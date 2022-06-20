Кирон Дайер: «Если не будет трансплантации, моя печень не выдержит. Я сделаю так, чтобы донор гордился мной, знаю, насколько ценен второй шанс»

рассказал об ожидании трансплантации печени.

Бывшему полузащитнику сборной , и поставили диагноз первичный склерозирующий холангит. Он стоит в очереди на трансплантацию печени уже 6 месяцев.

«Если у меня не будет трансплантации, моя печень не выдержит. Для меня ничего не смогут сделать.

Иногда пересадки ожидают люди, которым осталось жить всего несколько недель. Я чувствую все большую усталость, но я не отношусь к категории сверхсрочных, так что, возможно, мне придется подождать еще несколько месяцев, пока моей печени не станет намного хуже, прежде чем меня вызовут. Количества доступных печеней недостаточно для удовлетворения людей, которые в них нуждаются.

Я просто благодарен, что они выяснили, что со мной не так. Я осознаю, что завишу от чужого несчастья, которое даст мне шанс прожить долгую и счастливую жизнь.

Моя самая большая надежда состоит в том, что, чью бы печень я ни получил, я сделаю так, чтобы этот человек гордился бы мной. Обычно призывают связаться с семьей донора после операции, и я твердо намерен это сделать.

Я думаю, это дало бы мне некоторое утешение, если бы я оказался в ситуации семьи, потерявшей близкого человека. Они потеряли бы кого-то, кого они лелеяли и любили, но благодаря своей щедрости они дали кому-то другому шанс на долгую жизнь. Я бы не хотел все испортить. Я знаю, насколько ценен был бы второй шанс», – сказал Дайер.