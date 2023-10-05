Тренер «Порту» Консейсау о судействе матча с «Барсой»: «Мы играли против больше чем клуба»

Теги высшая лига Португалия Порту Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Сержиу Консейсау Энтони Тэйлор Футбол

Тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался после поражения от «Барселоны» (0:1).

– С какими ощущениями вы оцениваете этот матч?

– Думаю, нам чего-то не хватало, потому что мы провоцировали «Барсу» на своей половине, особенно в первом тайме, но не смогли воспользоваться ими. Но я горжусь работой, проделанной игроками, тем, что мы закончили матч, пытаясь сравнять. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Обидно, что они повели в конце первого тайма. Нужно не выключаться все 90 минут.

– Чего вам не хватало, чтобы более конкретно действовать в атаке?

– Это нелегко. В играм на высоком уровне большие требования, в Лиге чемпионов они еще выше. Здесь ничего не прощают. Во втором тайме у нас были подходы, но в итоге мы так и не забили. Теперь у нас три очка, и к матчам с «Антверпеном» мы подходим с мыслью о том, что должны взять в них максимум. Против «Барсы» мы хорошо поработали, я сказал об этом игрокам. Жаль, что мы пропустили гол на 45-й минуте, но теперь нужно идти дальше.

– Что вы думаете о судействе Тэйлора?

– Я уже говорил об этом в трех или четырех интервью. Мы играли против больше чем клуба... И этого достаточно, – сказал главный тренер «Порту».

Судья Энтони Тэйлор мог назначить пенальти в ворота «Барселоны» в нескольких эпизодах.

Арбитры не отреагировали, когда защитник Жюль Кунде с усилием тянул соперника за футболку в штрафной.

Затем англичанин назначил пенальти в пользу «Порту», но его позвали к монитору ВАР, и пенальти был отменен, так как судьи решили, что за пару секунд до фола в штрафной «Барсы» при обработке мяча рукой себе помог Стивен Эуштакиу.

Кроме того, Мехди Тареми забил через себя, но его гол отменили из-за офсайда.

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50 комментариев

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Гамаль Хайдаров
если Хави говорит подобное, то он баба и нытик, а если тренер другой команды жалуется, то он красавчик…

а то что он кучу желтых раздал игрокам Барсы про это никто не говорит, а так же насчет чего ноет то? что не поставили пенальти на фоле Канселу, он повтор матча пересматривал или все силы потратил носясь как истеричка по полю?
+67
-32
+35
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AAgha
Порту огграбили. Не дали пробить пенальти после игры рукой в атаке, и игры рукой Канселу вне шрафной
+62
-32
+30
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Artem Ka
Ну офсайд и игра рукой нападающего Порту 100%
+17
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Joey Ramone
Хахаха) А он хорош
+18
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Заяцволк
Тут вообще непонятно, о чём он ноет, все 3 эпизода судьёй оценены правильно. Вообще вот ещё что интересно. Порту начал костоломить в своём стиле с самого начала, Левандовского там вырубили, и ещё несколько жестких стыков было с их стороны, но судья как раз их пожалел. А позже Барса дала им достойный отпор в этом, и тоже покостоломила чуть, но судья именно к Барсе был более строг. Так что Порте вообще не на что жаловаться )
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Beast
тонко
+26
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Oummm
Ответ Гамаль Хайдаров
если Хави говорит подобное, то он баба и нытик, а если тренер другой команды жалуется, то он красавчик… а то что он кучу желтых раздал игрокам Барсы про это никто не говорит, а так же насчет чего ноет то? что не поставили пенальти на фоле Канселу, он повтор матча пересматривал или все силы потратил носясь как истеричка по полю?
Он там и после чистейшего отбора Кунде носился как ошпаренный. И за свои перфомансы за весь матч даже желтой не получил вроде.
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Sergey Troshin
А Гави узнал таки, как это , играть без иммунитета к жёлтым карточкам
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Vadim Medvedev
Ответ Заяцволк
Тут вообще непонятно, о чём он ноет, все 3 эпизода судьёй оценены правильно. Вообще вот ещё что интересно. Порту начал костоломить в своём стиле с самого начала, Левандовского там вырубили, и ещё несколько жестких стыков было с их стороны, но судья как раз их пожалел. А позже Барса дала им достойный отпор в этом, и тоже покостоломила чуть, но судья именно к Барсе был более строг. Так что Порте вообще не на что жаловаться )
можно подробнее с каких пор не свистеть за рывок сзади за футболку стало правильно? это у нас точно футбол, а не регби например?

можно вспомнить, что именно в пользу барселоны назначали подобный пенальти на угловом кажется с миланом.
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cukken
Ответ R-9
ничего не меняется, уже и дело негрейры открыли, а бчк как тянули судьи так и продолжают
Чеферину тоже заносили… лет через дцать эти переводы тоже вскроются, а пока смакуйте…
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denisques
Ответ Real_v_dushe
ФК Негрейра не может отказаться от своих судейских практик? Не удивлён.
Негрейра у нас уже стал работать в УЕФА? или может ФИФА или когда еще глоры любимчика президента Ла Лиги перестанут ущемляться и научатся играть в футбол?
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Karra
Ответ Заборостроитель
больше чем клуб в третий раз подряд в Лиге Европе -- это не выгодно!
Из такой группы это сразу виделось нереальным. Вылет в первом раунде ПО, но плэй-офф ЛЧ. Престижно.
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Alex Slobodskikh
Ответ Гамаль Хайдаров
если Хави говорит подобное, то он баба и нытик, а если тренер другой команды жалуется, то он красавчик… а то что он кучу желтых раздал игрокам Барсы про это никто не говорит, а так же насчет чего ноет то? что не поставили пенальти на фоле Канселу, он повтор матча пересматривал или все силы потратил носясь как истеричка по полю?
Про кучу желтых правда. Он Гави ещё в первом тайме удалять должен был
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Alex Rhea
Ну, другие тренеры не работают в командах, которые платили взятки судьям
Анчелотти работает
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la_masia
Ответ AAgha
Порту огграбили. Не дали пробить пенальти после игры рукой в атаке, и игры рукой Канселу вне шрафной
😁тонко
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человек-муравей человек-физрук
судья давал желтые Барсе за все подряд. Араухо просто подбежал после фола желтая. игрок Порту орет на судью нет желтой. фол на Леве тот уходит с поля. нет нарушения. Канселу играет рукой вне штрафной но до этого играет рукой игрок Порту. и здесь судейка пытался поставить левый пенальти но ассистенты на ВАР более адекватные
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denisques
1 удаление, куча желтых карточек - нас засудили! смешно
+4
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KennyN
Минут 15 играли против 10 игроков и не могли забить без пенки, может надо просто лучше играть и меньше ныть?
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Tristan...
Ответ vaniaEee
Барса отскочила, будь реалистом, должны были 2-3 получать Повезло конечно, весь прошлый сезон 1:0 играли, кончится крупно
Барса продемонстрировала волю к победе, чемпионский характер и дух победителя. Говорю как глор Реала...
+1
-1
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И. Сергей
Ответ Artem Ka
Ну офсайд и игра рукой нападающего Порту 100%
Такая себе рука 100%. Handball outside the penalty area был титр на Варе
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Tristan...
Ответ Алекс
Два 100% пеналя не назначил английский свисток.Иранца точно держали за майку и завалили,но то же иранец.Неудивительно.Ну и предплечье,это не рука,все же.
На мгновенье схватили за майку и он ещё до контакта бросился так, будто его машиной сбили...
Игрок Порту рукой увеличил площадь тела и благодаря руке остановил мяч, не рука?...
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