Рианчо о Захаряне: «Будет тяжело закрепиться в старте «Сосьедада». Конкуренция – сумасшедшая. Их академия — одна из лучших в Испании»

Рауль Рианчо оценил перспективы Арсена Захаряна в «Сосьедаде».

«Академия «Сосьедада» — одна из лучших в . Эта школа выпускает много талантливых игроков, многие из которых продолжают карьеру в главной команде. Поэтому конкуренция за место в составе « » всегда сумасшедшая.

Захаряну будет тяжело попасть и закрепиться в стартовом составе, но все в его руках. Если бы в него не верили, то не стали бы покупать у «Динамо» за большие деньги», — сказал бывший тренер «Спартака».

Статистика Захаряна – здесь.

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