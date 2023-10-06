Холанд о матчах: «Я выхожу из тела и становлюсь зомби. Жду шанс и сканирую. Когда команда готовит атаку, мне не нужно вмешиваться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд ахахаха Футбол

Эрлинг Холанд сказал, что превращается в зомби во время матчей.

«Люди обычно критикуют меня за то, что я не касаюсь мяча во время матчей. Я могу опуститься ниже и коснуться мяча пару раз, но обычно я торчу там, впереди, делаю круги, словно двигаюсь в своем собственном мире...

Это трудно объяснить. Я выхожу из своего тела и становлюсь зомби, вроде как отключаюсь. Смотрю по сторонам, ищу свой шанс [забить]. И когда шанс появляется, я должен быть готов, понимаете?

Нет, я все еще включен, но в то же время я брожу там и сканирую все. Я все жду шанса и думаю: «Если мяч попадет туда, может случиться то, а если мяч попадет туда, может случиться это». Такое чувство.

Когда команда строит атаку от обороны, я знаю, что мне не нужно вмешиваться. Я жду подходящего момента», – заявил форвард «Манчестер Сити» Холанд.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Ответ Zed_patriot
сканировать поле по мнению фанов Кринжа это плохо
приплетать Криша в каждой новости плохо по мнению врачей
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Агафонов
Поэтому и нападающий прессинговать не обязан. Сначала набегаешься впустую, а потом забивать сил не хватает
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Так ты и не вмешивался. Не было тебя в полуфиналах и финалах. Разобрались без зомби.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
мышление настоящего страйкера! как же не хватает современному футболу таких вот настоящих девяток на поле!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Как хищник выслеживает жертву. Холланд выслеживает моменты для возможностей забить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смари Муха
Ответ Zed_patriot
сканировать поле по мнению фанов Кринжа это плохо
это твой 666 комментарий про твоего кумира! Ждем новых рекордов!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Martin Naceri
Ответ Zed_patriot
сканировать поле по мнению фанов Кринжа это плохо
Выздоравливай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ bestvideox
Как хищник выслеживает жертву. Холланд выслеживает моменты для возможностей забить.
Холланд выслеживает, а не партнёры его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий