Быстров о Миранчуке в статусе запасного: «Ему нужно было валить из «Аталанты» летом. Не знаю, что заставило его остаться»

Теги Владимир Быстров Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Алексей Миранчук Футбол

Владимир Быстров считает, что Алексею Миранчуку нужно было уходить из «Аталанты» летом.

В текущем сезоне хавбек сыграл за клуб из Бергамо 56 минут, выйдя на замену 3 раза за 9 матчей.

«Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал [в игре со «Спортингом» – 2:1]. Ясно было, что ему [летом] нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее.

Не знаю, что заставило его остаться», — сказал экс-игрок сборной России.

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1 комментарий

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Алексей_71
Возможно, контракт, не??))
+2
0
+2
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