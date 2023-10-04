«Личка объяснил игрокам «Динамо» принципиальность дерби, а Абаскаль – нет. Мало знаком с историей «Спартака», может». Гладилин про 0:3

Валерий Гладилин объяснил поражение «Спартака» недостатком мотивации.

« » уступил « » со счетом 0:3 в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– «Динамо» победило заслуженно, они вышли гораздо более мотивированными, чем «Спартак».

– Почему?

– Думаю, что сумел объяснить футболистам, что такое игры против «Спартака» и почему нельзя в таких матчах проигрывать три раза подряд, а про принципиальность этого дерби донести до футболистов не смог.

– Почему он не настроил игроков?

– Может, он мало знаком с историей клуба, на этот вопрос у меня ответа нет.

Многие скажут, что сегодня играл дубль, но третий мяч пропускали, когда на поле было много игроков основы. Надеюсь, что копили силы на ЦСКА. Ждем игру против армейцев, – сказал бывший игрок «Спартака».

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