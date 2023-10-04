Губерниев о 0:3: «Спартак», гоните тренера в шею и зовите Царя – он сможет. Абаскаль теплый»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев призвал «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля.

Комментатор и телеведущий назвал Александра Мостового подходящим кандидатом на замену испанскому специалисту.

«Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:3 в матче группового этапа Фонбет Кубка России. В минувшие выходные красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» в РПЛ (0:4).

«Спартак! Руководство! Гоните тренера в шею! Чем раньше, тем лучше. Ибо дальше будет хуже! И зовите Царя. Он сможет!

Абаскаль, конечно, теплый», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?

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52 комментария

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pashajj
Вся Россия будет только за Царя
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Усатый КозлоБык ©
Черт майонезный
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Андрей Лубянков
Иди в жопу Губерниев
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валя_стакан
Саня Мостовой уже выехал принимать
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Roman Roman
Ответ pashajj
Вся Россия будет только за Царя
через месяц губошлёп: "Царь не настоящий!"
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Igorrr
Как болельщик не Спартаке призываю - Зовите царя !
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Rumov
Дайте Гильерме поработать...
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Pertinax Gandi
Интересно, Губерниев понимает, что он фрик? Или это он на полном серьёзе?
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Bergkamp007
Мостовой уже свой скипетр натёр, готов въезжать на стадион
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Богдан Бондарчук
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Путин точно сможет заменить Абаскаля ?
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AIBOLIT66
Иногда чтобы ситуация разрешилась, её надо довести до абсурда...Мостовой, потом Кафельников , потом Спиридонов.
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AFRIKAN
Губерниев тоже тёплый, но его никто не меняет...
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spartak_1988
Губа, иди ....
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DenisO
Отстаньте от Абаскаля, пусть продолжает работать😈
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Кар Кар
Вызовите врачей Губерниеву!!!
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Иван Егурнов
Я недолюбливаю Спартак, но надо быть объективным. В этом матче кб было ничего не надо, они досрочно первые в группе. Играли вторым составом. Поэтому вобщем ничего серьёзного не произошло. Пока.
Конечно впечатление получается яркое - два разгрома подряд, но надо подождать матча с ЦСКА. Если там развалятся - то да, можно говорить про кризис.
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Andrey Tolstov
Хамло трамаайное.
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Назаров Дмитрий
то есть выбор между теплым и твердым ?
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Kuryanin
Ответ валя_стакан
Саня Мостовой уже выехал принимать
Саня Мостовой уже приехал вынимать
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deadjoker
Мостовой и спартак созданы друг для друга. Как цирк и клоун
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Евгений Шатога
Да чего уж там царя,давай ты Губа,хуже точно не станет…
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Кирилл.С-Пб
Тёплый в районе шаровар 😉
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Анатолий Мордасов
Почему этот губер везде свой хобот суёт?
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Амин Чич
"Царь" - главный тренер;
помощник - Быстров;
тренер по физподготовке- (поднятие чемоданов) Аленичев;
тренер вратарей- Лукаку;
пресс-секретарь клуба Губерниев;
начальник службы безопасности- массажист Кокорина.
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Тёма Флайов
я болельщик Спартака, но я бы был не против Моста, все равно не вылетем, дать мосту поработать до конца сезона а вдруг он тот самый)
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