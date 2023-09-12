Ромеро о том, что Месси назвал его лучшим защитником мира: «Не ожидал. Никогда не забуду его слов»

Теги премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро высказался о том, что Лео Месси назвал его лучшим защитником мира.

«Я не ожидал. Никогда не забуду его слов. Я всегда стараюсь воспользоваться шансом, предоставленным тренером. Партнеры тепло принимают меня в сборной, всецело доверяют мне, и я стараюсь отвечать взаимностью.

Я очень рад и благодарен всем им», – сказал защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма».

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16 комментариев

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А. Мостовой
Месси за своих стоит горой. Пока роналду готов кинуть любого под автобус ради собственного тщеславия - вся суть
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AnMe
Ответ А. Мостовой
Месси за своих стоит горой. Пока роналду готов кинуть любого под автобус ради собственного тщеславия - вся суть
На два фронта воюешь? Вчера поливаешь Месси, сегодня Рона 😁
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+8
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SaH4r.
Ответ Сикарио
Это что за ноунейм вообще?))
тот, который упаковал атаку сборной Франции))
+6
-2
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Фут.Боль
Ответ А. Мостовой
Месси за своих стоит горой. Пока роналду готов кинуть любого под автобус ради собственного тщеславия - вся суть
А почему опять Роналду,причем здесь он?)Блин, это ненормально, честное слово)
+3
-1
+2
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arspurs9
Ответ А. Мостовой
Месси за своих стоит горой. Пока роналду готов кинуть любого под автобус ради собственного тщеславия - вся суть
По этому Роналду стабильно хвалит кучу партнеров, а они всегда ему рады?)
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SCHOKKKK
Ответ SaH4r.
тот, который упаковал атаку сборной Франции))
Ты про Марчиняка?
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atomio
Ответ А. Мостовой
Месси за своих стоит горой. Пока роналду готов кинуть любого под автобус ради собственного тщеславия - вся суть
кинуть, еще и при этом переписать все голы на себя, как мы недавно видели на ЧМ в Катаре
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Domian
Ответ arspurs9
По этому Роналду стабильно хвалит кучу партнеров, а они всегда ему рады?)
Рады ли?)
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Rule1
Ответ AnMe
На два фронта воюешь? Вчера поливаешь Месси, сегодня Рона 😁
Тоже заметил,и нашим и вашим 🫵🏼
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