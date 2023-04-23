«Все, что сказал Конте, оказалось правдой. «Ньюкасл» мог выиграть 8:0. Жаль, что «Тоттенхэм» настолько плох». Кирон Дайер о победе «сорок» 6:1

Теги Ньюкасл Кирон Дайер премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Кристиан Стеллини Футбол

Кирон Дайер раскритиковал футболистов «Тоттенхэма» после поражения от «Ньюкасла» (1:6).

«О Конте много было сказано после его речи об игроках «Тоттенхэма», но вот почему у него была такая буря эмоций.

Все, что он сказал на пресс-конференции, оказалось правдой. Игра футболистов «Тоттенхэма» стоила тренеру работы, настолько они плохи.

Мы говорили о том, что из-за крайних защитников возникнут проблемы. Плохи были и центральные полузащитники, и другие полузащитники. Команда разбита. Счет мог быть 7:0 или 8:0, «Ньюкасл» был на высоте.

Жаль, что «Тоттенхэм» настолько плох. Он подвел фанатов и всех, кто связан с клубом. Стеллини потребовалось полчаса на то, чтобы перейти на игру с пятью защитниками, но к тому моменту все было кончено», – сказал экс-хавбек «Ньюкасла» в эфире Sky Sports.

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14 комментариев

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Yri Yrov
Ответ Batt Monner
Конте бросил команду посреди дороги, позорное поведение
бросил и уволили все таки для умеющих читать и для зрячих есть разница, его уволили из за его эмоции на прессухе, какой ещё "бросили" где ты это достал
+22
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wadwill13
Ответ Yri Yrov
даже майор Конте не смог этих миллионеров заставить играть на должном уровне, класс есть но они играют для статы
ты интервью контэ сам смотрел полностью? про футболистов там четверть. основной посыл что руководству не нужно развитие а только вгентские сделки. что руководство не занимается планированием а использует выгоду сию минутную и желательно без вложений. что деньги распределяются неправильно, что отделы работают не как в нормальном клубе, что руководство накладывает вето почти на всё что делается на развитие а сам продвигает идеи которые не имеют жизни. и это при стольких тренеров. игроки играют без мотивации - это следствие программы которую ведёт клуб. и что ни один тренер не может достучаться до игроков если они не заинтересованны в игре когда видят что творится внутри клуба...
+17
0
+17
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Yri Yrov
даже майор Конте не смог этих миллионеров заставить играть на должном уровне, класс есть но они играют для статы
+11
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Granero-24
Просто ужас для Тоттенхэма...
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DolJun
не тот дайер это должен говорить)
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Yri Yrov
Ответ Batt Monner
Конте знал на что шел, не первый раз скандалит, провоцируя руководство. Не только читай, но и думай
есть такая штука темперамент, он бы отработал как угодно, но правда режет глаза руководству тотенхема, Конте просто в слух сказал то что все думают правду в матку, если для тебя это "бросил " то мне нечего сказать
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Astella Guccio
Отсылка Конте была в том ,что он сказал - руководство продажное. И от сюда делай выводы на счёт этой встречи..
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Олег Ринкевич
понимаю, что фраза заезжана, но "Конте в моде при любой погоде!"
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Мартинелли
Да уж, вот это Конте оставил после себя багаж, который придется разгребать будущим тренером
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