было бы сказать, что он ничего не добился. А так.. Португалия и так выше головы прыгнула с ЧЕ и ЛН.
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Alex Armstrong
Ответ Zed_patriot
есть только 3 короля футбола: Месси Пеле Марадона всё остальное от лукавого
Что в списке Топ 3 делает Месси?. Он самый большой халявщик в футболе, всего лишь
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Total_90
Ответ neuner
как он ЧМ "выиграл" весь мир и так видел, а приплетать сюда КА, где всего 2 топ сборные и который из-за Месси стали проводить каждый год, это цирк вообще))
Месси чемпион мира=)
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Dmitry Koway
Ответ VERBLYUD
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ставить чемпионат Европы, и кубок Аргентина vs Бразилия (который ещё дважды Чили слили, лол), это конечно мощный разумизм
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