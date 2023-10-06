Аарон Рэмзи: «Роналду – один из величайших в истории футбола, но он такой же, как и любой другой человек. Звучит скучно, но это правда»

Аарон Рэмзи сказал, что Криштиану Роналду ничем не отличается от других людей.

Валлийский хавбек, выступающий за « », играл с форвардом в «Ювентусе».

«Он такой же, как и любой другой человек! Это звучит скучно, но это правда.

– шутник и любит посмеяться, но когда приходит время тренироваться или играть, он сосредоточен.

Он один из величайших игроков в истории футбола, поэтому было интересно увидеть его поближе и посмотреть, как он работает.

Криштиану изо всех сил стремится быть как можно лучше каждый день, он так безжалостен во время матчей. Было приятно проводить с ним время и наблюдать, как он делает нереальные вещи», – сказал о нападающем « ».

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