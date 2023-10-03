Златан Ибрагимович: «Гвардиола сказал на первой встрече: «Здесь игроки не приезжают на Ferrari». Что я сделал? Конечно, приехал на гребаном Ferrari»

Теги Златан Ибрагимович Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Пирс Морган Футбол

Златан Ибрагимович рассказал, как ослушался Пепа Гвардиолу после первой встречи.

«Когда я встретился с Гвардиолой, он сказал мне: «Помни, здесь игроки не приезжают на Ferrari». И что я сделал [после этого]? Конечно, приехал на своем гребаном Ferrari», – сказал бывший нападающий «Барселоны».

Златан играл за «Барселону» в сезоне-2009/10, там у него возникали конфликты с Гвардиолой. В автобиографии швед назвал тренера «бесхребетным трусом».

Полное интервью Ибрагимовича Пирсу Моргану выйдет в четверг.

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75 комментариев

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madaev
И поэтому отправился нафиг из клуба
+150
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vova123456
Ответ madaev
И поэтому отправился нафиг из клуба
И через сезон выиграли ЛЧ без него, при этом никто ничего плохого о нем не сказав, даже Пеп. А Ибра уже который раз все эти истории с обидой вспоминает.
+113
-9
+104
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Экспертное мнение
Давид Вилья и Луис Суарес показали как надо играть в Барсе. Остальное лирика.
+68
-6
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maks44
Ответ madaev
И поэтому отправился нафиг из клуба
Когда я устраивался на работу, мне начальник сказал, чтобы я не приезжал на Феррари. И я не приехал на Феррари. Зато так и работаю на этом месте за 30 тыс. в месяц.
+46
-5
+41
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Тухель
В этом и разница Ибра постоянно ноет о Пепе и живет прошлым, а Пеп о нём даже не вспоминает и у Гвардиолы всё прекрасно и в настоящем.
+36
-6
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Далер Гайнеев
Ответ jxmazefan
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Вилья все на свете выиграл, о каких амбициях речь?
+25
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udod
и что сделал Гварлиола? конечно, выкинул этого грёбаного Ибрагимовича)
и с Барсой выиграл ЛЧ-2011, а Ибра так и остался без побед в этом турнире
+24
-1
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Roman Araslanov
Типичный Златан)
+24
-5
+19
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sbtqg59825
Утром я приехал на Ferrari, а вечером перешёл в Милан
+15
0
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Классный руководитель
напыщенный индюк,,,но как игрок супер
+12
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градус ненависти
Ибра ведёт себя как брошенка, постоянно ноет о том, какой Пеп ужасный
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Charles Foster Kane
Ответ Санитар-волк
И что "доказал"? В Европе не принято сейчас кичиться богатством. В Англии на "мерсах" ездят негры и пакистанцы, недавние мигранты.
Такой бред мог написать только человек никогда не бывавшей в Европе
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Евгений Катанаев
Ответ Andrey Bokov
тренеришка вообразил,что он папа. Ибра тут же показал как оно есть на самом деле и кто тут раздает))
Если Пепа называть трениришкой, то кто тогда по-твоему настоящий тренер ? Нет , я не буду говорить, что Гвардиола отец всех тренеров и лучший в Мире - до него были отличные тренера и сейчас их много , не буду тыкать сколько трофеев он выиграл - скажете , что это только благодаря деньгам . Но ! Посмотри сколько его помощников стали главными тренерами и при чем успешными, а это отличный показатель
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Большой Сэми
Ответ jxmazefan
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и как поубавили то? Выигранная Золотая Бутса Суареса, требл, затем выигранный титул с матрасниками, да, сильно поубавилось конечно
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Кашшай Чакырович
Ему Гвардиола тем самым сказал вести себя скромнее, те он изначально шел на конфронтацию с главным тренером ,а потом обиделся, что его выпнули ))) и до сих пор обижается, ну это очередное доказательство что у многих футболистов , если не у большинства интеллект Бузовой !ведь же понятно что Иньеста ,Хави и Месси в космосе от Ибрагимовича по уровню,мастерству и футбольному интеллекту , да и по обычному тоже ,но он думал что он звезда галактического масштаба, ведь когда один ведёт себя неподобающе, остальные последует его примеру, поэтому важно не потерять раздевалку и авторитет тренеру !
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Андрей Лубянков
Теперь можно не удивляться , почему они не поладили
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Barry
В своей книге Ибра не первой же странице проехался по Пепу.
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ShowTime.
Зачем машине машина ?🥶
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Avdeev Vladislav
Ответ Экспертное мнение
Ибра банально не уровень таких топарей как Вилья, ЭтоО, и Суарес. Вот и приходится поддерживать образ брутального шутника для хомячков)) Гол через себя Англии в никому ненужном товарняке - главное достижение.
Правда голов больше любого из них забил :)
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Экспертное мнение
Ответ Тухель
В этом и разница Ибра постоянно ноет о Пепе и живет прошлым, а Пеп о нём даже не вспоминает и у Гвардиолы всё прекрасно и в настоящем.
Ибра банально не уровень таких топарей как Вилья, ЭтоО, и Суарес. Вот и приходится поддерживать образ брутального шутника для хомячков)) Гол через себя Англии в никому ненужном товарняке - главное достижение.
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red blue Tyumen’
И остался без кубка ЛЧ, красава 👍
+3
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Mamontilo
Ответ Санитар-волк
И что "доказал"? В Европе не принято сейчас кичиться богатством. В Англии на "мерсах" ездят негры и пакистанцы, недавние мигранты.
держите в курсе, чо там как по всей Европе
+3
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Большой Сэми
Ответ maks44
Когда я устраивался на работу, мне начальник сказал, чтобы я не приезжал на Феррари. И я не приехал на Феррари. Зато так и работаю на этом месте за 30 тыс. в месяц.
пример конечно так себе
будь у тебя Феррари, хрен бы ты пошел на работу с 30 тыс. в месяц
+4
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Haman
Ответ vova123456
И через сезон выиграли ЛЧ без него, при этом никто ничего плохого о нем не сказав, даже Пеп. А Ибра уже который раз все эти истории с обидой вспоминает.
Ибра тогда эпично пролетел мимо ЛЧ — сначала с «Интером», из которого он ушел в «Барсу», а потом и с «Барсой», которая отдала его в аренду «Милану» :)
Зато трофеи в национальных чемпионатах он пылесосил со страшной силой.
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Заяцволк
Ferrari: Парковщик сказал мне на первой встрече "Здесь не привозят Златанов". Что я сделал ? Конечно же привёз гребаного Златана
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