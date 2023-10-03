Златан Ибрагимович: «Тен Хаг работал с молодыми талантами в «Аяксе», а игроки «МЮ» – большие звезды. Нужно время, чтобы набраться опыта управления командой»
Златан Ибрагимович высказался о работе тренера Эрика тен Хага в «Ман Юнайтед».
«Аякс» – клуб талантов. У них лучшие таланты. Но нет больших звезд.
Как результат, каким опытом обладает тренер? Работа с молодыми талантами.
И он перешел в «Манчестер Юнайтед», где совершенно другой менталитет, другие футболисты. Игроки в этом клубе – большие звезды. Тен Хаг находится в другой ситуации.
Могу себе представить, что переход из «Аякса» в «Ман Юнайтед» – это большая разница, потому что я был и в одном клубе, и в другом. Это другой подход. Другая дисциплина.
Это две разные ситуации: быть в «Аяксе» и быть в «Юнайтед». Не думаю, что это вина тренера, потому что каждый несет ответственность за всю ситуацию. Мы – часть большого пазла. Каждый несет ответственность за выполнение требований.
«Юнайтед» должен побеждать. Они должны выигрывать каждый титул. Сейчас над ними доминируют соседи, но там совершенно другая ситуация. Клубу нужно снова найти правильный путь, чтобы добиться успеха.
Думаю, тен Хагу нужно больше времени, чтобы набраться опыта управления командой», – сказал Златан Ибрагимович.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Если да, тогда дайте тренеру время, как минимум до окончания этого сезона.
Тогда можно будет подводить итоги.
В команде вероятно уже все хорошо, но просто есть и внешние факторы - он же пришел когда Сити доминирует с Холландом, поднялся Арсенал. То есть конкуренты сильны и попадание в зону ЛЧ можно считать положительным результатом, чего в прошлом сезоне и добились.
Чтобы вернуться на первую позицию, нужен действительно выдающийся перфоманс, ну либо чтобы конкуренты ослабли(как это было в случае с чемпионством Лестера).
МЮ Тен Хаага движется в правильном направлении мне кажется, но чемпионство дело нереально сложное в АПЛ.
Тут у тебя одни минусы :)
Наверное Магваер и Рэшфорд временами тоже.
Не исключено что и Марсьяль по старой памяти.