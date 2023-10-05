Где смотреть Брайтон – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 8 октября
В воскресенье, 8 октября, сыграют Брайтон и Ливерпуль в 8 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Фалмер Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Брайтон – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Брайтон – Ливерпуль
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