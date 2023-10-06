Холанд о матчах: «Я выхожу из тела и становлюсь зомби. Жду шанс и сканирую. Когда команда готовит атаку, мне не нужно вмешиваться»

Эрлинг Холанд сказал, что превращается в зомби во время матчей.

«Люди обычно критикуют меня за то, что я не касаюсь мяча во время матчей. Я могу опуститься ниже и коснуться мяча пару раз, но обычно я торчу там, впереди, делаю круги, словно двигаюсь в своем собственном мире...

Это трудно объяснить. Я выхожу из своего тела и становлюсь зомби, вроде как отключаюсь. Смотрю по сторонам, ищу свой шанс [забить]. И когда шанс появляется, я должен быть готов, понимаете?

Нет, я все еще включен, но в то же время я брожу там и сканирую все. Я все жду шанса и думаю: «Если мяч попадет туда, может случиться то, а если мяч попадет туда, может случиться это». Такое чувство.

Когда команда строит атаку от обороны, я знаю, что мне не нужно вмешиваться. Я жду подходящего момента», – заявил форвард « » .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию