Андрей Канчельскис: «Абаскаль – маленький ребенок, кротовничает, муравьев ищет. Как он попал в клуб? «Спартак» стал игрушкой для детей»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Константин Бесков Лукойл Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» есть совет директоров. Всегда говорил, что их главная проблема в руководстве. «Спартак» каждый год не может ничего нового придумать.

Раньше были виноваты люди вокруг них, а сейчас пора разобраться в себе. Все, что можно, у них было – судьи, заговоры и так далее. В «Спартаке» уже все кому не лень работали. Может, уволят этого испанца и найдут второго Абаскаля. Проблема красно-белых в руководстве.

Абаскаль кротовничает, сидит и муравьев ищет, параллельно смотря на свой планшет. Вам не смешно? Бесков на трибуну уходил, а Гильермо на корточках сидит. Он маленький ребенок. Что он ищет на земле? Муравьев на столе «Лукойла»? Как он попал вообще в клуб?

«Спартак» у нас стал, видимо, игрушкой для детей. Смешно наблюдать за ним. Не такие люди должны руководить командой», — заявил бывший футболист «Спартака».

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14 комментариев

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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ой, да у вас кто бы не руководил через пол года - физрууук, тренериииишка, чемодан-вокзал домой!
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Uriah Heep
В кои веки соглашусь с Канчельскисом.
+3
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Магомед Саид Амирханов
Иди похмелись!
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Evgueni Pospelov
Автор прав на все 100! РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ!
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Владимир Молявин
Тоже мне взрослый нашёлся.
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marco -81
Что-то не то сказал? Молодчага Канчельскис! Он в интервью Сычеву в свое время все рассказал - его видение футбола - мое одобрение.
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что такое кротовничает? (
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Виктор Поникаров
Ответ Caniball
Бесков сидел на трибуне, потому что технологий нет. Сейчас все можно посмотреть и прокрутить. И уж обвинять в том, что используют современные технологии это совсем уж маразм!
все Вам технологии подавай,- а своих мозгов совсем уже нет..
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Uriah Heep
В кои веки соглашусь с Канчельскисом.
На 100% прав. Руководство хуже,чем при Федуне.Никаких сдвигов в лучшую сторону. Дождались идиотов.
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