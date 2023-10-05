Сон, Альварес, Салах и Триппьер – среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Теги Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Вулверхэмптон Киран Триппьер Сон Хын Мин Мохамед Салах Олли Уоткинс Джеррод Боуэн Педру Нету Хулиан Альварес Футбол

Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ.

На награду номинированы семь футболистов:

Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Джеррод Боуэн («Вест Хэм») – 3 гола, 2 победы и 2 поражения в 4 матчах.

Педру Нету («Вулверхэмптон») – 1 гол и 3 ассиста, 1 победа, 1 ничья и 2 поражения в 4 матчах.

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 6 голов, 3 победы и ничья в 4 матчах.

Киран Триппьер («Ньюкасл») – 4 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Олли Уоткинс («Астон Вилла») – 4 гола и ассист, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.

Голосование болельщиков продлится до 12:00 по западноевропейскому летнему времени (14:00 по московскому). Лучшего игрока месяца выберут на основании голосования болельщиков и экспертов.

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21 комментарий

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Отец Абду
Ответ Zed_patriot
а где Холланд?
В тени Альвареса:)
+37
-3
+34
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Ovi174
Без вариантов это Сон! Своей игрой однозначно заслужил!
+29
-7
+22
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Cearvm
Сон улетел в космос в этом месяце, нереально стартанул. Но я бы также отметил Кирана Триппьера, в который раз доказывает класс и тащит Ньюкасл, пусть он три передачи и отдал под разгром Шеффилда.
+6
-2
+4
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Aleksey Yashin
Это Сон
+3
-2
+1
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Zed_patriot
а где Холланд?
+5
-5
0
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Gordon Brown
Я бы отдал Альваресу. Крутейший игрок
+5
-5
0
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CriminalJoint62
Где Джексон?
+1
-1
0
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charly001
Сонминбаев
+1
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az za
пусть матч ТТХ - Ливерпуль сначала переиграют
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Тюменец
Кореец хорош. Впервые в этом сезоне стал тащить и вернул лидерские качества. Для Тоттенхэма это отличный скилл, которым надо пользоваться.
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Магомед Жабиев
Ответ Дядя ТУРА
умер же
Шутки для КВНа
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Тюменец
Ответ Рита Ктинидина
После последнего матча стойкое отвращение к Тоттенхэму и ко всему, что с ним связано ((
Хахаха. Чего же Вам этот клуб мог такого сделать, игроки его?
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