Холанд о цели: «Сделать требл снова! Я голоден как никогда»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд заявил о цели выиграть второй требл с «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне «Ман Сити» впервые в истории выиграл три главных трофея – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

– Ты выиграл требл в первом же сезоне в клубе, в таком юном возрасте. Возникает вопрос: что дальше?

– Для меня все очевидно. Самая большая мечта сейчас – сделать требл снова! Только представьте! Это так просто. Это как когда я забиваю гол: «О, да! Я люблю это чувство и хочу сделать это снова».

То же самое и с Лигой чемпионов. Я ее выиграл. И, ох, мне бы хотелось сделать это снова, и это само по себе мотивирует меня побеждать. Я голоден как никогда, – сказал форвард «горожан» Холанд.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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29 комментариев

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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Новый тренер ФК Спартак
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Эхх, Если бы Жесус и Стерлинг так замыкали, то надобность в подписании Холанда и не было бы. Так что..
+22
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corazón blanco
Ответ Нефанатик
Холанд в самой слабой группе пока себя проявить не может.
Зато наконец-то Альварес стал получать больше игрового времени, да и как игрок, аргентинец куда сильнее и разносторонне норвежца.
+15
-4
+11
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AlKRD
В этой ЛЧ перед матчами похоже перестал батину лазанью есть, стата так себе
+4
-1
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Hella black
Главное в финалах и полуфиналах не растворяйся
+2
0
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Эксперимент
Ответ blooooomka
Так как убивают судьи Ливерпуль, насчёт примьер лиги я думаю вопросов не будет
Боже, хватит плакать. Только 7 тур
+4
-2
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Смари Муха
Ответ corazón blanco
Зато наконец-то Альварес стал получать больше игрового времени, да и как игрок, аргентинец куда сильнее и разносторонне норвежца.
Да, Альварес бомбезно стартанул
+2
-1
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Нефанатик
Холанд в самой слабой группе пока себя проявить не может.
+6
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MajestySport
Это было бы круто!
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Greatest Of All Time
Мечтай что бы ты забивал в финалах.
Требл то ты сделал, а вот голов в финалаз в твоей профессиональной карьеры нет. Или я ошибаюсь??? есть у него голов или ассистов в финалах ???
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Under
Нягань как наркотик - стоит тебе хотя бы однажды уехать из неё, ты отдашь всё, чтобы сделать это снова.
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Roman
Ответ Новый тренер ФК Спартак
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Зачем ты так про Роналду?
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Смари Муха
Ответ vincere
Ну какой ему ЗМ? Он вряд ли когда его получит.
Де Брюйне заслуживает, но получит Месси.
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Анвар Масимов
Ответ blooooomka
Так как убивают судьи Ливерпуль, насчёт примьер лиги я думаю вопросов не будет
а причем тут Ливер?? не был и не будет он реальным соперником для сити
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Эксперимент
Ответ blooooomka
Господи, так превозносят шейхов, а по факту, Лч финал еле затащили менее звёздный Интер( как обычно , привет Лукаку) и в суперкубке были проблемы с Севильей( всё таки пенальти- лотерея)
Вообще-то по факту Сити выиграл требл, а каким образом - это просто тавтология.
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Анвар Масимов
а причем тут Ливер?? не был и не будет он реальным соперником для сити
Не был и не будет реальным соперником Сити? Лол, а как же два сезона с 90+ очками?
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