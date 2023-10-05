Мостовой об Ивиче: «Нравится его подход: без пафоса, прыганья, бега – это потому что Владимир в футбол играл»
Александр Мостовой положительно оценил подход Владимира Ивича к работе.
«Владимир – молодец вообще. Он приехал в «Краснодар» без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идет. Ивич в прошлом году должен был выиграть Кубок, они играли лучше ЦСКА.
Ивич же приходил в «Краснодар», который шел шестым-седьмым в чемпионате, и он там все наладил. Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега – это потому что Владимир в футбол играл», – сказал бывший полузащитник сборной России.
После 10 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка.
«Спартаку» интересен тренер «Краснодара» Ивич. Его отступные – 900 тысяч евро (Иван Карпов)
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
вспомните евро 2004. мы придумали какого-то Мостового в первой игре. а кто-нибудь помнит, чтобы во второй и третьей игре был Мостовой? нет. мы коллективно придумали, что Ярцев выгнал его после первой игры, чтобы мысленно смириться с его отсутствием в следующих играх.
а теперь мучаемся, вспоминаем его, делаем вид, что он интервью раздает однотипные. а кто-нибудь видел его вживую? кто он? где он? почему он? Где Файзуллин?
Мостовой говорит, что играл в футбол, но почему-то не тренирует Спартак
Кто-то говорит, что Месси лучший игрок в Мире
Какой-нибудь Казанишвили, терюшков или журова говорит, что мы им всем покажем, они без нас не смогут
Как Моуринью, например.