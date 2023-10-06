Быстров о Миранчуке в статусе запасного: «Ему нужно было валить из «Аталанты» летом. Не знаю, что заставило его остаться»

Владимир Быстров считает, что Алексею Миранчуку нужно было уходить из «Аталанты» летом.

В текущем сезоне хавбек сыграл за клуб из Бергамо 56 минут, выйдя на замену 3 раза за 9 матчей.

«Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал [в игре со «Спортингом» – 2:1]. Ясно было, что ему [летом] нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее.

Не знаю, что заставило его остаться», — сказал экс-игрок сборной России.

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