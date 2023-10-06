Аарон Рэмзи: «Роналду – один из величайших в истории футбола, но он такой же, как и любой другой человек. Звучит скучно, но это правда»
Аарон Рэмзи сказал, что Криштиану Роналду ничем не отличается от других людей.
Валлийский хавбек, выступающий за «Кардифф Сити», играл с форвардом сборной Португалии в «Ювентусе».
«Он такой же, как и любой другой человек! Это звучит скучно, но это правда.
Роналду – шутник и любит посмеяться, но когда приходит время тренироваться или играть, он сосредоточен.
Он один из величайших игроков в истории футбола, поэтому было интересно увидеть его поближе и посмотреть, как он работает.
Криштиану изо всех сил стремится быть как можно лучше каждый день, он так безжалостен во время матчей. Было приятно проводить с ним время и наблюдать, как он делает нереальные вещи», – сказал Рэмзи о нападающем «Аль-Насра».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
На чм-2014 по всем фронтам проигрывал Хамесу и Мюллеру и еще много кому
А на смехотворном чм-2022 4 гола забил с пенок. Судьям хотя бы спасибо сказал.😂
Просто тяга к успеху у этого чувака не человеческое. И зависть других к нему тоже))
А так да , один из величайших в истории , спорить могут только душевнобольные.
А с 13 по 18 г.г. равных ему не было на поле
Инфа сотка
Коч, такие МВП Рону на фиг не нужны. Позор один
Вот проведи он хотя бы 2-3 цикла с Фернандешами и Рамушами - да, можно было бы сказать, что он ничего не добился. А так.. Португалия и так выше головы прыгнула с ЧЕ и ЛН.