Гендиректор «Шахтера» о 6,5 млн евро за Соломона: «Не такие уж большие деньги для «Тоттенхэма». Мы в процессе переговоров, найдем решение максимум через две недели, надеюсь»

«Шахтер» надеется вскоре договориться с «Тоттенхэмом» по Манору Соломону.

Напомним, вингер сборной Израиля перешел в «Тоттенхэм» на правах свободного агента, воспользовавшись разрешением ФИФА и приостановив контракт с «Шахтером». Соглашение Соломона с украинским клубом было действительно до конца декабря 2023 года. «Шахтер» намерен покрыть 6,5 млн евро, за которые подписал Соломона из «Маккаби Петах-Тиква» в 2019 году.

«Мы общались с «Тоттенхэмом», с Ребеккой [Кепйлхорн]. Мы договорились, что она пришлет предложения. Сейчас мы находимся в процессе переговоров. Я надеюсь и верю, что мы найдем решение. На данный момент довольно рано говорить что-то конкретное, потому что мы еще в процессе.

Мы хотим покрыть наши убытки. Для «Тоттенхэма» это не такие уж большие деньги. Мы заплатили 6,5 млн евро, и я не верю, что это огромные деньги для клуба уровня «Тоттенхэма», для клуба АПЛ. Я считаю, что эти потери можно покрыть. Я не пытаюсь получить какую-то прибыль.

Не знаю, согласятся ли они [выплатить] 6,5 млн евро, но я верю, что мы найдем решение. С точки зрения имиджа, им не нужен такой кейс.

Подобные дела не очень хорошо пахнут, потому что нехорошо подписывать бесплатно игрока, который должен уйти за 20 миллионов евро. Мы провели хороший товарищеский матч, они были открыты с нами, они помогали нам. Поэтому я чувствую что у нас хорошие отношения с «Тоттенхэмом», и я верю, это поможет нам найти достойное решение. Я верю, что это произойдет максимум через две недели», – передает ESPN слова генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина.

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