«Головин входит в топ-10 лучших игроков Лиги 1». Канчельскис о хавбеке «Монако»

Теги Монако лига 1 Франция Андрей Канчельскис Александр Головин Футбол

Андрей Канчельскис назвал Александра Головина одним из лучших игроков Лиги 1.

Хавбек «Монако» попал в символическую сборную тура чемпионата Франции второй раз подряд.

«Головин прогрессирует с каждым годом. Поначалу ему мешали травмы, но последние полтора года он играет постоянно и на очень приличном уровне.

Сейчас Александр — лидер «Монако», самый опытный игрок там. Думаю, Головин и в десятку лучших игроков чемпионат Франции входит, когда здоров», — сказал экс-игрок сборной России.

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