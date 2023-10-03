Златан Ибрагимович: «Гвардиола сказал на первой встрече: «Здесь игроки не приезжают на Ferrari». Что я сделал? Конечно, приехал на гребаном Ferrari»
Златан Ибрагимович рассказал, как ослушался Пепа Гвардиолу после первой встречи.
«Когда я встретился с Гвардиолой, он сказал мне: «Помни, здесь игроки не приезжают на Ferrari». И что я сделал [после этого]? Конечно, приехал на своем гребаном Ferrari», – сказал бывший нападающий «Барселоны».
Златан играл за «Барселону» в сезоне-2009/10, там у него возникали конфликты с Гвардиолой. В автобиографии швед назвал тренера «бесхребетным трусом».
Полное интервью Ибрагимовича Пирсу Моргану выйдет в четверг.
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и с Барсой выиграл ЛЧ-2011, а Ибра так и остался без побед в этом турнире
будь у тебя Феррари, хрен бы ты пошел на работу с 30 тыс. в месяц
Зато трофеи в национальных чемпионатах он пылесосил со страшной силой.