Тен Хаг о неудачах «МЮ»: «Если я начну объясняться, вы увидите в этом оправдания. Их нет»
Эрик тен Хаг высказался о серии неудач «Ман Юнайтед» на старте сезона.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» дома со счетом 2:3. Команда тен Хага проиграла 6 из 10 матчей на старте сезона.
«Это не для нас. Мы знаем, что должны выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой полосы.
Если я начну давать объяснения, вы увидите в них оправдания. Оправданий нет. Мы не можем допускать такие ошибки, как сейчас. Мы должны выступать лучше, это просто факт. Нужно побеждать», – сказал главный тренер «МЮ».
Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.
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Впрочем, даже это не объясняет, во что и как играет МЮ.