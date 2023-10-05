Мостовой об Ивиче: «Нравится его подход: без пафоса, прыганья, бега – это потому что Владимир в футбол играл»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой положительно оценил подход Владимира Ивича к работе.

«Владимир – молодец вообще. Он приехал в «Краснодар» без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идет. Ивич в прошлом году должен был выиграть Кубок, они играли лучше ЦСКА.

Ивич же приходил в «Краснодар», который шел шестым-седьмым в чемпионате, и он там все наладил. Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега – это потому что Владимир в футбол играл», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

После 10 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка. 

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26 комментариев

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Араик Оганесян
а что, если не существует никакого Мостового? и никогда не существовало. что, если мы его все придумали в своих головах и теперь выдумываем одинаковые интервью?
вспомните евро 2004. мы придумали какого-то Мостового в первой игре. а кто-нибудь помнит, чтобы во второй и третьей игре был Мостовой? нет. мы коллективно придумали, что Ярцев выгнал его после первой игры, чтобы мысленно смириться с его отсутствием в следующих играх.
а теперь мучаемся, вспоминаем его, делаем вид, что он интервью раздает однотипные. а кто-нибудь видел его вживую? кто он? где он? почему он? Где Файзуллин?
+45
-7
+38
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Сергей Жарковский
Похоже у Мостового люди делятся на тех кто играл в футбол, и на всех остальных.
+15
-3
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QUIKSILVER
Ответ Араик Оганесян
а что, если не существует никакого Мостового? и никогда не существовало. что, если мы его все придумали в своих головах и теперь выдумываем одинаковые интервью? вспомните евро 2004. мы придумали какого-то Мостового в первой игре. а кто-нибудь помнит, чтобы во второй и третьей игре был Мостовой? нет. мы коллективно придумали, что Ярцев выгнал его после первой игры, чтобы мысленно смириться с его отсутствием в следующих играх. а теперь мучаемся, вспоминаем его, делаем вид, что он интервью раздает однотипные. а кто-нибудь видел его вживую? кто он? где он? почему он? Где Файзуллин?
ЯМыМостовой
+6
-2
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mars
Ответ Сергей Жарковский
Похоже у Мостового люди делятся на тех кто играл в футбол, и на всех остальных.
ещё делятся на тех бездарей, у кого есть тренерская лицензия, и полубогов, у которых лицензии нет
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Араик Оганесян
а что, если не существует никакого Мостового? и никогда не существовало. что, если мы его все придумали в своих головах и теперь выдумываем одинаковые интервью? вспомните евро 2004. мы придумали какого-то Мостового в первой игре. а кто-нибудь помнит, чтобы во второй и третьей игре был Мостовой? нет. мы коллективно придумали, что Ярцев выгнал его после первой игры, чтобы мысленно смириться с его отсутствием в следующих играх. а теперь мучаемся, вспоминаем его, делаем вид, что он интервью раздает однотипные. а кто-нибудь видел его вживую? кто он? где он? почему он? Где Файзуллин?
А может Мостовой - это наша темная сторона?
+4
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Дурачок
Мостовому нравится Ивич, потому что тот - Владимир, а Александр всегда умел держать нос по ветру.
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Антонио Мартынов
Цель минимум от спорт.ру по постам:
Мостовой говорит, что играл в футбол, но почему-то не тренирует Спартак
Кто-то говорит, что Месси лучший игрок в Мире
Какой-нибудь Казанишвили, терюшков или журова говорит, что мы им всем покажем, они без нас не смогут
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Салауат Нуралиев
Извините, я просто недавно начал за этим шоу наблюдать. Скажите, наверное ему уже говорили про тех тренеров, которые добились успеха, но не играли?
Как Моуринью, например.
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Дмитрий
Ответ Араик Оганесян
а что, если не существует никакого Мостового? и никогда не существовало. что, если мы его все придумали в своих головах и теперь выдумываем одинаковые интервью? вспомните евро 2004. мы придумали какого-то Мостового в первой игре. а кто-нибудь помнит, чтобы во второй и третьей игре был Мостовой? нет. мы коллективно придумали, что Ярцев выгнал его после первой игры, чтобы мысленно смириться с его отсутствием в следующих играх. а теперь мучаемся, вспоминаем его, делаем вид, что он интервью раздает однотипные. а кто-нибудь видел его вживую? кто он? где он? почему он? Где Файзуллин?
Я видел Сашку в клубе на 1905 года и в парке Горького. В парке он на велике ехал. Хотя он велоспортом раньше не занимался и танцами тоже. Хм. Может и не он был. Тьфу, померещилось наверное
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Almaz KENZHEBEKOV
старость не радость
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Spaten
Был ещё тренер Ивич, в 6 странах чемпионства брал
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Raar
А Хави в футбол не играл по такой "логике"
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Алексей Петров
Саня троль то знатный!
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Локоть Артеста
Жозе Моуриньо: штош
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analogia
Ответ Сергей Жарковский
Похоже у Мостового люди делятся на тех кто играл в футбол, и на всех остальных.
Открою вам секрет, в России так у многих футболистов, будь это парень из молодежки престижного клуба или даже людей из ЛФЛ ) Многие, кто умеет попадать по мячу, мнят себя людьми иного сорта 😁
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fussballer
Ответ Салауат Нуралиев
Извините, я просто недавно начал за этим шоу наблюдать. Скажите, наверное ему уже говорили про тех тренеров, которые добились успеха, но не играли? Как Моуринью, например.
Успехи Моуринью не считаются.
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