Захарян тренируется в общей группе «Сосьедада»: «Нужно восстановить физические кондиции, чтобы снова играть»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян тренируется в общей группе «Реал Сосьедад».

«Арсен тренируется с командой. Ему нужно восстановить свои физические кондиции, чтобы снова играть», – сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Российский полузащитник не попал в заявку «Сосьедада» на матч 8-го тура Ла Лиги против «Атлетика», который состоится 30 сентября.

Ранее Захарян не сыграл в матчах Ла Лиги против «Валенсии» (1:0) и «Хетафе» (4:3), а также остался в запасе на игру Лиги чемпионов против «Интера» (1:1).

Ранее стало известно, что Арсен вернулся к тренировкам с командой после перенесенного коронавируса. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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