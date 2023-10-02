Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Один игрок перешел в Европу – и все сразу: «Вау!» Такой сейчас уровень российского футбола. А раньше в каждой топ-лиге по несколько человек играли»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Александр Мостовой Арсен Захарян Футбол

Александр Мостовой высказался о начале карьеры Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник пропустил последние матчи команды из-за проблем со здоровьем. 

«Надеюсь, болезни сильно не выбьют Захаряна из колеи. Обстоятельства могли и получше сложиться, но тут ничего не поделаешь. Какое-то время ему понадобиться для того, чтобы снова набрать форму и нащупать игровой ритм.

Дебют в Испании у Захаряна смазался, но это вопрос везения. От болезней никто не застрахован. Но тут, опять же, какие ожидания были? У нас один игрок перешел в Европу – и все сразу: «Вау!» Такой сейчас уровень российского футбола. А раньше в каждой топ-лиге по несколько человек играли», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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17 комментариев

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Великий Алонсо
Таких гнусных нытиков как Мостовой ещё потискать надо
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rigobersong
Ответ Алекс 777
смотрю футбол с конца 90-х, может меня память подводит, но наши играли в основном в аутсайдерах. была вспышка реал сосьедада где каприн играл, а так.. кроме аршавина в топах за последние 25 лет ни кого не вспомню.
При этом Мостовой забыл добавить, что в то время еще не было так много латинских и африканских игроков в Европе, а все эти "звезды" Сельт и Сосьедадов ни разу на больших турнирах со сборной из группы не вышли:)) До всех событий наш Чемпионат был в топ-8 долгие годы, хорошие города, отличная зарплата, только Вася с дивана думает, что лучше поменять Питер и Москву на какой-нибудь Итальянский Урюпинск на зарплату в 3 раза ниже, и с непонятной перспективой надеется, что ты через болото Серии А или Ла Лиги попадешь в топ клуб:) Надо показывать себя играя в сборной и Еврокубках, и как Аршавин, Павлюченко, да тот же Кержаков уезжать в крепкие клубы с понятными перспективами. А Мостовой отправил Сельту в Сегунду и был выкинут из клуба, только Саня забывает об этом упомянуть:))
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Артём Никулин
Раньше и чемпионат России был нищим. Будто Мостовой, Карпин и другие уезжали ради престижа и карьерного роста, а не ради денег и нормальных условий жизни
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Aleksey Dolmatov
20-летний пацан идёт в клуб топовой европейскиой лиги уровня ЛЧ. Действительно, что в этом такого. Мы же это всегда видели, ага
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fussballer
Ответ Artem Piatkov
Всегда говорили, что Олег Блохин - самый ЧСВшный персонаж на пост-советском пространстве, что даже на тренеровки с Золотым Мячём приходил (Милевский ©) Но нет, Мостовой перебил всех...
Пришёл с двумя золотыми мячами?
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Metalloid
Ответ Алекс 777
смотрю футбол с конца 90-х, может меня память подводит, но наши играли в основном в аутсайдерах. была вспышка реал сосьедада где каприн играл, а так.. кроме аршавина в топах за последние 25 лет ни кого не вспомню.
А почему 25 лет? Мост про начало 90-х, скорее, а там Шалимов в Интере, Канчельскис в МЮ, Харин в Челси, хоть они и не топы были, Корнеев в Барсе, Бут с Боруссией ЛЧ брал вообще.
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Metalloid
Ответ parampampam1301
Даже если 25, куда ты Смертина к примеру дел?
Я про 90-е, дальше у нас был и Жирков, и Павлюченко, относительно Бил с Погребом.
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Андрей Бабаев
Ответ Алекс 777
смотрю футбол с конца 90-х, может меня память подводит, но наши играли в основном в аутсайдерах. была вспышка реал сосьедада где каприн играл, а так.. кроме аршавина в топах за последние 25 лет ни кого не вспомню.
Булыкин, Байер и Аякс
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