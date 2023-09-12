Ромеро о том, что Месси назвал его лучшим защитником мира: «Не ожидал. Никогда не забуду его слов»
Кристиан Ромеро высказался о том, что Лео Месси назвал его лучшим защитником мира.
«Я не ожидал. Никогда не забуду его слов. Я всегда стараюсь воспользоваться шансом, предоставленным тренером. Партнеры тепло принимают меня в сборной, всецело доверяют мне, и я стараюсь отвечать взаимностью.
Я очень рад и благодарен всем им», – сказал защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма».
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