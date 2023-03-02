Дочь Пеле о ЧМ-2022: «Отец говорил: «Кубок должен остаться в Южной Америке, Месси этого заслуживает». Он не мог смотреть финал, но понимал, что Аргентина выиграла. Он был счастлив»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Пеле ЧМ-2022 Антонелла Рокуццо Футбол

Дочь Пеле рассказала, что легендарный бразилец был рад победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Кели Насименту выложила фотографию с Антонеллой Рокуццо, женой Лионеля Месси, в сторис инстаграма и рассказала историю, связанную с чемпионатом мира.

«Это красивая и грациозная Антонела Рокуццо, жена Месси. У меня не было возможности встретиться с Месси, поэтому я отправила ему это сообщение через нее.

Когда Бразилия проиграла Хорватии, моему отцу уже становилось намного хуже. Все хотели, чтобы Бразилия выиграла этот Кубок ради моего отца. После поражения Бразилии все, кто входил в больничную палату (каждый день до самого конца), спрашивали его: «Что теперь, Пеле? Чьей победы ты теперь хочешь? Конечно, НЕ Аргентины!»

И он отвечал: «Да, Аргентина! Этот Кубок должен остаться в Южной Америке, и Месси этого заслуживает». Все они притворялись (а иногда и нет): «Ужас! Как Аргентина?!» И он просто говорил: «Да, Месси этого заслуживает».

Он больше не мог смотреть телевизор во время финала, но он понимал, что Аргентина выиграла, а Месси сумел поднять Кубок. Он был счастлив», – написала Насименту. 

Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, в финале одержав победу над Францией (3:3, пен. 4:2). Бразилия вылетела с турнира после поражения от Хорватии в 1/4 финала (1:1, пен. 2:4).

Пеле скончался 29 декабря 2022 года. Ему было 82 года.

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17 комментариев

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свинья в лесу
вот это да..... а "Спартак-навсегда"
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OldRedWhite
Ответ Barsenoga
горящий пукан Detected
Болельщики Барселоны за Месси - это ещё даже круче , чем болельщики Спартака за Дзюбу ! )))
Дзюбу хоть гнали , а Величайший тупо поменял на бабки
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Barsenoga
Ответ OldRedWhite
Дайте угадаю ! Бензема ?
горящий пукан Detected
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AnMe
Ответ Вратарь Бага
после Пеле ещё долго не будет короля футбола
Будет Месси, как старее станет
Даже сейчас почти с ним на одном уровне
Молодняков не признают так, поскольку в короли возводят тех, кто недосягаем
Сейчас мы видим ошибки Месси, как он стареет, теряет мяч и все такое, поэтому критика снижает вот эту недосягаемость и делает его обычным человеком
А когда проходит время, остаётся лишь истории - тогда ошибки забываются и остаются только рекорды, игра и результат
Это как с художниками, пока они не умрут - никому нет дела до их истории и творчества
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AnMe
Надеюсь в 26 году кубок останется в Южной Америке
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OldRedWhite
Ответ rigobersong
С Бразилии не убудет, на нашем веку может Аргентина никогда их по чемпионствам и не догонит, так что вполне нормально, что Пеле желал удачи сборной со своего континента:)
Это Пеле просто не читал на Спортсе посты на свой счёт от поклонников Месси )))
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Пеле передал корону новому королю футбола
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ROBINZON
У великого человека Душа Ангела.
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Вратарь Бага
после Пеле ещё долго не будет короля футбола
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Александр Р
Все таки несложно вспомнить всех чемпионов мира с момента , как начал смотреть футбол , исторический масштаб решает. Чего не скажешь про ЛЧ , да турнир топовый , но каждый год и много кто его брал.
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AF007
До этого ЧМ счёт по кубкам в пользу Европы был 12-10. Выиграй Франция и отрыв стал бы критическим. А так снова максимально конкурентные 12-11.

Три сборных уже почти 100 лет на равных бьются с двадцатью (неумех не учитываем)
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Акыл Сатыбалдиев
В 21 веке за 6 ЧМ, кубок ЧМ европейские страны выиграли 4 раза, южно американские страны 2 раза, 20 лет прошло оказывается с тех пор как Бразилия выигрывала ЧМ 2002 году, как же время быстро летит..
+9
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Barsa! bolshe chem klub
спи спокойно Пеле!

король умер, да здравствует король!!!
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Strateg 7
Это сильно!
+6
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Ебздрогыч
Пеле передал корону новому королю футбола
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-6
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rigobersong
С Бразилии не убудет, на нашем веку может Аргентина никогда их по чемпионствам и не догонит, так что вполне нормально, что Пеле желал удачи сборной со своего континента:)
+7
-3
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h9zbx6jdsd
До слез 😞
+20
-1
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