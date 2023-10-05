Андрей Канчельскис: «Абаскаль – маленький ребенок, кротовничает, муравьев ищет. Как он попал в клуб? «Спартак» стал игрушкой для детей»
Андрей Канчельскис раскритиковал тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«У «Спартака» есть совет директоров. Всегда говорил, что их главная проблема в руководстве. «Спартак» каждый год не может ничего нового придумать.
Раньше были виноваты люди вокруг них, а сейчас пора разобраться в себе. Все, что можно, у них было – судьи, заговоры и так далее. В «Спартаке» уже все кому не лень работали. Может, уволят этого испанца и найдут второго Абаскаля. Проблема красно-белых в руководстве.
Абаскаль кротовничает, сидит и муравьев ищет, параллельно смотря на свой планшет. Вам не смешно? Бесков на трибуну уходил, а Гильермо на корточках сидит. Он маленький ребенок. Что он ищет на земле? Муравьев на столе «Лукойла»? Как он попал вообще в клуб?
«Спартак» у нас стал, видимо, игрушкой для детей. Смешно наблюдать за ним. Не такие люди должны руководить командой», — заявил бывший футболист «Спартака».
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