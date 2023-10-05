Тренер «Порту» Консейсау о судействе матча с «Барсой»: «Мы играли против больше чем клуба»

Тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался после поражения от «Барселоны» (0:1).

– С какими ощущениями вы оцениваете этот матч?

– Думаю, нам чего-то не хватало, потому что мы провоцировали «Барсу» на своей половине, особенно в первом тайме, но не смогли воспользоваться ими. Но я горжусь работой, проделанной игроками, тем, что мы закончили матч, пытаясь сравнять. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Обидно, что они повели в конце первого тайма. Нужно не выключаться все 90 минут.

– Чего вам не хватало, чтобы более конкретно действовать в атаке?

– Это нелегко. В играм на высоком уровне большие требования, в чемпионов они еще выше. Здесь ничего не прощают. Во втором тайме у нас были подходы, но в итоге мы так и не забили. Теперь у нас три очка, и к матчам с «Антверпеном» мы подходим с мыслью о том, что должны взять в них максимум. Против «Барсы» мы хорошо поработали, я сказал об этом игрокам. Жаль, что мы пропустили гол на 45-й минуте, но теперь нужно идти дальше.

– Что вы думаете о судействе Тэйлора?

– Я уже говорил об этом в трех или четырех интервью. Мы играли против больше чем клуба... И этого достаточно, – сказал главный тренер «Порту».

Судья Энтони Тэйлор мог назначить пенальти в ворота «Барселоны» в нескольких эпизодах.

Арбитры не отреагировали, когда защитник Жюль Кунде с усилием тянул соперника за футболку в штрафной.

Затем англичанин назначил пенальти в пользу «Порту», но его позвали к монитору ВАР, и пенальти был отменен, так как судьи решили, что за пару секунд до фола в штрафной «Барсы» при обработке мяча рукой себе помог Стивен Эуштакиу.

Кроме того, Мехди Тареми забил через себя, но его гол отменили из-за офсайда.

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