Александр Мостовой положительно оценил подход Владимира Ивича к работе.

« – молодец вообще. Он приехал в «Краснодар» без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идет. Ивич в прошлом году должен был выиграть Кубок, они играли лучше ЦСКА.

Ивич же приходил в «Краснодар», который шел шестым-седьмым в чемпионате, и он там все наладил. Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега – это потому что Владимир в футбол играл», – сказал бывший полузащитник сборной России.

После 10 проведенных туров Мир «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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