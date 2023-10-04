«Личка объяснил игрокам «Динамо» принципиальность дерби, а Абаскаль – нет. Мало знаком с историей «Спартака», может». Гладилин про 0:3

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Марцел Личка Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин объяснил поражение «Спартака» недостатком мотивации.

«Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:3 в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– «Динамо» победило заслуженно, они вышли гораздо более мотивированными, чем «Спартак».

– Почему?

– Думаю, что Личка сумел объяснить футболистам, что такое игры против «Спартака» и почему нельзя в таких матчах проигрывать три раза подряд, а Абаскаль про принципиальность этого дерби донести до футболистов не смог.

– Почему он не настроил игроков?

– Может, он мало знаком с историей клуба, на этот вопрос у меня ответа нет.

Многие скажут, что сегодня играл дубль, но третий мяч пропускали, когда на поле было много игроков основы. Надеюсь, что копили силы на ЦСКА. Ждем игру против армейцев, – сказал бывший игрок «Спартака».

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17 комментариев

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Ilya Ilya
Вот только до этого абаскаль и в чемпе и в кубке обыгрывал динамо
+23
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+21
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babajaro
Ответ Ilya Ilya
Вот только до этого абаскаль и в чемпе и в кубке обыгрывал динамо
Раньше объяснял, теперь перестал 🙂
Вообще логика у Гладилина железная. Наверно, если бы ничья была, сказал бы, что оба объяснили.
+17
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Александр Семенов
В прошлом матче с Динамо Абаскаль смог объяснить, а к этому игроки уже и забыли. Так и запишем.
+10
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Caniball
А месяц назад когда было 1:4 Личка тоже объяснил принципиальность дерби?!
+7
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Тайосич
Когда Спартак обыграл Динамо в кубке 4-1 и в чемпионате 1-0, по Гладилину получается, что тогда Абаскаль лучше Лички объяснил принципиальность дерби?
+3
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Pertinax Gandi
Фигня это всё. Да, Спартак сегодня костьми не ложился, это правда. Но ему было и не надо. Две победы за плечами тем более были уже.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Чушь какая, простите.
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ZECA
Ответ валя_стакан
Там был сложный выезд в Ростов на носу который мы и выграли за счет экономии сил. А у спартака был матч с быками который они проиграли выложившись основой с Динамо))
Вам 3 накидали, когда 2 состав играл, ты че несёшь?? 🤣🤡🤡🤡🤡
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Древний спартач
А когда Спартак выиграл 4-1 , Личка не сумел объяснить ? Слишком дешевое объяснение Гладилина . Все прекрасно все знают и легионерам задолго объясняют , что это дерби . А своим и подавно не надо ничего говорить .
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bedLaM
Эм, а в предыдущих матчах объяснял что ли? Там эти "эксперты" пьют по черному, а потом их во время запоя отвлекают вопросами? Или как это работает?
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Ilya Ilya
Ответ Катя.Х.
И это повод оправдаться? 3:0 не отражает сути игры. 5:0 было бы более объективным счётом
Я про то , что абаскаль не объяснил, что сегодня дерби, а личка объяснил)
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