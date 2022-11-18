«Реал» откроет тематический парк в Дубае в 2023 году

Мадридский откроет тематический парк в Дубае.

Испанский клуб подписал соглашение с компанией Dubai Parks and Resorts об открытии первого тематического парка.

«Посетителям будет предоставлена возможность принять участие в интерактивных мероприятиях, включая разнообразные уникальные игры и аттракционы, вдохновленные духом, страстью и успехом, которые определяют «Реал» как величайший клуб XX века», – сообщается на сайте мадридцев.

Открытие парка запланировано на четвертый квартал 2023 года. В нем будут музей, игры на футбольное мастерство, а также торговые точки, где будут продаваться памятные вещи, связанные с историей команды.