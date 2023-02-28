Месси, Марадона, Пеле и Буффон – в символической сборной всех времен по версии Роналдо
Роналдо составил символическую сборную всех времен.
В свою команду мечты бывший нападающий сборной Бразилии включил и самого себя.
Кроме Роналдо, в команду вошли Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси и Роналдиньо.
Тренером своей символической сборной Роналдо выбрал Марио Загалло.
Роналдо не понимает , как надо играть в футбол.
А вот пользователи спортс.ру понимают.
100% занесли РоналдО. Инфантино лично заносил.
сестёр с мамой на тебя нет феномен 😂😂😂🤭 держись там. мы молимся за тебя.
правда после 5 го урока школьники скажут что ты ничего не понимаешь в футболе...
Шейхи купили РоналдО 100%.