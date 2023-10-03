Захарян может сыграть с «Зальцбургом» в ЛЧ. Хавбек включен в заявку «Сосьедада»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов.

Испанский клуб включил 20-летнего полузащитника в заявку на игру с «Ред Булл Зальцбург». Она состоится сегодня, 3 октября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

Захарян пропустил 3 последних матча «Сосьедада» – с «Хетафе» (4:3), «Валенсией» (1:0) и «Атлетиком» (3:0) – из проблем со здоровьем. 

Статистику российского хавбека можно найти здесь

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5 комментариев

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Ностальгическое Дерьмо
а может не сыграть
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Смари Муха
Жми!
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KORADO
Удачи Арсен, хотим увидеть твою результативную игру за новый клуб !
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