«Шахтер» хочет получить от «Тоттенхэма» деньги за Соломона, ушедшего по правилу ФИФА: «Украинские клубы в тяжелом положении»

«Шахтер» хочет получить от «Тоттенхэма» деньги за трансфер Манора Соломона.

Вингер сборной Израиля перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, воспользовавшись разрешением и приостановив контракт с « ». Соглашение Соломона с донецким клубом было действительно до конца декабря 2023 года.

Как сообщает Evening Standard, директор «Шахтера» проведет переговоры с главой « » , чтобы обсудить компенсацию за трансфер Соломона. Встреча может состояться на следующей неделе, когда «Шахтер» и «Тоттенхэм» проведут благотворительный матч в Лондоне.

Сообщается, что украинский клуб намерен покрыть 6,5 млн евро, за которые подписал Соломона из «Маккаби Петах-Тиква» в 2019 году.

«Мы уверены, что руководство «Тоттенхэма» понимает, что «Шахтер» вложил в трансфер Соломона значительную сумму. Это инвестиции, которые украинские клубы, находящиеся тяжелом положении, просто не могут позволить себе потерять.

Надеемся на встречу с представителями «Тоттенхэма» перед товарищеским матчем, чтобы добросовестно найти решение проблемы, которое устроит обе стороны.

Мы не пытаемся получить какую-то прибыль. Нам лишь нужно покрыть то, что мы потеряли. Я верю, что мы найдем решение», – сказал Палкин в интервью Standard Sport.