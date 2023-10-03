Златан Ибрагимович высказался о работе тренера Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед».

«Аякс» – клуб талантов. У них лучшие таланты. Но нет больших звезд.

Как результат, каким опытом обладает тренер? Работа с молодыми талантами.

И он перешел в « », где совершенно другой менталитет, другие футболисты. Игроки в этом клубе – большие звезды. Тен Хаг находится в другой ситуации.

Могу себе представить, что переход из « » в «Ман Юнайтед» – это большая разница, потому что я был и в одном клубе, и в другом. Это другой подход. Другая дисциплина.

Это две разные ситуации: быть в «Аяксе» и быть в «Юнайтед». Не думаю, что это вина тренера, потому что каждый несет ответственность за всю ситуацию. Мы – часть большого пазла. Каждый несет ответственность за выполнение требований.

«Юнайтед» должен побеждать. Они должны выигрывать каждый титул. Сейчас над ними доминируют соседи, но там совершенно другая ситуация. Клубу нужно снова найти правильный путь, чтобы добиться успеха.

Думаю, тен Хагу нужно больше времени, чтобы набраться опыта управления командой», – сказал .

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