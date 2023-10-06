Холанд о цели: «Сделать требл снова! Я голоден как никогда»
Эрлинг Холанд заявил о цели выиграть второй требл с «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне «Ман Сити» впервые в истории выиграл три главных трофея – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
– Ты выиграл требл в первом же сезоне в клубе, в таком юном возрасте. Возникает вопрос: что дальше?
– Для меня все очевидно. Самая большая мечта сейчас – сделать требл снова! Только представьте! Это так просто. Это как когда я забиваю гол: «О, да! Я люблю это чувство и хочу сделать это снова».
То же самое и с Лигой чемпионов. Я ее выиграл. И, ох, мне бы хотелось сделать это снова, и это само по себе мотивирует меня побеждать. Я голоден как никогда, – сказал форвард «горожан» Холанд.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Требл то ты сделал, а вот голов в финалаз в твоей профессиональной карьеры нет. Или я ошибаюсь??? есть у него голов или ассистов в финалах ???