Захарян может сыграть с «Зальцбургом» в ЛЧ. Хавбек включен в заявку «Сосьедада»

Арсен Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов.

Испанский клуб включил 20-летнего полузащитника в заявку на игру с « ». Она состоится сегодня, 3 октября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

пропустил 3 последних матча « » – с «Хетафе» (4:3), «Валенсией» (1:0) и «Атлетиком» (3:0) – из проблем со здоровьем.

Статистику российского хавбека можно найти здесь.

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