«Все, что сказал Конте, оказалось правдой. «Ньюкасл» мог выиграть 8:0. Жаль, что «Тоттенхэм» настолько плох». Кирон Дайер о победе «сорок» 6:1

Кирон Дайер раскритиковал футболистов «Тоттенхэма» после поражения от «Ньюкасла» (1:6).

«О Конте много было сказано после его речи об игроках «Тоттенхэма», но вот почему у него была такая буря эмоций.

Все, что он сказал на пресс-конференции, оказалось правдой. Игра футболистов «Тоттенхэма» стоила тренеру работы, настолько они плохи.

Мы говорили о том, что из-за крайних защитников возникнут проблемы. Плохи были и центральные полузащитники, и другие полузащитники. Команда разбита. Счет мог быть 7:0 или 8:0, «Ньюкасл» был на высоте.

Жаль, что «Тоттенхэм» настолько плох. Он подвел фанатов и всех, кто связан с клубом. Стеллини потребовалось полчаса на то, чтобы перейти на игру с пятью защитниками, но к тому моменту все было кончено», – сказал экс-хавбек « » в эфире Sky Sports.

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