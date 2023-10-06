Эрлинг Холанд: «Гандбол, футбол, гольф, легкая атлетика – я хорош во всем. Мне нравится гольф»

Эрлинг Холанд рассказал об увлечении гольфом и легкой атлетикой.

– Ты хорош в гольфе?

– Я играл в него, когда был помоложе. Гандбол, футбол, гольф. А еще легкая атлетика с моей мамой (Грю Марита Бреут – известная в прошлом норвежская легкоатлетка, выступавшая в семиборье – Sports.ru).

Я был хорош во всем. А еще мой старший брат [Астор]. мы много занимались разными видами спорта и быстро добивались успеха. Мы долговязые, у нас спортивное телосложение.

Мне нравится гольф, но мой отец [ ] не давит на меня и не заставляет делать что-либо, – сказал форвард « » Холанд.

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