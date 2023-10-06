Холанд о цели: «Сделать требл снова! Я голоден как никогда»

Эрлинг Холанд заявил о цели выиграть второй требл с «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне « » впервые в истории выиграл три главных трофея – , и Лигу чемпионов.

– Ты выиграл требл в первом же сезоне в клубе, в таком юном возрасте. Возникает вопрос: что дальше?

– Для меня все очевидно. Самая большая мечта сейчас – сделать требл снова! Только представьте! Это так просто. Это как когда я забиваю гол: «О, да! Я люблю это чувство и хочу сделать это снова».

То же самое и с . Я ее выиграл. И, ох, мне бы хотелось сделать это снова, и это само по себе мотивирует меня побеждать. Я голоден как никогда, – сказал форвард «горожан» .

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