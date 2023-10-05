Брайтон — Ливерпуль: прогноз на матч 8 октября 2023, АПЛ

8 октября в Брайтоне состоится матч 8 тура английского чемпионата. «Брайтон» на домашнем стадионе «Амекс» будет принимать «Ливерпуль». Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Энтони Тэйлором.

В предстоящей встрече мы увидим противостояние двух команд из ТОП-6 английского чемпионата по итогу прошлого сезона, да и в текущем первенстве они идут пока там же. Дважды в последних очных противостояниях в качестве хозяев победу праздновал «Брайтон», сможет ли прервать эту серию «Брайтон» и закрепиться в ТОП-4 АПЛ, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: 1Х, ТБ (3).

Брайтон

«Брайтон» будучи ранее крепким середнячком английского чемпионата, в прошлом сезоне занял очень высокое для себя место в таблице (6). Эта позиция дала команде возможность сыграть в групповом этапе Лиги Европы текущего сезона. Не раз команда из Брайтона составляла серьезную конкуренцию своим визави и зачастую отбирала очки у команд из первой половины таблицы. На финишной прямой чемпионата они уверенно обыграли в гостях, ставший вторым «Арсенал» (3:0). А в предпоследнем туре АПЛ потрепали нервишки и чемпиону «Манчестер Сити», где разошлись в мировую (1:1), причем в этой встрече имели даже больше моментов чем их оппонент, что огромная редкость для матчей команды Гвардиолы.

В текущем году в стан команды удалось подписать следующих игроков: нападающий Жоао Педро из «Уотфорда», полузащитника Карлоса Балеба из «Лилля», вратаря Барта Вербрюгген из «Андерлехта», защитника Игор из «Фиорентины», правого вингера Адриан Мазилу из «Фарула», полузащитника Махмуда Дахуд из «Боруссии Д», полузащитника Милнера из «Ливерпуля».

Потеряла команда в этом году из своего состава очень важных футболистов. В числе которых следующие футболисты: Мойзес Кайседо, Алексис Мак Аллистер, Роберт Санчез, Энди Зекири, Мишель Карбовник, Реда Хадра, Эйрон Коннолли, Хэйдон Робертс, Тэйлор Ричардс.

В предстоящем матче не сыграют: польский игрок Модер и парагваец Энсисо, которые залечивают свои травмы.

В новом сезоне АПЛ подопечные Роберто Де Зерби выступают пока неплохо и располагаются на 6 строчке в таблице. Команда набрала 15 очков за 7 сыгранных туров и на данный момент всего 3 балла отставания от первого « Манчестер Сити». У «Брайтона» сейчас лучшая результативность в чемпионате и забили уже 19 голов, что в среднем почти по 3 мяча за встречу. При этом клуб из Брайтона одна из самых пропускающих команд и пропустила уже 14 мячей.

В последнем туре АПЛ в гостевой встрече было крупное поражение от «Астон Виллы» (1:6), где в каждом из таймов они пропустили по 3 гола, а сам матч серьезно провалили в обороне.

Недавно «Брайтон» играл свой матч Кубка Английской Лиги против «Челси», в котором уступил (0:1) и вылетел в первой же стадии турнира, хотя провел неплохой матч и владел мячом на порядок больше чем лондонцы (61% на 39%) и по общему количеству ударов по воротам соперника они были лучше, подвела лишь реализация моментов.

Команда из Брайтона также сыграла уже 2 встречи в Лиге Европы в текущем сезоне. В стартовом туре они уступили в сложном для себя матче греческой команде «АЕК» (2:3), пропустив последний гол в самой концовке встречи. А во втором туре, который они сыграли 5 октября 2023 года удалось вырвать ничью в матче с «Марселем» (2:2), где удалось совершить камбэк со счета (0:2), а победный гол на 88 минуте на своей счет записал Жоао Педро, который забил гол с пенальти.

Результаты «Брайтона» в 5 последних сыгранных матчах:

05.10.23 «Марсель» — «Брайтон» 2:2;

30.09.23 «Астон Вилла» — «Брайтон» 6 :1;

— «Брайтон» :1; 27.09.23 «Челси» — «Брайтон» 1 :0;

— «Брайтон» :0; 24.09.23 «Брайтон» — «Борнмут» 3 :1;

— «Борнмут» :1; 21.09.23 «Брайтон» — «АЕК» 2:3.

Интересные статические факты «Брайтона»:

В 5 последних сыгранных матчах всего лишь 1 победа;

В 3 матчах кряду команда не может выиграть и проиграла из них в двух

В последнем домашнем матче была виктория;

В 11 из 12 последних встречах «Брайтона» забивают обе команды;

В 9 из 10 последних играх команды было забито обеими командами в каждом из них 4 и более мяча;

В 12 последних поединках в качестве хозяев команда отличалась голом;

За последние сыгранных 7 матчей команда в среднем забивает 2 гола за игру;

В 22 из 23 последних встречах команда забивает оппонентам

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Ливерпуль

Ливерпульская команда в прошлом сезоне выступила неудачно и не попала в Лигу Чемпионов, куда они стабильно попадали в прошлых сезонах. А заняли они 5 позицию в турнирной таблице чемпионата, остановившись в 4 очках от «Ньюкасла», а выиграй 2 последних тура АПЛ, они могли сместить их с этой позиции. А от шестого «Брайтона» ливерпульцам удалось оторваться на 5 очков. Ливерпульцы в прошлом сезоне были третьими в чемпионате по результативности и наколотили оппонентам 75 мячей, большую часть из которых на свой счет записал Мохамед Салах (19), который стал четвертым бомбардиром АПЛ. Не позволило команде забраться на более высокие места плохая игра в обороне, которая стала уязвимой после потери некоторых ключевых игроков до прошлого сезона, отсюда и 47 пропущенных мячей в 38 турах чемпионата.

