Хавбек «Тоттенхэма» Соломон прооперирован по поводу мениска и пропустит не менее 1,5 месяцев

Хавбек « » пропустит не менее полутора месяцев из-за травмы, полученной на этой неделе на тренировке.

Накануне 24-летний игрок сборной Израиля перенес операцию по поводу мениска на правом колене.

Обычно после таких повреждений срок восстановления составляет от 1,5 до 3 месяцев.

В 5 матчах сезона на счету Соломона 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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