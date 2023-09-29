Головин не сыграет с «Марселем» из-за дисквалификации, Минамино может пропустить матч из-за травмы

Теги Марсель Монако лига 1 Франция травмы дисквалификации Такуми Минамино Александр Головин Футбол

Александр Головин пропустит субботний матч Лиги 1 с «Марселем».

Хавбек «Монако» не сыграет из-за перебора желтых карточек. В предыдущей игре – с «Ниццей» (0:1) – россиянин получил 4-е предупреждение в текущем чемпионате Франции.

Также под вопросом участие в матче с «Марселем» Такуми Минамино. Накануне японский полузащитник пропустил тренировку из-за боли в приводящей мышце.

Минамино был признан лучшим игроком Лиги 1 в августе.

Статистика Головина – здесь, Минамино – здесь.

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2 комментария

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savik-A.M.
играю в футбольный менеджер за Норшеланд , так вчера в игре за Монако мне забил Головин , шел сезон ...... 2031-2032 )
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Бабло Муани
Головин не сыграет за Монако Головина, тогда получается Монако не Головина
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