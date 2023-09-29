Головин не сыграет с «Марселем» из-за дисквалификации, Минамино может пропустить матч из-за травмы
Александр Головин пропустит субботний матч Лиги 1 с «Марселем».
Хавбек «Монако» не сыграет из-за перебора желтых карточек. В предыдущей игре – с «Ниццей» (0:1) – россиянин получил 4-е предупреждение в текущем чемпионате Франции.
Также под вопросом участие в матче с «Марселем» Такуми Минамино. Накануне японский полузащитник пропустил тренировку из-за боли в приводящей мышце.
Минамино был признан лучшим игроком Лиги 1 в августе.
Статистика Головина – здесь, Минамино – здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
2 комментария