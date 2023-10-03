Златан Ибрагимович: «Тен Хаг работал с молодыми талантами в «Аяксе», а игроки «МЮ» – большие звезды. Нужно время, чтобы набраться опыта управления командой»

Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Аякс премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Златан Ибрагимович высказался о работе тренера Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед».

«Аякс» – клуб талантов. У них лучшие таланты. Но нет больших звезд.

Как результат, каким опытом обладает тренер? Работа с молодыми талантами.

И он перешел в «Манчестер Юнайтед», где совершенно другой менталитет, другие футболисты. Игроки в этом клубе – большие звезды. Тен Хаг находится в другой ситуации.

Могу себе представить, что переход из «Аякса» в «Ман Юнайтед» – это большая разница, потому что я был и в одном клубе, и в другом. Это другой подход. Другая дисциплина.

Это две разные ситуации: быть в «Аяксе» и быть в «Юнайтед». Не думаю, что это вина тренера, потому что каждый несет ответственность за всю ситуацию. Мы – часть большого пазла. Каждый несет ответственность за выполнение требований.

«Юнайтед» должен побеждать. Они должны выигрывать каждый титул. Сейчас над ними доминируют соседи, но там совершенно другая ситуация. Клубу нужно снова найти правильный путь, чтобы добиться успеха.

Думаю, тен Хагу нужно больше времени, чтобы набраться опыта управления командой», – сказал Златан Ибрагимович.

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20 комментариев

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Neron
Ну кто мы такие, чтобы возражать Златану?)))
+19
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reteka
Это предубеждение. Многочисленный костяк того Аякса был из игроков, которым было около 30.
+10
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laudrup
Когда принимали решение о приглашении Тен Хага это учитывали?
Если да, тогда дайте тренеру время, как минимум до окончания этого сезона.
Тогда можно будет подводить итоги.
+7
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+5
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Stretford End
Ответ Real_v_dushe
Я сейчас очень жалею, что не объяснил фанатам МЮ, что же было реально успешным в Аяксе времён 7хага. Это был не 7хаг, а спортивный директор Марк Овермарс. Просто посмотрите на результаты нового клуба, где Марк работает, и всё станет ясно. 7хаг имел крайне ограниченное отношение к подбору футболистов в тот Аякс, почти никакого, а прямое отношение к этому имел великий игрок и руководитель Овермарс.
ты временами такую чушь несёшь что хоть падай.
+5
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+4
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madaev
Так там же игроки Аякса
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benjamin92
Ответ Real_v_dushe
Хочу чёткую мысль сказать фанатам МЮ, какой им нужен тренер: вам нужен тренер, которому жалость не нужна, от слова совсем
Как говорит Андрей Хенто: МЮ нужен тренер, который будет выигрывать титулы, а если не будет выигрывать, то не нужен такой тренер
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Iamliam
Думаю самую сложную проверку он уже прошел(имею ввиду Роналду).
В команде вероятно уже все хорошо, но просто есть и внешние факторы - он же пришел когда Сити доминирует с Холландом, поднялся Арсенал. То есть конкуренты сильны и попадание в зону ЛЧ можно считать положительным результатом, чего в прошлом сезоне и добились.
Чтобы вернуться на первую позицию, нужен действительно выдающийся перфоманс, ну либо чтобы конкуренты ослабли(как это было в случае с чемпионством Лестера).
МЮ Тен Хаага движется в правильном направлении мне кажется, но чемпионство дело нереально сложное в АПЛ.
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re-gree
Ответ laudrup
Когда принимали решение о приглашении Тен Хага это учитывали? Если да, тогда дайте тренеру время, как минимум до окончания этого сезона. Тогда можно будет подводить итоги.
Так ТХ вроде и не выгоняют
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хавбек+
пиарщики 7хага вышли на Златана
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Naseer Amir
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ну Понятно что МЮ нужен тренер у которого есть трофей ЛЧ или хоть чемпион Англии или Испании, Например: Анчелотти, Конте, Тухел, можно Аллегри, Зидан, Флик м ещё Лёв
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Почтенный эльф
А кого в нынешнем МЮ можно назвать большой звездой ?
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Максим Черкашин
Марсиаль: Я звезда.:)))))
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laudrup
Ответ re-gree
Так ТХ вроде и не выгоняют
Когда нет результата, всегда есть напряженность. Журналисты и болельщики нагнетают.
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Stretford End
Ответ Real_v_dushe
Это так, но ещё им нужен спортивный директор уровня Марка Овермарса. Недостаточно только одного хорошего тренера, у МЮ такие уже были, ведь не назовёшь Моуриньо плохим тренером. Без нормальных руководителей в клубе и лучший в мире тренер бессилен.
лучше бы ты веткам Реала внимания больше уделял.
Тут у тебя одни минусы :)
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Stretford End
Ответ Почтенный эльф
А кого в нынешнем МЮ можно назвать большой звездой ?
ну вот Санчо вдруг себя возомнил огроменной звездой.
Наверное Магваер и Рэшфорд временами тоже.
Не исключено что и Марсьяль по старой памяти.
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