Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Один игрок перешел в Европу – и все сразу: «Вау!» Такой сейчас уровень российского футбола. А раньше в каждой топ-лиге по несколько человек играли»

Александр Мостовой высказался о начале карьеры Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник пропустил последние матчи команды из-за проблем со здоровьем.

«Надеюсь, болезни сильно не выбьют Захаряна из колеи. Обстоятельства могли и получше сложиться, но тут ничего не поделаешь. Какое-то время ему понадобиться для того, чтобы снова набрать форму и нащупать игровой ритм.

Дебют в у смазался, но это вопрос везения. От болезней никто не застрахован. Но тут, опять же, какие ожидания были? У нас один игрок перешел в Европу – и все сразу: «Вау!» Такой сейчас уровень российского футбола. А раньше в каждой топ-лиге по несколько человек играли», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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