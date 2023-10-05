Экс-игроку сборной Англии Кирону Дайеру пересадили печень

Теги Ньюкасл Кирон Дайер Вест Хэм Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Честерфилд Здоровье Футбол

Экс-игроку сборной Англии Кирону Дайеру произвели пересадку печени.

В 2021 году бывший полузащитник «Ньюкасла» и «Вест Хэма» сообщил, что нуждается в трансплантации после того, как ему диагностировали первичный склерозирующий холангит.

Сегодня 44-летний Дайер был выписан из больницы.

«Благодарность, которую я испытываю, не имеет границ. Я чувствую себя счастливым и более здоровым, чем когда-либо.

Как ни странно, в это время футбол стал для меня еще более важен. За последние три месяца, лежа на больничной койке, я посмотрел больше игр, чем за любой другой период моей жизни.

Я жду возможности вернуться к тренерской работе и работе в медиа, но сейчас я прошу о конфиденциальности для себя и своей семьи, поскольку стремлюсь к полному выздоровлению», – рассказал экс-игрок, работающий тренером в клубе 5-го английского дивизиона «Честерфилд».

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) – хроническое холестатическое заболевание печени, характеризующееся воспалением и фиброзом внутри- и внепеченочных желчных протоков, в исходе которого развивается билиарный цирроз. Это заболевание печени, не поддающееся лечению.

Серьезные проблемы у бывшего игрока сборной Англии Дайера: ему предстоит пересадка печени. В 2018-м он рассказывал о домогательствах дяди

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2 комментария

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Barry
Сразу вспомнилась драка Дайера с Ли Бойером.
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Almaz KENZHEBEKOV
здоровья, и долгих лет жизни
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