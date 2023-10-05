Хави провел 100-й матч во главе «Барсы». При нем у «блауграны» 64 победы и 19 поражений

Хави провел 100-й матч в качестве главного тренера «Барселоны».

В матче группового этапа « » обыграла « » со счетом 1:0.

Для Хави этот матч стал 100-м во главе каталонского клуба – испанец стал 11-м тренером в истории «Барселоны», достигшим этой отметки.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В 100 матчах под его руководством у «блауграны» 64 победы, 17 ничьих и 19 поражений.

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