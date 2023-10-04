Тен Хаг о неудачах «МЮ»: «Если я начну объясняться, вы увидите в этом оправдания. Их нет»

Эрик тен Хаг высказался о серии неудач «Ман Юнайтед» на старте сезона.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов « » уступил «Галатасараю» дома со счетом 2:3. Команда тен Хага проиграла 6 из 10 матчей на старте сезона.

«Это не для нас. Мы знаем, что должны выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой полосы.

Если я начну давать объяснения, вы увидите в них оправдания. Оправданий нет. Мы не можем допускать такие ошибки, как сейчас. Мы должны выступать лучше, это просто факт. Нужно побеждать», – сказал главный тренер «МЮ».

Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 7 октября – против «Брентфорда» в .

Жуть «МЮ». Привоз Онана (подставил Каземиро), фэйл всей защиты – влетели «Галатасараю» дома

Безумная ЛЧ: провалище «МЮ», «Ланс» хлопнул «Арсенал», зверский победный «Реала»

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline