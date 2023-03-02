Дочь Пеле о ЧМ-2022: «Отец говорил: «Кубок должен остаться в Южной Америке, Месси этого заслуживает». Он не мог смотреть финал, но понимал, что Аргентина выиграла. Он был счастлив»
Дочь Пеле рассказала, что легендарный бразилец был рад победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Кели Насименту выложила фотографию с Антонеллой Рокуццо, женой Лионеля Месси, в сторис инстаграма и рассказала историю, связанную с чемпионатом мира.
«Это красивая и грациозная Антонела Рокуццо, жена Месси. У меня не было возможности встретиться с Месси, поэтому я отправила ему это сообщение через нее.
Когда Бразилия проиграла Хорватии, моему отцу уже становилось намного хуже. Все хотели, чтобы Бразилия выиграла этот Кубок ради моего отца. После поражения Бразилии все, кто входил в больничную палату (каждый день до самого конца), спрашивали его: «Что теперь, Пеле? Чьей победы ты теперь хочешь? Конечно, НЕ Аргентины!»
И он отвечал: «Да, Аргентина! Этот Кубок должен остаться в Южной Америке, и Месси этого заслуживает». Все они притворялись (а иногда и нет): «Ужас! Как Аргентина?!» И он просто говорил: «Да, Месси этого заслуживает».
Он больше не мог смотреть телевизор во время финала, но он понимал, что Аргентина выиграла, а Месси сумел поднять Кубок. Он был счастлив», – написала Насименту.
Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, в финале одержав победу над Францией (3:3, пен. 4:2). Бразилия вылетела с турнира после поражения от Хорватии в 1/4 финала (1:1, пен. 2:4).
Пеле скончался 29 декабря 2022 года. Ему было 82 года.
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Дзюбу хоть гнали , а Величайший тупо поменял на бабки
Даже сейчас почти с ним на одном уровне
Молодняков не признают так, поскольку в короли возводят тех, кто недосягаем
Сейчас мы видим ошибки Месси, как он стареет, теряет мяч и все такое, поэтому критика снижает вот эту недосягаемость и делает его обычным человеком
А когда проходит время, остаётся лишь истории - тогда ошибки забываются и остаются только рекорды, игра и результат
Это как с художниками, пока они не умрут - никому нет дела до их истории и творчества
Три сборных уже почти 100 лет на равных бьются с двадцатью (неумех не учитываем)
король умер, да здравствует король!!!