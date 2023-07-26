«Шахтер» хочет получить от «Тоттенхэма» деньги за Соломона, ушедшего по правилу ФИФА: «Украинские клубы в тяжелом положении»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия ФИФА Тоттенхэм Сергей Палкин Дэниэл Леви Манор Соломон деньги Футбол

«Шахтер» хочет получить от «Тоттенхэма» деньги за трансфер Манора Соломона.

Вингер сборной Израиля перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, воспользовавшись разрешением ФИФА и приостановив контракт с «Шахтером». Соглашение Соломона с донецким клубом было действительно до конца декабря 2023 года.

Как сообщает Evening Standard, директор «Шахтера» Сергей Палкин проведет переговоры с главой «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, чтобы обсудить компенсацию за трансфер Соломона. Встреча может состояться на следующей неделе, когда «Шахтер» и «Тоттенхэм» проведут благотворительный матч в Лондоне.

Сообщается, что украинский клуб намерен покрыть 6,5 млн евро, за которые подписал Соломона из «Маккаби Петах-Тиква» в 2019 году.

«Мы уверены, что руководство «Тоттенхэма» понимает, что «Шахтер» вложил в трансфер Соломона значительную сумму. Это инвестиции, которые украинские клубы, находящиеся тяжелом положении, просто не могут позволить себе потерять.

Надеемся на встречу с представителями «Тоттенхэма» перед товарищеским матчем, чтобы добросовестно найти решение проблемы, которое устроит обе стороны.

Мы не пытаемся получить какую-то прибыль. Нам лишь нужно покрыть то, что мы потеряли. Я верю, что мы найдем решение», – сказал Палкин в интервью Standard Sport.

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73 комментария

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Cruel Snake
Одно только, дайте, дайте, дай... Они вообще другие слова знают? Да никто вам ничего не должен
+180
-38
+142
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summer-winter
Ответ Cruel Snake
Одно только, дайте, дайте, дай... Они вообще другие слова знают? Да никто вам ничего не должен
дак у них поколение сейчас растёт на мысли, что им все что-то должны
+109
-17
+92
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Carver
Ответ summer-winter
дак у них поколение сейчас растёт на мысли, что им все что-то должны
А предыдущее поколение как-то по-другому мыслило? Россия должна была бесплатный газ, бесплатные кредиты и тд. Страна-древнейшая профессия.
+48
-8
+40
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arspurs9
С чего бы?
+33
-11
+22
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WelcomeBackPURE
Ответ Cruel Snake
Одно только, дайте, дайте, дай... Они вообще другие слова знают? Да никто вам ничего не должен
Знают) дякуемо))))
+28
-6
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Свирепый Бамбр*
«Альпийское нищенство - святое дело!»
(С) О. Бендер.
+27
-6
+21
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Ivas715
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Люди моложе 40 лет на Украине свято верят, что у них страна минимум не хуже России, а на самом деле даже богаче и лучше (Киев = Москва, например). Отсюда и всякий бред про то, что в России нет холодильников и наши солдаты их везут с Украины. Они в это верят искренне. Немного их напрягает вопрос, зачем устроили майдан, если все было так хорошо? Не всегда умеют отвечать. Еще напрягает, когда говоришь, что у Москвы бюджет чуть ли не больше, чем у всей Украины. Но тут отвечают, что, мол, а за МКАДом как у вас? Если покажешь фотографию, как в Москве люди стоят километровую очередь в Третьяковку, то скажут, что это потому что нет развлечений других и т.д. В общем, тяжелый случай.
+21
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Алексей Ненахов
— Месье, же не манж па сис жур . Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.
— Еще раз. Жалостнее.
Ипполит Матвеевич повторил.
— Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто вечером больше подают."
+18
-6
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gja
Они у Леви хотят выторговать деньги за того кого он уже получил бесплатно???
Напомните им его национальность, а потом можно и дурку вызывать.
+9
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Кирилл
Интересно, а как Тоттенхэм сможет это объяснить в финансовом плане ?

«Ну, это, мы подписали игрока в соответствии с разрешением ФИФА бесплатно чтобы не тратиться, но в плане благотворительности готовы дать Шахтеру немного денег» ?)
+12
-6
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Михаил Блинов
Сие создание уже не может называться "Шахтёр". Лучше бы переименовались
+9
-5
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Монсеньор Мартинес
Ну, дайте же гроши!
+12
-9
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arspurs9
Ответ Кирилл
Интересно, а как Тоттенхэм сможет это объяснить в финансовом плане ? «Ну, это, мы подписали игрока в соответствии с разрешением ФИФА бесплатно чтобы не тратиться, но в плане благотворительности готовы дать Шахтеру немного денег» ?)
Более того, интересно как это объяснять фанатам.
«Мы подписали Соломона по правилам бесплатно, но дадим Шахтеру просто так денег, несмотря на то, что торгуемся за каждый миллион с Байером и Вольфсбургом за Тапсоба и Ван Дер Вена».
+5
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Пол Ганарара:
Ответ Cruel Snake
Одно только, дайте, дайте, дай... Они вообще другие слова знают? Да никто вам ничего не должен
Эээ, ну, здесь как будто бы не просто "дайте", а типа "имейте совесть не красть у пострадавших". Не согласны?
+5
-3
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psycho
с Леви хочет получить? ну-ну
+9
-7
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Счастье жить
ну, тут лукаво подана новость

у игрока сейчас остается полгода контракта, и за этот срок Шахтер, конечно, получит компенсацию

бгг
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Dan Kennedy
Ответ ML26
Если честно, то Шахтер имеет право требовать. Понятно, что ТТХ им ничего не обязан, потому что правило фифа позволяет такое. Это и в нашу сторону, к сожалению, работает. Почему правило зовется «приостановка», а игроки уже могут переходить свободными? У того же Соломона контракт действовал до зимы 23, как здесь написано. Может мне кто-нибудь объяснить?
Парадокс в том, что контракт по итогу идет, а они уходят по сути в бесплатную аренду. Вот остается 2 года контракта условно и ты можешь все эти годы катать в Европу, а потом уйти свободным. Российские клубы так нормально развели - Варела, Крал и т.д.
+1
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John_Doe44
Интересный прецедент будет, значит Российские клубы тоже могут просить деньги за игроков, которые приостановили контракты и слиняли?
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ML26
Если честно, то Шахтер имеет право требовать. Понятно, что ТТХ им ничего не обязан, потому что правило фифа позволяет такое.

Это и в нашу сторону, к сожалению, работает. Почему правило зовется «приостановка», а игроки уже могут переходить свободными? У того же Соломона контракт действовал до зимы 23, как здесь написано.

Может мне кто-нибудь объяснить?
+1
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Алексей Ненахов
Ответ Petrov1717
А США плохо подавали СССР ленд-лиз в 1942-45, или это другое и Сталин был достаточно жалостлив?
К чему ты это ?)
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Adeen
Ответ ZarvuR2020
Если только чинуши из верхушки федерации заставят. К тому же боэли и так на благотворительность шахтёру 70 лямов забашлял.
Это уже попилено и давно потеряно)
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Эдгар По Давидс
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Treq Qert
Клянчат у всего мира и по всем направлениям
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Petrov1717
Ответ John_Doe44
Интересный прецедент будет, значит Российские клубы тоже могут просить деньги за игроков, которые приостановили контракты и слиняли?
Пусть просят, кто мешает?
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Petrov1717
Ответ Андоррский почтальон
Будет.
Через 3 дня, ага.
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