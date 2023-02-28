Месси, Марадона, Пеле и Буффон – в символической сборной всех времен по версии Роналдо

Теги Кафу Паоло Мальдини Джанлуиджи Буффон Сборная Бразилии по футболу Роналдиньо Лионель Месси Роберто Карлос Роналдо Франц Беккенбауэр Диего Марадона Пеле Зико Марио Загалло Футбол

Роналдо составил символическую сборную всех времен.

В свою команду мечты бывший нападающий сборной Бразилии включил и самого себя.

Кроме Роналдо, в команду вошли Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси и Роналдиньо.

Тренером своей символической сборной Роналдо выбрал Марио Загалло.

21 комментарий

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ts2scn4jgy
Ответ ConorNite
Что вообще здесь делает Роналдиньо ? Человек прошляпил всю свою карьеру плясками и полным отсутствием дисциплины и непрофессионализмом. Провел лишь короткий успешный отрезок в Барселоне (пару лет). Хоть и всегда был ярким игроком, за которым было интересно наблюдать, одним из величайших его точно нельзя назвать. Думаю, Феномен руководствовался здесь лишь личным пристрастием по отношению к своему соотечественнику.
С Зиданом он тоже играл , и еще с кучей звезд , но выбрал Роналдинью наверно не за красивые глаза 👀! Уровень таланта Рона был выше чем у Криша это точно , и на одном уровне с Месси , кто видел его игру поймут и вспомнят те эмоции , когда ты просто офигиваешь как это вообще возможно, и человек он вообще ! До сих пор таких чувств не испытывал , чисто волшебник 🧙‍♂️!
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Zidan GOAT
Без Зидана любая такая сборная бредовая
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Спортивный костюм
Для тех кто не понел про какого Роналдо идёт речь объясню , тут про Бразильского наподающего 🤦‼️
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Спортивный костюм
Ответ Raybay
только недавно фаны криша ради того чтобы "принизить" месси утверждали что именно роналдо лучший футболист , и вот на те роналдо выбирает в партнеры месси а не их кумира, стыд и срам
Тут про бразильца 🤦
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fkonovalikhin@gmail.com
а Яшин
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Айлин 1990
Для фанатов Аль Насра, теперь Роналдо это дно днарей.
Роналдо не понимает , как надо играть в футбол.
А вот пользователи спортс.ру понимают.
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Айлин 1990
Шейхи купили Роналдо, по этому он не включил роналду.
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Айлин 1990
Роналду в запасе???))))
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Moscwow
Ответ Борис Александрович
И вообще Месси не существует ,это бегает тип в зелёном костюме ,а потом на графике дорисовывают Месси ,это все заговор против Криштиану !!
Ходит, а не бегает
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Oleg
Ответ Борис Александрович
И вообще Месси не существует ,это бегает тип в зелёном костюме ,а потом на графике дорисовывают Месси ,это все заговор против Криштиану !!
Да Месси купил ФИФА, УЕФА, Франс Футбол , Хускоред, Софаскоре, все сми, всех фанатов по всему миру)
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Raybay
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Роналду даже не в запасе... сестёр с мамой на тебя нет феномен 😂😂😂🤭 держись там. мы молимся за тебя. правда после 5 го урока школьники скажут что ты ничего не понимаешь в футболе...
только недавно фаны криша ради того чтобы "принизить" месси утверждали что именно роналдо лучший футболист , и вот на те роналдо выбирает в партнеры месси а не их кумира, стыд и срам
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ConorNite
Что вообще здесь делает Роналдиньо ? Человек прошляпил всю свою карьеру плясками и полным отсутствием дисциплины и непрофессионализмом. Провел лишь короткий успешный отрезок в Барселоне (пару лет). Хоть и всегда был ярким игроком, за которым было интересно наблюдать, одним из величайших его точно нельзя назвать. Думаю, Феномен руководствовался здесь лишь личным пристрастием по отношению к своему соотечественнику.
+1
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Goofts
Да кто там РоналдО такой, вот посмотрите кто получит приз "золотой верблюд" тогда и поговорим))
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Betting Star
Ответ Игорь Климов
Это вполне объективный список от бразильского феномена!
такой выбор всегда субъективен.
+6
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SWS
Походу до сих пор на Зидана обиду держит, за финал ЧМ 98 года
+3
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Борис Александрович
Ответ Oleg
Раз, два, три : стон с болот раздавайся) Шейхи купили РоналдО 100%.
И вообще Месси не существует ,это бегает тип в зелёном костюме ,а потом на графике дорисовывают Месси ,это все заговор против Криштиану !!
+12
0
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Игорь Климов
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Роналду даже не в запасе... сестёр с мамой на тебя нет феномен 😂😂😂🤭 держись там. мы молимся за тебя. правда после 5 го урока школьники скажут что ты ничего не понимаешь в футболе...
Он уже на верблюде)
+10
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+9
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Oleg
Не, ну это точно шейхи купили.
100% занесли РоналдО. Инфантино лично заносил.
+4
0
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Barsa! bolshe chem klub
Роналду даже не в запасе...

сестёр с мамой на тебя нет феномен 😂😂😂🤭 держись там. мы молимся за тебя.

правда после 5 го урока школьники скажут что ты ничего не понимаешь в футболе...
+12
-2
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Oleg
Раз, два, три : стон с болот раздавайся)
Шейхи купили РоналдО 100%.
+15
-4
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Игорь Климов
Это вполне объективный список от бразильского феномена!
+10
-4
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