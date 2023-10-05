«Реал» и Дубай заключили спонсорское соглашение. В эмирате откроют тематический парк клуба

«Реал» заключил спонсорское соглашение с Дубаем.

Целью партнерства с Visit Dubai, официальным туристическим департаментом крупнейшего города ОАЭ, является создание новых возможностей для развития клуба и города. Соглашение является частью экономической программы Дубая D-33.

В рамках сотрудничества в эмирате появится тематический парк мадридского клуба – его открытие запланировано на конец 2023 года. В нем будут музей, игры на футбольное мастерство, а также торговые точки, где будут продаваться памятные вещи, связанные с историей « ».

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