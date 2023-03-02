Дочь Пеле о ЧМ-2022: «Отец говорил: «Кубок должен остаться в Южной Америке, Месси этого заслуживает». Он не мог смотреть финал, но понимал, что Аргентина выиграла. Он был счастлив»

Дочь Пеле рассказала, что легендарный бразилец был рад победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Кели Насименту выложила фотографию с , женой , в сторис инстаграма и рассказала историю, связанную с чемпионатом мира.

«Это красивая и грациозная Антонела Рокуццо, жена Месси. У меня не было возможности встретиться с Месси, поэтому я отправила ему это сообщение через нее.

Когда Бразилия проиграла Хорватии, моему отцу уже становилось намного хуже. Все хотели, чтобы Бразилия выиграла этот Кубок ради моего отца. После поражения Бразилии все, кто входил в больничную палату (каждый день до самого конца), спрашивали его: «Что теперь, Пеле? Чьей победы ты теперь хочешь? Конечно, НЕ Аргентины!»

И он отвечал: «Да, Аргентина! Этот Кубок должен остаться в Южной Америке, и Месси этого заслуживает». Все они притворялись (а иногда и нет): «Ужас! Как Аргентина?!» И он просто говорил: «Да, Месси этого заслуживает».

Он больше не мог смотреть телевизор во время финала, но он понимал, что Аргентина выиграла, а Месси сумел поднять Кубок. Он был счастлив», – написала Насименту.

выиграла , в финале одержав победу над Францией (3:3, пен. 4:2). Бразилия вылетела с турнира после поражения от Хорватии в 1/4 финала (1:1, пен. 2:4).

Пеле скончался 29 декабря 2022 года. Ему было 82 года.

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