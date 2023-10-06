Рианчо о Захаряне: «Будет тяжело закрепиться в старте «Сосьедада». Конкуренция – сумасшедшая. Их академия — одна из лучших в Испании»
Рауль Рианчо оценил перспективы Арсена Захаряна в «Сосьедаде».
«Академия «Сосьедада» — одна из лучших в Испании. Эта школа выпускает много талантливых игроков, многие из которых продолжают карьеру в главной команде. Поэтому конкуренция за место в составе «Сосьедада» всегда сумасшедшая.
Захаряну будет тяжело попасть и закрепиться в стартовом составе, но все в его руках. Если бы в него не верили, то не стали бы покупать у «Динамо» за большие деньги», — сказал бывший тренер «Спартака».
Статистика Захаряна – здесь.
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