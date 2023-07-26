«Шахтер» хочет получить от «Тоттенхэма» деньги за Соломона, ушедшего по правилу ФИФА: «Украинские клубы в тяжелом положении»
«Шахтер» хочет получить от «Тоттенхэма» деньги за трансфер Манора Соломона.
Вингер сборной Израиля перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, воспользовавшись разрешением ФИФА и приостановив контракт с «Шахтером». Соглашение Соломона с донецким клубом было действительно до конца декабря 2023 года.
Как сообщает Evening Standard, директор «Шахтера» Сергей Палкин проведет переговоры с главой «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, чтобы обсудить компенсацию за трансфер Соломона. Встреча может состояться на следующей неделе, когда «Шахтер» и «Тоттенхэм» проведут благотворительный матч в Лондоне.
Сообщается, что украинский клуб намерен покрыть 6,5 млн евро, за которые подписал Соломона из «Маккаби Петах-Тиква» в 2019 году.
«Мы уверены, что руководство «Тоттенхэма» понимает, что «Шахтер» вложил в трансфер Соломона значительную сумму. Это инвестиции, которые украинские клубы, находящиеся тяжелом положении, просто не могут позволить себе потерять.
Надеемся на встречу с представителями «Тоттенхэма» перед товарищеским матчем, чтобы добросовестно найти решение проблемы, которое устроит обе стороны.
Мы не пытаемся получить какую-то прибыль. Нам лишь нужно покрыть то, что мы потеряли. Я верю, что мы найдем решение», – сказал Палкин в интервью Standard Sport.
(С) О. Бендер.
— Еще раз. Жалостнее.
Ипполит Матвеевич повторил.
— Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто вечером больше подают."
Напомните им его национальность, а потом можно и дурку вызывать.
«Ну, это, мы подписали игрока в соответствии с разрешением ФИФА бесплатно чтобы не тратиться, но в плане благотворительности готовы дать Шахтеру немного денег» ?)
«Мы подписали Соломона по правилам бесплатно, но дадим Шахтеру просто так денег, несмотря на то, что торгуемся за каждый миллион с Байером и Вольфсбургом за Тапсоба и Ван Дер Вена».
у игрока сейчас остается полгода контракта, и за этот срок Шахтер, конечно, получит компенсацию
бгг
Это и в нашу сторону, к сожалению, работает. Почему правило зовется «приостановка», а игроки уже могут переходить свободными? У того же Соломона контракт действовал до зимы 23, как здесь написано.
Может мне кто-нибудь объяснить?