Сон, Альварес, Салах и Триппьер – среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ.

На награду номинированы семь футболистов:

Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Джеррод Боуэн («Вест Хэм») – 3 гола, 2 победы и 2 поражения в 4 матчах.

Педру Нету («Вулверхэмптон») – 1 гол и 3 ассиста, 1 победа, 1 ничья и 2 поражения в 4 матчах.

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 6 голов, 3 победы и ничья в 4 матчах.

Киран Триппьер («Ньюкасл») – 4 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 4 гола и ассист, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Голосование болельщиков продлится до 12:00 по западноевропейскому летнему времени (14:00 по московскому). Лучшего игрока месяца выберут на основании голосования болельщиков и экспертов.

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