Губерниев о 0:3: «Спартак», гоните тренера в шею и зовите Царя – он сможет. Абаскаль теплый»
Дмитрий Губерниев призвал «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля.
Комментатор и телеведущий назвал Александра Мостового подходящим кандидатом на замену испанскому специалисту.
«Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:3 в матче группового этапа Фонбет Кубка России. В минувшие выходные красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» в РПЛ (0:4).
«Спартак! Руководство! Гоните тренера в шею! Чем раньше, тем лучше. Ибо дальше будет хуже! И зовите Царя. Он сможет!
Абаскаль, конечно, теплый», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Губерниев о «Спартаке»: «Может, Мостового пригласить? Лучше он, чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра или Мэйсон Кепвелл»
Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?
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Конечно впечатление получается яркое - два разгрома подряд, но надо подождать матча с ЦСКА. Если там развалятся - то да, можно говорить про кризис.
помощник - Быстров;
тренер по физподготовке- (поднятие чемоданов) Аленичев;
тренер вратарей- Лукаку;
пресс-секретарь клуба Губерниев;
начальник службы безопасности- массажист Кокорина.