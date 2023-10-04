Тен Хаг о неудачах «МЮ»: «Если я начну объясняться, вы увидите в этом оправдания. Их нет»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о серии неудач «Ман Юнайтед» на старте сезона.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» дома со счетом 2:3. Команда тен Хага проиграла 6 из 10 матчей на старте сезона.

«Это не для нас. Мы знаем, что должны выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой полосы.

Если я начну давать объяснения, вы увидите в них оправдания. Оправданий нет. Мы не можем допускать такие ошибки, как сейчас. Мы должны выступать лучше, это просто факт. Нужно побеждать», – сказал главный тренер «МЮ».

Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.

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29 комментариев

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Дмитрий Матюхин
Ответ Плотников Семен
То есть и объяснений тоже нет. Молодец, конечно.
он бы сказал: "травмы", ты бы скривился "ой, оправдания одни, у всех травмы"
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Sv1ft
В какой-нибудь момент бомбанет и всë выскажет.
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Le Tallec
Слова не мальчика, а мужа!
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Marcus-light
Ответ Дмитрий Матюхин
он бы сказал: "травмы", ты бы скривился "ой, оправдания одни, у всех травмы"
Он же 3 дня назад говорил "травмы". С Онаной какая проблема? Рэшфорд? Каземиро без головы? Антони?
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Zlatan Ibra
Был уже точно такой же материал на спортсе, Эрика мы тут не любим, но он реально говорит одними и теми же словами после каждого матча, или это попытка набросить ещё раз?
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moldfan
Ну звучит довольно правдоподобно.
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Дмитрий Голубев
«Если надо объяснять, то не надо объяснять» (с)
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Rad0
Ответ Стюардесс по имени Жанн
МММ может тренеру нужно сплотить команду ? или это работа сотрудника по обслуживанию газона ?
Он не может залезть в головы к игрокам и заставить их думать по-своему. Это футболисты должны вспомнить, что фундамент успеха - это фигура тренера.
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damondiamond
10 хат на Брентфорд
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Rad0
Всем в клубе нужно сплотиться вокруг тренера, чтобы создать ему комфортные условия для работы, тогда и результаты придут. А то он каждое интервью вынужден оправдываться то за бездаря Сранчо, то за Антони.
МММ может тренеру нужно сплотить команду ? или это работа сотрудника по обслуживанию газона ?
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Питер Пэн
Ответ Rad0
Всем в клубе нужно сплотиться вокруг тренера, чтобы создать ему комфортные условия для работы, тогда и результаты придут. А то он каждое интервью вынужден оправдываться то за бездаря Сранчо, то за Антони.
Я в целом негативно отношусь к МЮ, как фэн Челси, но в ЛЧ болею за все клубы АПЛ и уж точно не за Сарай. Но нельзя не признать, что МЮ в атаке вчера был хорош, просто давил турков. Это невезение чистой воды, что он не забил больше. Что касаемо Онаны, то непонятно что с ним происходит. Ведь в прошлой ЛЧ он играл отлично и помог Интеру добраться аж до финала. Расмус тоже молодец, а ведь это приобретение Тен Хага. Еще и дикий фарт турков
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Sv1ft
В какой-нибудь момент бомбанет и всë выскажет.
ну как водник бомбанет так все расскажет
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Александр Елисеев
Ответ Дмитрий Матюхин
он бы сказал: "травмы", ты бы скривился "ой, оправдания одни, у всех травмы"
Но травмы правда у всех случаются, плюс, сколько МЮ потратил на трансфере?

Впрочем, даже это не объясняет, во что и как играет МЮ.
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Экспертное мнение
Верни Криша! Он будет замыкать и хотя бы радовать клубничных фанатов. Ну и что что проиграете 1-7? Главное кринжоты счастливы, им сложно смотреть на дубль Хёйлунда(
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vzi
Болельщики МЮ, над Артетой тоже смеялись 2 года, зато сейчас Арсенал катает красиво и борется за АПЛ. Не истерите, дайте тренеру хотя бы 2-3 года.
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Blut Haos
У МЮ одна неудача - yen Hag (10 заборов)!
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bibendum
Тен Хаг уходи. И чёрную жемчужину свою забери
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Zed_patriot
Кринж оставил после себя выженное поле
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