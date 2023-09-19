«Головин входит в топ-10 лучших игроков Лиги 1». Канчельскис о хавбеке «Монако»

Андрей Канчельскис назвал Александра Головина одним из лучших игроков Лиги 1.

Хавбек «Монако» попал в символическую сборную тура чемпионата Франции второй раз подряд.

« прогрессирует с каждым годом. Поначалу ему мешали травмы, но последние полтора года он играет постоянно и на очень приличном уровне.

Сейчас Александр — лидер « », самый опытный игрок там. Думаю, Головин и в десятку лучших игроков чемпионат Франции входит, когда здоров», — сказал экс-игрок сборной России.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS