Хави провел 100-й матч во главе «Барсы». При нем у «блауграны» 64 победы и 19 поражений

Теги Порту Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны».

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Порту» со счетом 1:0.

Для Хави этот матч стал 100-м во главе каталонского клуба – испанец стал 11-м тренером в истории «Барселоны», достигшим этой отметки.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В 100 матчах под его руководством у «блауграны» 64 победы, 17 ничьих и 19 поражений.

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29 комментариев

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Си Эм Панк
Не смотря на все проблемы которые есть у клуба, статистика за 100 матчей вполне отличная.
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Bazilic
Ответ BarsaMaks
Мне одному кажется что за столько времени Барселона в игре не особо улучшилась? Только разница в том что раньше Барселона в таких матчах обязательно проигрывал, не умели терпеть и появился какой-то характер.
Посмотри матчи группы ЛЧ сезона 21/22 с Бенфикой и матчи этого сезона
Больше казаться не будет
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BarsaMaks
Мне одному кажется что за столько времени Барселона в игре не особо улучшилась? Только разница в том что раньше Барселона в таких матчах обязательно проигрывал, не умели терпеть и появился какой-то характер.
+9
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Шурик Шурик
Ответ BarsaMaks
Мне одному кажется что за столько времени Барселона в игре не особо улучшилась? Только разница в том что раньше Барселона в таких матчах обязательно проигрывал, не умели терпеть и появился какой-то характер.
Сегодня у Барселоны в атаке играли: арендованный Жоао Феликс на непрофильной позиции, 16-летний пацан и польский дед, который весь этот сезон играет так, будто вот-вот копыта откинет. А на всю (!) атакующую линию один игрок на замену - маэстро Ферран Торрес. Что Вы ожидали сегодня увидеть от Барселоны в гостях против крепкого Порту? Да, в большом количестве моментов повезло, но три очка не пахнут ничем. Сейчас Барселона берет очки даже в тех матчах, где все идет наперекосяк, и это главное достижение Хави, пожалуй.
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rigobersong
Ответ BarsaMaks
Мне одному кажется что за столько времени Барселона в игре не особо улучшилась? Только разница в том что раньше Барселона в таких матчах обязательно проигрывал, не умели терпеть и появился какой-то характер.
А как она улучшится, если в атаке нет стабильности, про польскую древесину от которой мяч отлетает на 2 метра уже все сказано, он руинит 70% потенциально опасных атак своими действиями, и с ним в старте выходит Феликс который в команде пару недель и 16 летний школяр:)) Как можно от Хави в таких условиях требовать игры уровня Неймар-Суарес-Месси?:)
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Руслан Нотарев
Читаю комментарии и кажется, что мы матчи разных Барселон смотрим))) одни пишут, что игра в космос улетела, другие говорят о гении Хави. А я вижу, что за 2,5 сезона команда в пас не научилась играть, обрезы, недодача и прочее, брак на браке. Игры нет, стиля нет, хрен пойми во что играет команда.
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Си Эм Панк
Ответ BarsaMaks
Мне одному кажется что за столько времени Барселона в игре не особо улучшилась? Только разница в том что раньше Барселона в таких матчах обязательно проигрывал, не умели терпеть и появился какой-то характер.
выдержали натиск соперника, правда получили кучу жёлтых, ещё один решил раньше времени уйти в раздевалку)
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MrWillSee
Ответ Си Эм Панк
Не смотря на все проблемы которые есть у клуба, статистика за 100 матчей вполне отличная.
Как Пеп стартовал?
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Турко Ибрагимов
Два судейских мяча подарили атлетико и барсе жёстко подсудили

Будь на их месте Реал тут на спортсе везде были бы пожары🤣🤣🤣

Два гола с офсайда и гол с фолом витцеля все три мяча судейские я в шоке🤣

По барсе красную ещё в первом заслуживали только в конце дали🤣 гол тареми (скорей всего офсайд) но проверяли не верно не по тому игроку ну и отмена пенальти абсолютно смехотворная 🤣
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abajchik
Мне как болельщику Барсы надоела эта вата. И сами не играют и другим не дают. Часто вспоминаю матч с ЧМ, Испания вс. Морокко. Боже упаси ещё раз такое смотреть
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Alejandro_27
При Хави нет никакого прогресса в еврокубках, при нём потолок команды выход с группы
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Bazilic
Кто бы что не говорил, как бы Хави не ругали (иногда по делу), но он проделывает невероятную работу. Еще два года назад я бы не поверил в то, что Барса выиграет чемпионат и будет играть классный современный футбол
Спасибо Хави, Лапорте и всем, кто принимает решения в клубе за то, что они дарят веру в любимый клуб 🔴🔵
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Bazilic
Ответ rigobersong
А как она улучшится, если в атаке нет стабильности, про польскую древесину от которой мяч отлетает на 2 метра уже все сказано, он руинит 70% потенциально опасных атак своими действиями, и с ним в старте выходит Феликс который в команде пару недель и 16 летний школяр:)) Как можно от Хави в таких условиях требовать игры уровня Неймар-Суарес-Месси?:)
Скоро Роке приедет
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ATEC
Ответ BarsaMaks
Мне одному кажется что за столько времени Барселона в игре не особо улучшилась? Только разница в том что раньше Барселона в таких матчах обязательно проигрывал, не умели терпеть и появился какой-то характер.
Чтобы играть лучше нужны усиления, опорник нужен как воздух. Если от тебя уходит Бускетс, а приходит Ромеу на супер важную роль, о каком улучшении можно говорить
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Universal1000
Ответ BarsaMaks
Мне одному кажется что за столько времени Барселона в игре не особо улучшилась? Только разница в том что раньше Барселона в таких матчах обязательно проигрывал, не умели терпеть и появился какой-то характер.
За сколько времени? По сравнению с ноябрем 2021, когда пришел Хави - Барселона улетела в космос по уровню. Причем очень быстро.
Хави лучший тренер после Лучо. С поправкой на уровень состава в 21 веке железно сильнее тренировал команду только Пеп.
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Руслан Нотарев
Ответ Шурик Шурик
Сегодня у Барселоны в атаке играли: арендованный Жоао Феликс на непрофильной позиции, 16-летний пацан и польский дед, который весь этот сезон играет так, будто вот-вот копыта откинет. А на всю (!) атакующую линию один игрок на замену - маэстро Ферран Торрес. Что Вы ожидали сегодня увидеть от Барселоны в гостях против крепкого Порту? Да, в большом количестве моментов повезло, но три очка не пахнут ничем. Сейчас Барселона берет очки даже в тех матчах, где все идет наперекосяк, и это главное достижение Хави, пожалуй.
Точно не его достижение, банальное везение
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Промах Мораты
Ответ rigobersong
А как она улучшится, если в атаке нет стабильности, про польскую древесину от которой мяч отлетает на 2 метра уже все сказано, он руинит 70% потенциально опасных атак своими действиями, и с ним в старте выходит Феликс который в команде пару недель и 16 летний школяр:)) Как можно от Хави в таких условиях требовать игры уровня Неймар-Суарес-Месси?:)
Древесиной в барсе и стал
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rigobersong
Ответ Bazilic
Скоро Роке приедет
Он млишком молод, ожидать от него моментального прогресса не стоит:)
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Си Эм Панк
Ответ MrWillSee
Как Пеп стартовал?
У Пепа вроде за 100 матчей было 71 победа, 19 ничьих и 10 поражений.
Но до Пепа в плане титулов Хави ещё работать и работать.
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