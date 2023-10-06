Эрлинг Холанд: «Гандбол, футбол, гольф, легкая атлетика – я хорош во всем. Мне нравится гольф»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Альф-Инге Холанд Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд рассказал об увлечении гольфом и легкой атлетикой.

– Ты хорош в гольфе?

– Я играл в него, когда был помоложе. Гандбол, футбол, гольф. А еще легкая атлетика с моей мамой (Грю Марита Бреут – известная в прошлом норвежская легкоатлетка, выступавшая в семиборье – Sports.ru).

Я был хорош во всем. А еще мой старший брат [Астор]. мы много занимались разными видами спорта и быстро добивались успеха. Мы долговязые, у нас спортивное телосложение.

Мне нравится гольф, но мой отец [Альф-Инге Холанд] не давит на меня и не заставляет делать что-либо, – сказал форвард «Ман Сити» Холанд.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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22 комментария

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MigraTjk
Бэйл: Запиши мои номера.
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Аркадий Черепашкин
Шахматы, спортивная мафия, камень-ножницы-бумага - я совершенный спортсмен - добавил Эрлинг
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Niko [Ars]
Перес : этого мы не покупаем
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Johnie
Бэйл зашёл в чат.
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shishovv
Бейл: мой пездюк🚬
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VERBLYUD
Переоцененный замыкатель
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oka79410
Отец - бывший футболист АПЛ, а мать - легкоатлетка
С такими родителями Холанду суждено было стать, как минимум, неплохим спортсменом)
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Гномович!
Месси: «кабинеты ФИФА, кабинеты УЕФА, кабинеты КОНМЕБОЛ – я хорош ввезде.
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El_Ilusionista
Бейл, ты ли это?
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sd4fmwrvz8
Бейл ни даст соврать
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Krylya
Что то рано про гольф начал упоминать)
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sema_qwi@mail.ru
О, кажется звезду поймал…
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Krylya
Услышав гольф, Реал сразу вычеркнул его из шорт-листа.
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fussballer
Ответ Лучолвоео Оеоваллуду
Знаем мы одного такого "любителя" гольфа.
В Крыльях сейчас играет?
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