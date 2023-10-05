«Реал» и Дубай заключили спонсорское соглашение. В эмирате откроют тематический парк клуба

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес деньги Футбол

«Реал» заключил спонсорское соглашение с Дубаем.

Целью партнерства с Visit Dubai, официальным туристическим департаментом крупнейшего города ОАЭ, является создание новых возможностей для развития клуба и города. Соглашение является частью экономической программы Дубая D-33.

В рамках сотрудничества в эмирате появится тематический парк мадридского клуба – его открытие запланировано на конец 2023 года. В нем будут музей, игры на футбольное мастерство, а также торговые точки, где будут продаваться памятные вещи, связанные с историей «Реала».

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7 комментариев

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Moscwow
Ответ Подкат Пенальтьевич
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Слышал там будет аттрацион Негрейры, по которому нужно бить кувалдой, чтобы определить силу удара
+7
-4
+3
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Leon Betov
Даже в ОАЭ понимают, что Реал это бренд, а их нефтяной проект сити нет
+7
-5
+2
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Стахович
От бургерной до парка для шейхов.Перес рубит зелень,когда Лапорта продаёт зелень с Камп Ноу
+4
-2
+2
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Подкат Пенальтьевич
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avcgloronalduMU
парк Феррари там уже есть и он лепота
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