Месси, Марадона, Пеле и Буффон – в символической сборной всех времен по версии Роналдо

Роналдо составил символическую сборную всех времен.

В свою команду мечты бывший нападающий сборной Бразилии включил и самого себя.

Кроме Роналдо, в команду вошли Джанлуиджи Буффон, Кафу, Франц Беккенбауэр, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зико, Диего Марадона, Лионель Месси и Роналдиньо.

Тренером своей символической сборной Роналдо выбрал Марио Загалло.