«Ливерпуль» в текущем году пополнили свои ряды следующими футболистами: полузащитником Доминико Собослай из «Лейпцига», полузащитником Алексисом Мак Аллистером из «Брайтона», опорником Ватару Эндо из «Штутгарта» и Райаном Гравенберхом из «Баварии».

А покинули команду в этом году очень качественные футболисты, не первый год играющие в команде на ведущих ролях: Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Фирмино, Наби Кейта, Окслейд Чемберлен.

Ряд игроков ливерпульцев пропустят предстоящий матч с «Брайтоном», среди них: Тьяго, Келлехер, Диогу Жота, Гакпо и Байчетич, которые травмированы и Джонс не сыграет из-за полученной красной карточки в последнем туре АПЛ в игре с «Тоттенхэмом».

В текущем сезоне АПЛ команда Юргена Клоппа пока выглядит неплохо и занимает 4 место в турнирной таблице. В их активе на данный момент 16 баллов и 5 побед в 7 стартовых турах. В радиусе двух очков от ливерпульцев ТОП-3 команд и один тур может поменять расстановку команд в первой тройке. В этом сезоне ливерпульцы уже отличились 16 раз (по 3 мяча на счету Салаха и Нуньеса), что в среднем чуть более 2 голов за игру, а пропустили 7 мячей. После 5 побед подряд в АПЛ, в последнем сыгранном туре чемпионата случился проигрыш от «Тоттенхэма» (1:2), где ливерпульцы остались в меньшинстве уже на 26 минуте встречи после удаления Джонса. Но при этом нашли в себе силы еще в первой тайме отыграться после точного удара Гакпо. И немного им не хватило, чтобы удержать ничейный счет, который в компенсированное время к матчу стал в пользу лондонцев после автогола Матипа.

Результаты «Ливерпуля» в 5 последних сыгранных матчах:

05.10.23 «Ливерпуль» — «Юнион Сент-Жиллуа» 2 :0;

— «Юнион Сент-Жиллуа» :0; 30.09.23 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 2 :1;

— «Ливерпуль» :1; 27.09.23 «Ливерпуль» — «Лестер» 3 :1;

— «Лестер» :1; 24.09.23 «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 3 :1;

— «Вест Хэм» :1; 21.09.23 «ЛАСК» — «Ливерпуль» 1:3.

Интересные статические факты «Ливерпуля»:

В 9 последних сыгранных матчах у команды лишь 1 поражение, при этом в активе 8 побед;

В 5 из 6 последних играх ливерпульской команды забивают оба оппонента;

В 8 из 9 последних матчах было забито 3 и более мячей в основное время игры;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем чуть более чем 2 мяча за игру;

Последний гостевой матч был проигран;

Ливерпульский клуб забивает в 25 матчах кряду.

Брайтон – Ливерпуль: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 38 матчей. Львиная доля из них: 20, стала победной для «Ливерпуля», а у «Брайтона» на счету 7 викторий. А 11 встреч закончились ничейным результатом.

«Брайтон» в этих матчах забивал в среднем 1.21 гола (46 мячей), а «Ливерпуль» 2.18 (83 мяча).

Самый разгромный счет в этих очных встречах был (6:1) и (5:0), такое удавалось только «Ливерпулю». Самая разгромная виктория «Брайтона» была со счетом (3:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

29.01.23 «Брайтон» – «Ливерпуль» ( 2 :1).

– «Ливерпуль» ( :1). 14.01.23 «Брайтон» – «Ливерпуль» ( 3 :0).

– «Ливерпуль» ( :0). 01.10.22 «Ливерпуль» – «Брайтон» (3:3).

12.03.22 «Брайтон» – «Ливерпуль» (0: 2 ).

(0: ). 30.10.21 «Ливерпуль» – «Брайтон» (2:2).

«Брайтон» побеждал ливерпульцев в двух встречах кряду, причем эти игры были домашние для них. К тому же команда из Брайтона проиграла лишь 1 раз в 7 последних очных матчах. Последний раз ливерпульцы обыгрывали предстоящего соперника еще 1,5 года назад, в гостевом матче АПЛ.

В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу, в том числе и последнем. И в последних 3 матчах пробивался тотал в 2.5 мяча.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Брайтон – Ливерпуль

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния с минимальной разницей в коэффициентах «Ливерпуль». Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Брайтона» — 3.09;

Ничья — 3.94;

Победа «Ливерпуля» — 2.17;

1X — 1.73;

X2 — 1.40;

Ф1 (0) — 2.28;

Ф2 (0) — 1.67;

Ф1 (1) — 1.41;

ТБ (2,5) — 1.35;

ТМ (2,5) — 3.32;

ТБ (3) — 1.51;

ОЗ (да) — 1.33;

ОЗ (нет) — 3.43.

«Брайтон» в последних матчах испытывал трудности в оборонительной линии, но все же им удалось собраться в последней из встреч и проявить свой характер, вытащив сложнейшую игру во Франции. «Ливерпуль» хоть и неплохо выглядит в последних своих встречах, но все же «Брайтон» для них крайне неудобный соперник, которому они отлетают в двух последних очных встречах. Поэтому можно в этом матче взять ставку на 1Х, тем более что дают хороший коэффициент — 1.73.

В последних матчах команд можно заметить их хорошую результативность в большинстве случаев, да и в 3 последних очных встречах было забито 3 и более мяча. Здесь можно заключить пари на ТБ (3), за хороший коэффициент 1.51.

Где смотреть матч Брайтон – Ливерпуль

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