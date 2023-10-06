Хавбек «Тоттенхэма» Соломон прооперирован по поводу мениска и пропустит не менее 1,5 месяцев

Теги премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Манор Соломон Футбол

Хавбек «Тоттенхэма» Манор Соломон пропустит не менее полутора месяцев из-за травмы, полученной на этой неделе на тренировке.

Накануне 24-летний игрок сборной Израиля перенес операцию по поводу мениска на правом колене.

Обычно после таких повреждений срок восстановления составляет от 1,5 до 3 месяцев.

В 5 матчах сезона АПЛ на счету Соломона 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий

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ML26
Что за нейросеть перевод делала
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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