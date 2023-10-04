Губерниев о 0:3: «Спартак», гоните тренера в шею и зовите Царя – он сможет. Абаскаль теплый»

Дмитрий Губерниев призвал «Спартак» уволить Гильермо Абаскаля.

Комментатор и телеведущий назвал Александра Мостового подходящим кандидатом на замену испанскому специалисту.

«Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:3 в матче группового этапа Фонбет Кубка России. В минувшие выходные красно-белые разгромно проиграли «Крыльям Советов» в (0:4).

«Спартак! Руководство! Гоните тренера в шею! Чем раньше, тем лучше. Ибо дальше будет хуже! И зовите Царя. Он сможет!

Абаскаль, конечно, теплый», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Губерниев о «Спартаке»: «Может, Мостового пригласить? Лучше он, чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра или Мэйсон Кепвелл»

Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?

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