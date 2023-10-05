Хави провел 100-й матч во главе «Барсы». При нем у «блауграны» 64 победы и 19 поражений
Хави провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны».
В матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Порту» со счетом 1:0.
Для Хави этот матч стал 100-м во главе каталонского клуба – испанец стал 11-м тренером в истории «Барселоны», достигшим этой отметки.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В 100 матчах под его руководством у «блауграны» 64 победы, 17 ничьих и 19 поражений.
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Больше казаться не будет
Будь на их месте Реал тут на спортсе везде были бы пожары🤣🤣🤣
Два гола с офсайда и гол с фолом витцеля все три мяча судейские я в шоке🤣
По барсе красную ещё в первом заслуживали только в конце дали🤣 гол тареми (скорей всего офсайд) но проверяли не верно не по тому игроку ну и отмена пенальти абсолютно смехотворная 🤣
Спасибо Хави, Лапорте и всем, кто принимает решения в клубе за то, что они дарят веру в любимый клуб 🔴🔵
Хави лучший тренер после Лучо. С поправкой на уровень состава в 21 веке железно сильнее тренировал команду только Пеп.
Но до Пепа в плане титулов Хави ещё работать и работать.